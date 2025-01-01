snowflake intelligence

Snowflake Intelligenceは、ビジネスユーザーがビジネスに関する深いインサイトを発見できるように支援する、直感的な対話型インターフェイスを備えたすぐに使用できるスタンドアロンのエージェント型アプリケーションです。ai.snowflake.comを介してアクセスされるため、ユーザーは自然言語を使用して、構造化データと非構造化データの両方とエンタープライズデータをやり取りできます。AI駆動のデータエージェントを使用して、Snowflakeの堅牢なセキュリティポリシーとガバナンスポリシーを尊重しながら、質問の理解、分析の実行、信頼できるインサイトの生成、アクションの実行を行います。