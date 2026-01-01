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部門別ソリューション
財務部門向け Snowflake
データアーキテクチャの簡素化、業務の合理化、コンプライアンス遵守、リアルタイムのビジネスインサイトの獲得を支援するフルマネージドのプラットフォームにより、財務チームは迅速で信頼性の高い財務報告を実現できます。
報告のピークに対応してコストを抑制するスケールアップとスケールダウン
シングルプラットフォームから、Snowflakeマーケットプレイスのサードパーティデータを含めたすべてのエンタープライズデータや財務データにセキュアにアクセスし、需要に応じてスケールアップまたはスケールダウンしてコストを制御できます。
セキュリティ、ガバナンス、クラウドコンプライアンスの確保
Snowflakeは財務チームに粒度の高いデータ制御を提供することで、変化する環境下での機密情報の保護と規制コンプライアンスへの準拠を可能にします。
ネイティブのAI/ML機能による財務業務の自動化
財務部門は、セキュリティやガバナンス面での妥協なしにネイティブのAI/ML機能をシームレスに活用できます。
財務部門の モダンなユースケースを解決
財務報告とエンタープライズ報告
ダッシュボードのスピードについての不満を解消して、レポートの遅延や不正確さを招く信頼性の低いデータパイプラインから移行できます。
伸縮性のあるSnowflakeのマルチクラスターコンピュートにより、リソースを簡単にスケールアップして新しいデータの取り込みと処理を迅速に行えます。また、パフォーマンス低下のないワークロード分離によって、ダッシュボードと分析を何万ものエンド利用者にスケールアウトすることが可能です。
ERPデータの統合
ガバナンスの確保された、スケーラブルなSnowflakeのシングルプラットフォームにすべてのERPデータを統合することによって、監査の合理化、コストの削減、コンプライアンスの向上、データセキュリティの強化が可能になり、堅固な財務諸表が実現します。
財務計画と予測
在庫管理、価格設定、意思決定を支援する予測分析で予測を強化できます。収益やその他の重要な指標などを予測するAIデータクラウドの力を活用することで、企業の計画サイクルを最適化できます。
クラウド費用の管理
月末締めの請求書を待つのはもはや時代遅れです。財務チームは、クラウドのコスト管理に関してプロアクティブでアジャイルなアプローチを採用する必要があります。SnowflakeのAIデータクラウドは、正確な原価配分、トレンド分析、支出予測を可能にします。
使用量ベースの請求と可視性
使用量ベースの請求は、今日のSaaS環境における新たなビジネスモデルを解放し、ベンダーと顧客のインセンティブの調整、「シェルフウェア」の排除、キャッシュフローの合理化を可能にします。
財務チームを支える 強固なパートナーエコシステム
Snowflakeには、財務チームの新たな効率化を実現してコストを削減する強固なパートナーエコシステムがあります。
Snowflakeマーケットプレイス
マーケットプレイスに登録されている何千ものプロバイダーをぜひご確認ください。財務部門のデータをエンリッチして新たな効率化を実現し、意思決定の合理化をもたらします。
Snowflakeパートナー
必要不可欠なシステムインテグレーター、テクノロジープロバイダー、アプリケーションをSnowflakeアカウントで直接結び付けて、ビジネスの未来を構築できます。
Snowflakeコミュニティ
先進的なデータプラクティショナーは、SnowflakeのAIクラウドでデータドリブンな財務部門の未来を構築しています。
財務部門向けの Snowflake
さまざまな業界の財務部門がAIデータクラウドを利用して、AI、アプリケーション、セキュアなコラボレーションなどによるモダナイゼーションを実現しています。