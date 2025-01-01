最終更新日: 2024 年 8 月 1 日

この Snowflake プライバシー通知 ( 「通知」 ) では、Snowflake Inc. および「Snowflake」ブランドで運営されているその関連会社および子会社 (「 Snowflake 」、「当社」、「当社」または「当社」) がどのように収集、保管、使用、開示するかを説明します。その他、この通知にリンクする当社の Web サイト (例: www.snowflake.com) (「サイト」)、Snowflake がホストする、または Snowflake に代わってホストされる当社の一般的に利用可能な Software-as-a-Service 製品 (「サービス」)、当社および当社のパートナーのイベント、販売、マーケティング活動などのその他の手段を通じて提供されます。この通知にはあなたのプライバシー権に関する詳細情報も記載されています。

当社のサービスについて。当社は顧客との契約に基づいて、顧客の利益のみを目的として、サービスを顧客に提供します。当社の顧客は自社の担当者 (第三者請負業者、代理店などを含む) を顧客のサービス アカウントのユーザー (「認可ユーザー」) として認可します。認定ユーザーは Snowflake と顧客との間の契約および適用される法律に従って、世界中からサービスにアクセスして使用することができます。

本通知はあなたおよびその正規ユーザーが本サービスにアップロードおよび保存するコンテンツ（以下、「顧客コンテンツ」）には適用されません。Snowflake は顧客に代わって顧客コンテンツを処理し、その顧客はデータの収集と使用に対して責任を負います。このため、顧客による顧客コンテンツの収集と使用には、その顧客のプライバシー通知 (本通知ではなく) が適用されます。したがって、顧客コンテンツ内のデータに関連する問い合わせについては、そのプライバシー通知を参照し、問い合わせを直接行う必要があります。Snowflake との顧客の契約は、顧客コンテンツの使用および処理に適用されます。認定ユーザーによる当社のサービスの使用に関する当社のデータ収集と使用については、以下の当社が自動的に収集する情報セクションの「サービスを使用するとき」サブセクションを参照してください。

クイックリンク

この通知をよくお読みになり、十分な情報を得ることをお勧めします。ただし、この通知の特定のセクションにのみアクセスしたい場合は、以下の関連リンクをクリックしてそのセクションにジャンプできます。

あなたが提供する情報 当社が自動的に収集する情報 当社がサードパーティから受け取る情報 サードパーティのアプリケーション ターゲティングオンライン広告 当社が収集した情報の使用 個人情報の開示 個人情報処理の法的根拠 あなたの個人情報のセキュリティ 国際的なデータ転送 あなたの情報選択と変更 カリフォルニア州のユーザーおよび収集のに関する通知 イベント あなたのプライバシーの権利 顧客コンテンツに関するあなたのプライバシーの権利 データの保持および削除 この通知の変更 当社の連絡先

1. あなたが提供する情報

あなたが当社サイトのセルフサービス ポータル (「セルフサービス」) を通じてサービスにサインアップする際など、あなたがサイトを使用するときに当社が収集する個人情報、およびあなたがその情報の提供を求められる理由は、当社があなたの個人情報の提供をお願いする時点で明らかにされます。当社はあなたの個人情報を収集する前に、当社が収集している個人情報の提供が強制であるか、または任意で提供される可能性があるかを通知します。

サイトを使用する場合

たとえば、あなたが問い合わせを送信するとき、当社のサービスに関する詳細情報を要求するとき、アンケートに回答するとき、Snowflake 資料をダウンロードするとき、サイトを通じて提供したその他の情報を収集することがあります。当社のサービスに関するフィードバックや、販売イベントやマーケティング活動への登録が可能です。

当社のサービスを使用する場合

あなたが当社のサービスを使用するために登録する場合、当社はあなたの個人情報 (名前や連絡先の詳細など) を収集する場合があり、セルフサービスを介して支払いと請求の目的でクレジット カード情報を収集します。Community Cloud アカウントをサービス アカウントにリンクすることを選択した場合、またはサポート チケットを送信するときに自分自身に関する追加情報を提供することを選択した場合は、追加情報を提供またはリンクすることもできます。

