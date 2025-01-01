Snowflake Intelligence
あらゆる知識を集約信頼のエンタープライズAIエージェントが応える
自然言語で複雑な質問に答えられるパーソナライズされたエンタープライズAIエージェントにより、すべての従業員が必要なエンタープライズインサイトを即座に得られるようにします。
ベネフィット
データから意思決定へ より迅速かつ確実に
Snowflake Intelligenceを常時利用可能な思考パートナーとして、すべてのデータに対して複雑な質問をし、分析してインサイトをすぐに得られます。
詳細な分析と迅速なアクション
分析の精度を改善して憶測を排除
サードパーティソースや市場インテリジェンスを含むすべてのデータの分析と推論を自然言語で実行できるAIエージェントにより、「What?」を超えて重要な「Why?」を素早く把握してアクションを加速できます。
透明性が高く、検証済みの回答
信頼できる回答を受け取る
すべての回答をソースまでトレースして透明性を高め、認定質問と回答を確立して、収益、顧客チャーン、その他の領域にわたる組織の最も重要な意思決定に確実に情報を提供します。
Enterprise-ready
Snowflakeの堅牢なガバナンスによるセキュアなスケーリング
Snowflakeの安全な環境とガバナンスポリシーのもと、Snowflake Intelligenceがデータとアプリケーションの拡張に柔軟に対応。安心してエンタープライズ規模の運用を実現します。
複雑な問いを探究可能可視化が簡単
- リサーチモードで複雑な問いを探求し、データの奥にある深く多面的な理解を引き出しましょう。
- 複雑な洞察も、すぐ使えるグラフや可視化に変換して、直感的に理解できる形で届けます。
- 各グラフの生成プロセスを把握し、ファイルのアップロードでデータを手軽に強化。複雑な情報も理解・共有・活用しやすい形に整えられます。
信頼できる回答確信に満ちた意思決定
- アナリストが検証したクエリにアクセスすることで、正確な答えを導き、より深く信頼性の高いインサイトを得られます。
- 参照ドキュメントやSQLクエリなど、元情報への引用を確認でき、インサイトにさらなる信頼性が加わります。
- エージェントが思考の流れを示しながら、手順の共有や確認を重ねて答えを磨き上げていく過程を追えます。
インパクトを拡大信頼をゆるがせない
- 既存のガバナンスのもとでデータを安全に管理。アクセス制御やマスキングを自動で適用し、ユーザーの役割に応じて必要なデータ・エージェント・ツールだけを見せる仕組みを実現します。
- Okta や Entra ID などのID基盤と連携し、安全に“情報活用”を全社へ拡大できます。
- 自社のロゴやブランドカラーに合わせたデザインで、より親しみやすく、信頼感のある体験を提供できます。
「Snowflake Intelligenceにより、Snowflakeの豊富なデータからアドレッサブルなオーディエンスを構築することで、ファナティックスのすべてのビジネスユーザーが簡単かつ高精度のセグメンテーションを活用し、エンタープライズクロスセルの機会を加速させ、広告ビジネスを加速できるようになりました」
Maddy Want氏
Fanatics データ担当VP
- Fanaticsの事業会社全体で毎日20億件以上のシグナル
- 1億人以上のファン（それぞれに数百の属性）
30日間の無料トライアルを開始する Snowflakeトライアルをすぐに開始する
- 400ドルの無料クレジットで開始
- AIデータクラウドへの迅速なアクセス
- 最も重要なデータワークロードを実現
Snowflake Intelligence
よくある 質問
Snowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーがビジネスに関する深いインサイトを発見できるように支援する、直感的な対話型インターフェイスを備えたすぐに使用できるスタンドアロンのエージェント型アプリケーションです。ai.snowflake.comを介してアクセスされるため、ユーザーは自然言語を使用して、構造化データと非構造化データの両方とエンタープライズデータをやり取りできます。AI駆動のデータエージェントを使用して、Snowflakeの堅牢なセキュリティポリシーとガバナンスポリシーを尊重しながら、質問の理解、分析の実行、信頼できるインサイトの生成、アクションの実行を行います。
データエージェントは、Snowflake Intelligence内で構成された特化型のAIエンティティです。データチームは、その範囲、アクセス可能なデータソース、目的（e.g.、「セールスパフォーマンスエージェント」）、実行できるアクションを定義します。特定のドメイン内のユーザー質問を解釈し、関連データをセキュアに分析して応答を生成するように設計されています。