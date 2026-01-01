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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

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部門別ソリューション

財務部門向け Snowflake

データアーキテクチャの簡素化、業務の合理化、コンプライアンス遵守、リアルタイムのビジネスインサイトの獲得を支援するフルマネージドのプラットフォームにより、財務チームは迅速で信頼性の高い財務報告を実現できます。

Professionals discussing report results

報告のピークに対応してコストを抑制するスケールアップとスケールダウン

シングルプラットフォームから、Snowflakeマーケットプレイスのサードパーティデータを含めたすべてのエンタープライズデータや財務データにセキュアにアクセスし、需要に応じてスケールアップまたはスケールダウンしてコストを制御できます。

セキュリティ、ガバナンス、クラウドコンプライアンスの確保

Snowflakeは財務チームに粒度の高いデータ制御を提供することで、変化する環境下での機密情報の保護と規制コンプライアンスへの準拠を可能にします。

ネイティブのAI/ML機能による財務業務の自動化

財務部門は、セキュリティやガバナンス面での妥協なしにネイティブのAI/ML機能をシームレスに活用できます。

主要なパートナーを活用して財務業務のモダンなユースケースを強化する

AIデータクラウドは、Snowflakeの優れたアクセス性、分析機能、ネイティブAIを主要なパートナーアプリケーションと組み合わせることで、データドリブンな意思決定、効率化、コンプライアンスを推進できます。

*マーケットプレイスの一覧は、説明のみを目的として提供されています。マーケットプレイスの一覧のデータへのアクセスおよびその使用については、該当する登録プロバイダーの利用規約が全面的に適用されます。

請求と支払い

予測

AI/MLプラットフォーム

データエンリッチメント

ビジネスインテリジェンス

Arcesium logo
EDI logo
Cybersyn logo
Factset logo
Context Analytics logo
Knoema logo
Dun & Bradstreet logo
OneBill logo
Go transverse logo
Recurly logo
Stripe logo
Zuora logo
Axovision logo
Kavout logo
Merchant AI Logo
Maxa.ai Logo
Equifax logo
Skupos logo
Prevedere logo
Microsoft PowerBI Logo
Sigma logo
Tableau Logo
ThoughtSpot Logo
多くの主要な財務部門がSnowflakeを使用してデータドリブンな業務を推進しています
Fortrum Logo
Carrier Logo
Logitech Logo
Arcesium logo
University of Sydney Logo
Aflac logo

財務部門の モダンなユースケースを解決

財務報告とエンタープライズ報告

ダッシュボードのスピードについての不満を解消して、レポートの遅延や不正確さを招く信頼性の低いデータパイプラインから移行できます。

伸縮性のあるSnowflakeのマルチクラスターコンピュートにより、リソースを簡単にスケールアップして新しいデータの取り込みと処理を迅速に行えます。また、パフォーマンス低下のないワークロード分離によって、ダッシュボードと分析を何万ものエンド利用者にスケールアウトすることが可能です。 

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動画
How Maxa Automates Financial and Operations ERP InsightsSnowflakeのスタートアップチャレンジのファイナリストに選ばれたMaxaの共同CEOであるAlexis Steinman氏が、財務ERPと業務ERPのインサイトを同社のネイティブアプリケーションで自動化する方法について説明します。
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Diagram of Elastic Cluster Compute on Snowflake
Diagram showing ERP Data Consolidation on Snowflake

ERPデータの統合

ガバナンスの確保された、スケーラブルなSnowflakeのシングルプラットフォームにすべてのERPデータを統合することによって、監査の合理化、コストの削減、コンプライアンスの向上、データセキュリティの強化が可能になり、堅固な財務諸表が実現します。

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ウェビナー
Extract More Value From SAP Data With Analytics in Snowflakeすべてのデータを分析できるシンプルで伸縮性に優れたSnowflakeプラットフォームの詳細と、SAPデータをSnowflakeにオフロードするメリットについて説明します。
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財務計画と予測

在庫管理、価格設定、意思決定を支援する予測分析で予測を強化できます。収益やその他の重要な指標などを予測するAIデータクラウドの力を活用することで、企業の計画サイクルを最適化できます。

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ブログ
データサイエンス：コーポレートファイナンスの未来専任の社内データサイエンティストを採用することで、財務とデータの専門知識が融合して成長が促進され、データドリブンな財務が実現します。
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Snowflake predictive analytics
Anomaly alerts dashboard

クラウド費用の管理

月末締めの請求書を待つのはもはや時代遅れです。財務チームは、クラウドのコスト管理に関してプロアクティブでアジャイルなアプローチを採用する必要があります。SnowflakeのAIデータクラウドは、正確な原価配分、トレンド分析、支出予測を可能にします。

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ブログ
4 Steps to Optimizing Cloud Spend Management With SnowflakeAIデータクラウドは、アジャイルで自動化された高精度のクラウド費用管理を実現します。詳細をぜひご確認ください。
全文を読む

使用量ベースの請求と可視性

使用量ベースの請求は、今日のSaaS環境における新たなビジネスモデルを解放し、ベンダーと顧客のインセンティブの調整、「シェルフウェア」の排除、キャッシュフローの合理化を可能にします。

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ブログ
Why CFOs Should Champion the Consumption-Based Model使用量ベースの価格設定は、顧客の満足度と適合性を向上させ、変動する市場で将来の機会を得ようとしているCFOに役立ちます。
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Consumption dashboard
Snowflakeプラットフォーム

クロスクラウドの未来を構築する

データサイロを解消し、モダンエンタープライズに必要なコラボレーションと接続性を実現するために欠かせないデータインフラストラクチャです。

財務チームを支える 強固なパートナーエコシステム

Snowflakeには、財務チームの新たな効率化を実現してコストを削減する強固なパートナーエコシステムがあります。

Logos of financial services data providers on Snowflake Marketplace

Snowflakeマーケットプレイス

マーケットプレイスに登録されている何千ものプロバイダーをぜひご確認ください。財務部門のデータをエンリッチして新たな効率化を実現し、意思決定の合理化をもたらします。

マーケットプレイスの一覧を見る
Snowflake Partner Network logo

Snowflakeパートナー

必要不可欠なシステムインテグレーター、テクノロジープロバイダー、アプリケーションをSnowflakeアカウントで直接結び付けて、ビジネスの未来を構築できます。

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Snowflake Community logo

Snowflakeコミュニティ

先進的なデータプラクティショナーは、SnowflakeのAIクラウドでデータドリブンな財務部門の未来を構築しています。

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ウェビナーシリーズ

Snowflake on Snowflake:財務

Snowflakeの財務チームが、データドリブンな財務のためのAIデータクラウド活用に役立つ、価値あるインサイト、ヒント、ユースケースを共有します。

財務部門向けの Snowflake

さまざまな業界の財務部門がAIデータクラウドを利用して、AI、アプリケーション、セキュアなコラボレーションなどによるモダナイゼーションを実現しています。