当社へのお問い合わせ

当社は、お客様が直接または電話を通じて当社に連絡される際に、お客様の氏名、役職、企業名、音声トランスクリプト、音声映像記録、およびお客様が提供または同意されたその他情報を収集する場合があります。

2. 当社が自動的に収集する情報

サイトを使用する場合:あなたがセルフサービスの使用を含め、サイトにアクセスまたは使用すると、当社は情報を自動的に収集します。この情報によって、あなたの身元が明らかになる場合があり、またコンピューターのオペレーティングシステムやインターネットプロトコル (IP) アドレスなど、使用している特定のコンピューターまたはデバイスに関する情報が含まれることもあります。また、当社はあなたが当社サイトにどのようにアクセスして使用したかに関する情報、イベント情報 (アクセス時間、ブラウザの種類、言語など)、Cookie やその他の同様のテクノロジーを通じて収集されたデータ (あなたのブラウザ、コンピュータ、その他のデバイスを一意に識別するもの) など、当社サイトでのあなたの活動に関する情報を自動的に収集して保存します。Cookie およびその他の追跡技術の使用の詳細については、当社のクッキーに関する声明を参照してください。当社は不正行為の検出を含む情報およびネットワーク セキュリティを目的として、あなたのコンピュータまたはその他のデバイスに関する情報を当社のサードパーティ サービス プロバイダーに開示する場合があります。

サービスを使用する場合:当社は、サービスのパフォーマンスと構成、および顧客とその認定ユーザーによるサービスの消費、使用、およびサービスとのやり取りに関するデータ (総称して「使用状況データ」) を自動的に収集します。ほとんどの使用状況データには個人情報は含まれませんが、次の種類の使用状況データには個人情報が含まれる場合があります。

技術情報、または製品およびサービスをホストするAPI、ソフトウェアまたはシステム、これらの製品およびサービスにアクセスするデバイスから取得されたデータ、その使用中に生成されたログファイル。

ユーザー ID、電子メール、IP アドレス、認可ユーザーのコンピューターまたはその他のデバイス、ブラウザーおよび接続ソフトウェア (OS およびソフトウェアのバージョンなど) に関するその他のデータなど、認可ユーザーに関するデータおよびメタデータ。

クリックパターンや機能の利用状況など、当社のサービス内での認定ユーザーのアクティビティおよび行動に関するデータおよびメタデータ。

使用状況データはSnowflake によって、(a) 当社の製品およびサービスの提供、サポート、および運用、(b) ネットワーク・情報セキュリティ、および (c) 当社製品・サービスの分析、開発、および改善のために使用されます。

3. 当社がサードパーティから受け取る情報

当社は、公開データベースやウェブサイト、再販業者や販売代理店、共同マーケティングやビジネスパートナー、セキュリティや不正検知会社、ソーシャルメディアプラットフォームなどのサードパーティの情報源から、あなたに関する情報を取得することがあります。他の情報源から当社が受け取る可能性のある情報の例には、以下が含まれます。アカウント情報。ページビュー情報。Snowflake または業界のイベント、販売およびマーケティング キャンペーン、または共同企画を運営するビジネス パートナーからの連絡先情報。有料リスト (スポンサーリンクなど) を含む検索結果とリンク。信用調査機関からの信用履歴情報。

4. サードパーティのアプリケーション

当社は、当社のサービスまたはサイト上でサードパーティの Web サイトまたはアプリケーションにリンクする場合があります。そのような状況では、サイトまたはサービスを通じて当社が収集、使用、開示するデータは、当社のクッキーに関する声明を含むこの通知の対象となります。ただし、第三者の Web サイト、アプリケーション、および (第三者の Web サイトまたはアプリケーションをクリックしてアクセスすることで) 第三者に送信するよう当社に指示された情報の使用には、第三者の利用規約および条件のみが適用されます。プライバシーに関する通知であり、この通知の対象にはなりません。

