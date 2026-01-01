ダッシュボードのスピードについての不満を解消して、レポートの遅延や不正確さを招く信頼性の低いデータパイプラインから移行できます。

伸縮性のあるSnowflakeのマルチクラスターコンピュートにより、リソースを簡単にスケールアップして新しいデータの取り込みと処理を迅速に行えます。また、パフォーマンス低下のないワークロード分離によって、ダッシュボードと分析を何万ものエンド利用者にスケールアウトすることが可能です。