5. ターゲットを絞ったオンライン広告

当社は、1 つ以上のサードパーティ サービス プロバイダーを利用して、当社の製品やサービスに関する広告を他の Web サイトに配信します。これらの第三者はあなたの IP アドレス、ISP、使用しているブラウザなど、当社サイトまたは他の Web サイトでのあなたのオンライン活動に関する特定の情報を自動的に収集し、使用する場合があります。彼らはCookie、ピクセル タグ、クリア GIF、および同様の追跡技術を使用して、あなたの情報を収集する場合があります。当社は収集した情報を単独で、または他の情報源 (当社のデータパートナーやオフライン顧客データなど) から取得したあなたに関する情報と組み合わせて使用し、他の Web サイトにアクセスして使用するときのサービスや、これらの第三者によって追跡されるサイトの使用状況をよりよく理解して、とりわけ当社の製品に関連した広告の配信など、あなたの興味に合わせた広告を配信します。この通知は他の Web サイトで第三者によって配信される広告内の Cookie、ピクセル タグ、またはクリア GIF には適用されず、当社は責任を負いません。Cookie およびその他のオンライン追跡テクノロジーの使用については、広告サービスのプライバシー通知を確認することをお勧めします。この慣行についてさらに詳しく知りたい場合、およびこれらの企業にこの情報が使用されないようにするための選択肢を知りたい場合は、こちら (http://www.aboutads.info/choices/) をクリックしてください。

6. 当社が収集した情報の使用

当社は、サイト、当社のサービス、およびその他の手段（直接または電話など）を介して収集した個人情報を、本通知に記載された以下の目的のために使用します。

当社のサイト、製品、サービスの運営、監査、改善。

顧客サービスとサポートを提供。

あなたが要求された製品やサービスの提供とその促進。

確認、請求書、技術的通知、更新、セキュリティ警告、トレーニング、サポート、管理上のメッセージなどの関連情報の送信。

あなたのアカウントの維持。

セキュリティの強化、身元やサービスへのアクセスの監視と確認、詐欺、スパム、マルウェア、その他のネットワークおよび/または情報セキュリティのリスクへの対策の強化。

当社のサービスの品質または安全性維持のためのバグ検出、エラーの報告、および活動の実施。

研究開発。

当社のサイト、製品、およびサービスを利用する際のあなたの体験と快適さを向上させ、パーソナライズするための、あなたとあなたの好みの理解。

直接およびオンライン広告、販売およびプロモーションに関するコミュニケーションを作成し、送信 (マーケティングおよび Cookie の設定に応じた場合)。

当社のイベントまたはウェビナーやデモを含む当社のパートナーイベントについての連絡。

あなたのコメントや質問への回答、要求された情報の提供。

あなたのニーズの理解、より良いサービスの提供、不正行為防止のために、サードパーティから入手した他の個人情報との関連付けや組み合わせ。

コンテストのエントリーおよび報酬の処理および配信。

さまざまなデバイスやサイト上での広告の表示とエンゲージメントの測定。

法的および規制上のコンプライアンスの維持。

当社または当社のサービスプロバイダがサービス上に表示するコンテンツをカスタマイズするなどの短期的、一時的な利用。

顧客調査、データ分析、監査、フィードバックの収集と評価、利用傾向の特定、当社のマーケティングキャンペーンの有効性の判断、当社の製品、サービス、マーケティング、顧客関係の評価と改善など、その他の正当な事業目的のためのあなたの情報の処理。

当社は米国およびその他の国で個人情報を保存し、処理することがあります。なお、当社が通知なしに実質的に異なる、関連性のない、または互換性のない目的で個人情報を処理することはありません。

7. 個人情報の開示

当社は、以下の場合を除き、あなたの個人情報を第三者に開示することはありません。

集約または匿名化など、非識別化されている場合。

あなたの指示に基づく場合。

あなたの同意があり、たとえば当社が別のプライバシーポリシーに従い、独自のマーケティング目的で他の第三者にあなたの情報を開示することに同意した場合。

Snowflakeの関連会社との間での場合、本通知に記載された方法で情報が処理される。

当社との書面による契約を結んだ後、その業務を行うためにあなたの情報へのアクセスを必要とするサードパーティのベンダー、コンサルタント、その他のサービスプロバイダとの間で共有される場合。例としては、マーケティング、請求、クレジットカード決済の処理、データ分析、不正行為防止、ネットワークおよび情報セキュリティ、技術サポート、顧客サービスなどの支援を提供するベンダーやサービスプロバイダなどがあります。

販売代理店や紹介パートナーなど、見込み客や顧客にサービスを提供するサードパーティのビジネスパートナーと協力して、製品や情報に関する要求を満たし、顧客や見込み客にSnowflakeとその製品やサービスに関する情報を提供する場合。当社は特定のビジネスパートナーとの共同販売や製品プロモーションを行うこともあります。あなたが共同で提供された製品、プロモーション、またはサービスを購入したり、特に興味を示されたりする場合、当社は、関連する個人情報をそれらのパートナーと共有することがあります。 あなたが同意した場合、これらのビジネスパートナーは、自社の製品やサービスに関するマーケティング情報をあなたに送信することがあります。 当社は当社のビジネスパートナーによるこのような情報の使用を管理しないことに留意してください。当社のパートナーには、これらの状況下で収集された個人情報の使用を管理する責任があります。関連するパートナーの個人情報の取り扱いについて詳しくは、そのパートナーのプライバシーに関する通知を確認することをお勧めします。

当社は当社のビジネスパートナーによるこのような情報の使用を管理しないことに留意してください。当社のパートナーには、これらの状況下で収集された個人情報の使用を管理する責任があります。関連するパートナーの個人情報の取り扱いについて詳しくは、そのパートナーのプライバシーに関する通知を確認することをお勧めします。 Snowflake マーケットプレイスで製品を提供するプロバイダーと連携して、製品および情報に関するリクエストに対応し、マーケットプレイスにおける取引を容易にし、顧客およびマーケットプレイスの見込み消費者に Snowflake マーケットプレイスの製品に関する情報を提供します。プロバイダーの製品を購入された場合、および特定のプロバイダー製品に興味を示された場合、当社は、お客様の関連する個人情報を当該パートナーに共有することがあります。お客様による同意がある場合、これらのプロバイダーは、Snowflake マーケットプレイスにおける他の出品に関するマーケティング情報をお客様に送信する場合があります。

法令遵守、または合法的な要求や法的手続きへの対応、当社の権利と財産、および当社の代理人、顧客、メンバー、その他の個人の権利と財産の保護、または当社の契約、ポリシー、利用規約の履行、または緊急時の個人の安全の保護のため。

個人の重大な利益を保護するため。ただし、個人の重大な利益を保護するために必要であると当社が判断する場合に限ります。

当社の事業または資産の全部または一部の他社への売却、譲渡、分割、開示を含む事業譲渡、合併、資金調達、買収、または解散の取引または手続きに関連して、または交渉中に、当社の事業または資産の全部または一部を他社に売却、譲渡、分割、開示する場合。

Snowflakeは、当社が16歳未満の個人の個人情報を販売していることを認識していません。

8. 個人情報処理の法的根拠

本通知に準じて収集された個人情報については、当社の関連会社が地域のイベント、トレーニングセッション、調査などを実施している状況で情報が収集され、その情報が収集および管理されている場合を除き、Snowflake Inc. がデータ管理者となります。このような状況では、当社はあなたの個人情報を収集する時点で、状況に応じた通知によりこれをあなたに明確にするよう努めます。上記の個人情報の収集および使用に関する当社の法的根拠は、当該個人情報および当社が個人情報を収集した特定の状況によって異なります。なお、個人情報の処理に特定の法的根拠を要する法域の場合、当社は通常、あなたの同意を得ている場合、あなたとの契約を履行するために個人情報が必要な場合、または処理が当社の正当な利益にかなうものであり、あなたのデータ保護の利益や基本的な権利と自由によって優先されない場合にのみ個人情報を収集します。場合によっては、当社はあなたから個人情報を収集する法的義務を負うこともあります。法的要件を遵守するため、またはあなたとの契約を履行するために、あなたに個人情報の提供をお願いする場合は、関連する時点で明らかにします。データ処理に関する当社の法的根拠の詳細については、以下のセクション 1８ （お問い合わせ方法） に記載されている詳細情報を使用して当社にお問い合わせください。

9. あなたの個人情報のセキュリティ

当社は、あなたの個人情報の紛失、誤用、不正アクセス、開示、改ざん、破壊を防止するために、合理的かつ適切な措置を講じて個人情報を保護します。当社はあなたの個人情報を保護するために適切な技術的および組織的手段を用います。これには、情報の性質および処理の範囲に応じて、物理的アクセス制御、暗号化、インターネットファイアウォール、侵入検知、およびネットワーク監視が含まれます。あなたの個人情報にアクセスする可能性のある当社のスタッフは、あなたの個人情報の機密性を保持する必要があります。

10. 国際的なデータ転送

あなたの個人情報は、あなたが居住する国以外の国に転送され、そこで処理される場合があります。これらの国では、あなたの国の法律とは異なるデータ保護法を採用している場合があり、場合によってはそれほど強く保護されていない場合があります。具体的には、当社の Web サイトサーバーは主に米国に設置されており、当社の関連会社、パートナー、およびサードパーティのサービスプロバイダーが所在する管轄区域であなたの個人情報を処理する場合があります。当社の関連会社の所在地は次の場所にあります。https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/。ただし、当社はあなたの個人情報がこの通知に従って引き続き保護されることを要求するために、適切な保護措置を講じています。これらの保護手段には、EU 標準契約条項などの適用可能なデータ転送メカニズム、または適用されるデータ保護法に従って個人情報を転送するためのその他の合法的なメカニズムの実装が含まれます。Snowflake はまた、EEA、英国、スイスの個人に関する個人情報に関して米国商務省が定めた EU-US データ プライバシー フレームワーク、EU-US データ プライバシー フレームワークの英国拡張、スイス-米国データ プライバシー フレームワークへの準拠を自己認証しています。詳細については、データプライバシーフレームワークに関する通知を参照してください。

11. あなたの情報の選択と変更

あなたは、電子メールの指示に従うか、Snowflake Preference Center にアクセスすることで、当社からのプロモーション電子メールの受信をオプトアウトできます (こちら)。オプトアウトした場合でも、あなたのアカウントや当社の継続的なビジネス関係に関する電子メールなど、宣伝以外の電子メールが送信される場合があります。セクション 14 (あなたのプライバシーの権利) で詳しく説明されているように、追加のプライバシーの権利を有する場合があります。

12. カリフォルニア州のユーザーおよび収集に関する通知

2020 年カリフォルニア州プライバシー権法 (「 CCPA 」) によって改正された 2018 年カリフォルニア州消費者プライバシー法では、カリフォルニア州居住者の個人情報を収集する企業に対し、個人情報の収集、使用、保持、開示方法について当該情報の一定の開示を行うことが義務付けられています。このセクションではそれらの要件について扱っています。当社のすべてのデータ収集、使用、開示慣行の説明については、この通知全体をお読みください。

個人情報の収集と開示: Snowflake は、販売という用語が CCPA とその施行規則によって定義されるものと理解しているため、個人情報を販売しません。スノーフレーク個人情報を共有します (CCPA およびその実施規則によって定義されているとおり) 以下の 2 番目の表に記載されています。当社があなたおよびビジネス目的でその個人情報を開示する第三者に関して収集する個人情報のカテゴリーは次のとおりです。

当社が収集する個人情報のカテゴリー ビジネス目的で情報を開示する第三者受信者のカテゴリ 識別子（名前、住所、電子メールアドレスなど） サービスプロバイダー。第三者（収集時または収集前にあなたに明確にしたい目的に関連して） 顧客記録/アカウント登録情報（住所、電話番号、財務情報など） サービスプロバイダー。第三者（収集時または収集前にあなたに明確にしたい目的に関連して） カリフォルニア法または連邦法の下で保護される分類となる可能性のある特徴 (性別や婚姻状況など) サービスプロバイダー 商用情報（取引データなど） サービスプロバイダー。第三者（収集時または収集前にあなたに明確にしたい目的に関連して） インターネットまたはその他のネットワークまたはデバイスのアクティビティ（閲覧履歴やアプリの利用状況など） サービスプロバイダー 地理位置情報データ (IP アドレス、都市、国から推測されるおおよその位置など) サービスプロバイダー 職業・雇用関連データ（勤務先名など） サービスプロバイダー。第三者（収集時または収集前にあなたに明確にしたい目的に関連して） 教育情報（学位・資格など） サービスプロバイダー

過去 12 か月間に共有された個人情報のカテゴリ:

共有される個人情報のカテゴリー サードパーティ受信者のカテゴリ 開示の目的 インターネットまたはその他のネットワークまたはデバイスのアクティビティ

識別子 ソーシャルメディアプラットフォーム広告主、広告代理店、広告ネットワークとプラットフォーム、広告関連テクノロジープロバイダー クロスコンテキスト行動広告 （広告に使用される Cookie の詳細については、Cookieプリファレンスセンターをご確認ください）

Snowflake はCCPA で許可されている目的以外の目的で機密の個人情報を使用または開示しません。Snowflake は16 歳未満の消費者の個人情報を販売または共有しているという事実を認識していません。

個人情報の保持: 当社は、以下のセクション 16 (データの保持と削除) で定めるとおり、個人情報を保持します。

個人情報のソース: 当社が個人情報を収集するソースは、上記のセクション 1 (あなたが提供する情報)、2 (当社が自動的に収集する情報)、および 3 (当社が第三者から受け取る情報) 記載されています。

個人情報を収集する目的: 当社は、マーケティングおよびプロモーションの目的であなたと通信するため、当社のサービスを提供および改善するため、および以下に定めるその他の目的のために、上記のセクション 6 (収集した情報の使用) のリストで特定された個人情報を収集および開示します。

カリフォルニア州の消費者の権利: カリフォルニア州の法律は、カリフォルニア州の居住者に、個人情報に関して特定の要求を行う権利を与えています。これらの権利の説明とリクエストの方法については、セクション 14 (あなたのプライバシーの権利) を参照してください。

13. イベント

当社は、当社が参加またはスポンサーするイベント（見本市、ウェビナー、セミナー、仮想イベント、カンファレンスなど）および関連するウェブサイト、ソーシャルネットワーキング機能、モバイル アプリ (総称して「イベント」) で、これらのイベントに関連する個人情報を収集、共有、および使用します。イベントで当社が収集、共有、使用する個人情報の詳細については、当社のスノーフレーク イベントのプライバシーに関する通知をご覧ください。

14. あなたのプライバシーの権利

あなたは自分の個人情報に関してプライバシー権を有する場合があります。

あなたはご自身の個人情報のコピーを要求したり、個人情報の修正、更新、削除を要求したりすることができます。

あなたは個人情報のカテゴリ、個人情報が収集される情報源のカテゴリ、個人情報を収集、販売、または共有するビジネスまたは商業目的、および当社が個人情報を開示する第三者のカテゴリなど、当社が収集する個人情報の開示を要求することができます。

法律で義務付けられている場合は、個人情報の処理に反対したり、個人情報の処理を制限するよう当社に要求したり、個人情報のポータビリティを要求したりすることができます。

法律で義務付けられている場合、当社があなたの同意を得て個人情報を収集および処理した場合、あなたはいつでも同意を撤回することができます。同意を撤回しても、撤回前に当社が実施した処理の合法性には影響せず、同意以外の合法的な処理根拠に基づいて実施された個人情報の処理にも影響しません。

該当する場合、あなたの個人情報の収集および使用に関してデータ保護当局に苦情を提出したい場合は、EEA 内のデータ保護当局の連絡先詳細をご覧ください (こちら、イギリスはこちら、スイスはこちら)。

カリフォルニア州市民はまた、クロスコンテキスト行動広告のための個人情報の販売または個人情報の共有をオプトアウトする権利を有し、また、機密性の高い個人情報が収集される場合は CCPAによって許可されている目的以外での機密性の高い個人情報の使用または開示を制限する権利も有します。。前述したように、当社はあなたの個人情報を販売したり、CCPA で許可された目的以外で機密の個人情報を使用または開示したりすることはありません。

クロスコンテキスト行動広告のための個人情報の共有をオプトアウトするには:

こちらをクリックすると特定の Cookie ベースの共有を無効にできます。また、グローバルプライバシーコントロールなど、デバイスのブラウザ経由で法的に認められているブラウザベースのオプトアウト設定信号がオンに設定されている場合、当社は適用法に従ってかかる設定を認識するものとします。

電子メールベースの共有をオプトアウトするには、こちらににリクエストを送信します。

Snowflake が処理する個人情報に関するその他のリクエストについては、次の項目に記入してオンラインでリクエストを送信できます ( スノーフレークの グローバルプライバシーリクエストフォーム)。または1+877-243-8061までお電話ください。

Snowflake はリクエストに応える前に、あなたが送信した情報 (氏名、電子メール アドレス、会社名、国/州が含まれる場合があります) が当社の記録と一致することを確認します。上記の方法を使用して、認定代理人を使用してあなたに代わって消費者権利リクエストを送信することもできますが、Snowflake は認定代理人にあなたに代わってリクエストを送信するための署名済みの許可を提供することを要求し、引き続きあなたの身元とその内容を確認するため、またこの要求があなたの許可を得て送信されたことをあなたに連絡する場合があります。

Snowflakeはあなたの権利行使を差別することも、あなたの個人情報の利用に関する金銭的なインセンティブを提供することもありません。

15. 顧客コンテンツに関するあなたのプライバシー権

個人としてのあなたに関する個人情報が Snowflake 顧客によって、またはその代理として本サービスに送信されており、あなたがその情報に関して以下に定めるデータ保護権利を行使したい場合。 (該当する場合) かかる情報にアクセス、移植、修正、修正、または削除する権利を含む適用法については、関連する Snowflake 顧客に直接お問い合わせください。当社による顧客コンテンツへのアクセスには制限があります。

16. データの保持と削除

当社は、継続的な正当なビジネス上の必要性がある場合（たとえば、適用される法的、税金または会計上の要件を遵守するため、当社の契約を執行するため、または当社の法的義務を遵守するため）、あなたから収集した個人情報を保持します。特定のカテゴリーの個人情報の保存期間を設定する際、当社は、データを収集した相手、個人情報の必要性、個人情報の収集理由、および個人情報の機密性を考慮します。当社があなたの個人情報を処理する正当な業務上の継続的必要性がない場合、当社はその個人情報を永久に削除するか匿名化しますが、これが不可能な場合（あなたの個人情報がバックアップ アーカイブに保存されている場合など）、安全に保管します。あなたの個人情報を分離し、削除が可能になるまでそれ以降の処理から隔離します。当社は顧客に代わって顧客コンテンツを処理する場合、その顧客との契約に記載されているとおりに顧客コンテンツを保持します。

17. この通知の変更

当社は、本通知を適宜変更することがあります。この通知に変更があった場合は、上記の「最終更新日」の日付を変更します。そのような変更が重要な性質を持つ場合には、追加的な通知（ウェブサイトのメインページに声明を追加したり、電子メールでの通知を送信するなど）を行います。

18. お問い合わせ方法

本通知またはプライバシー関連の問題についてご質問がある場合は、[email protected]または Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715までご連絡ください。Snowflake のデータ保護責任者 (DPO) へのお問合せは [email protected]、EU 内の活動に関連する場合はSnowflake EU 代表 [email protected]または Snowflake Computing Netherlands BV, FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Netherlandsまでお寄せください。インドにお住まいで、当社ウェブサイトのコンテンツまたは当社のデータプライバシーポリシーに関してご質問や苦情がある場合は、[email protected]を通じてSnowflake の苦情担当官エヴァン・ウチダにご連絡いただくか、Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715までお寄せください。