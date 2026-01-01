Snowflakeで複数のデータモデリングアプローチに対応

注：本記事は(2022年4月25日)に公開された(Support Multiple Data Modeling Approaches with Snowflake)を翻訳して公開したものです。
注：この投稿は2019年に公開されたものを現行の製品、特徴、機能を反映するよう更新しています。
Snowflakeに入社して以来、データウェアハウスモデリングアプローチのアプローチとしてSnowflakeに最も適しているのは何か、と聞かれることがよくあります。そこで誇らしく思うのは、Snowflakeは複数のデータモデリングアプローチを等しくサポートしているという点です。
お客様の中には、データVaultという特定のモデリングアプローチを使用して既存のデータウェアハウスを構築した上で、その後Snowflakeへの移行を決断したという方もいます。
よくあるのが次のようなパターンの会話です。
顧客「データVaultはSnowflakeで使えますか？」
私「使えますよ。お客様はどういった点に不安を感じたのですか？」
顧客「いや、Snowflakeという社名ですから、Snowflakeタイプのスキーマにしか対応していないかもしれないと思ったのです。」
私「ああ、なるほどそういうことだったのですね。でも社名はデータウェアハウスの設計とはまったく関係ないのです。実際、SnowflakeではデータVaultを含むすべてのタイプのリレーショナル設計に対応しています。」
データVaultモデリングとは？
ビジネスインテリジェンスのデータVaultシステムまたは単にデータVault（DV）モデリングという言葉を聞いたことのない方のために説明すると、データVaultとは、アジャイルで柔軟性と拡張性に優れたエンタープライズデータウェアハウス（EDW）をモデリングするためのメソッドおよびアプローチを提供するものです。
Dan Linstedtによる公式な定義は、
「DVは、詳細指向の履歴追跡であり、ビジネスの1つ以上の機能領域をサポートする正規化されたテーブルセットと一意にリンクされているもの」となっています。
これは、第3正規形（3NF）とスタースキーマの間にある最良の組み合わせを網羅するハイブリッドアプローチです。柔軟性と拡張性に優れ、一貫性があり、企業のニーズに適応できる設計となっています。DVは、今日のエンタープライズデータウェアハウスのニーズを満たすように特別に設計されたデータモデルです。
重要なのは、DVは、データウェアハウジングスペースに使用された他のメインストリームデータモデリングアプローチのアジリティ、柔軟性、拡張性の問題に対処するよう特別に開発されたという点です。詳細で不揮発性で、監査可能なエンタープライズデータの履歴レポジトリとして構築されました。
その核となるのは、3つの主要タイプのテーブルのみで構成される反復可能なモデリング手法です。
- ハブ：ビジネスオブジェクトを表すビジネスキーの一意のリスト
- リンク：ビジネスプロセスの作業ユニットを表す関連性/トランザクションの一意のリスト
- サテライト：ハブとリンクの記述データ（履歴付きのタイプ2）
ハブはビジネスオブジェクト識別子（ビジネスキー）のレポジトリであり、ビジネスオブジェクト自体がビジネス能力の中心であるため、ハブはビジネス主導型となります。
ソースシステムは、ビジネスプロセスの自動化エンジンと考えることができます。これにより、ビジネスオブジェクトの関係とデータの状態（オン、オフ、アクティブ、非アクティブ、バランスなど）が追跡されます。複数のソースシステムを持つ企業の場合、これらのビジネスオブジェクトとその記述データは、ビジネスキーによるセマンティック統合によって簡単に追跡できます。このテクニックを「パッシブ統合」と呼びます。
リンクは多対多の構造になるように設計されており、リエンジニアリングせずに（つまり、データをリロードすることなく）、カーディナリティやビジネスルールの変更を柔軟に吸収できます。
サテライトでは、必要な間隔で履歴を記録するための適応性に加えて、ソースシステムに対する疑う余地のない監査可能性とトレーサビリティを得ることができます。
以下は、データVault 2.0モデルの簡単な例をご紹介します。
データVaultで使用するSnowflake機能
Snowflakeは、使用量ベースの価格設定によるANSI SQL RDBMSで、現在市場にあるすべてのリレーショナルソリューションのようなテーブルとビューに対応しています。データモデリングの観点から見ると、データVault（DV）はデータウェアハウスのテーブルを設計するための特定の方法とパターンであるため、Snowflakeで問題なく実装することができます。
実際、SnowflakeのMPPコンピュートクラスタ、最適化されたカラム型ストレージ形式、アダプティブデータウェアハウステクノロジーの組み合わせを使用すれば、従来のデータウェアハウスソリューションよりも少ない労力でより優れたDVのロードとクエリを実現できると思います。Snowflakeではパーティショニング、配布キーの事前計画、優れた性能を実現するためのインデックスの構築は不要です。これらはすべて、安全なクラウドベースのメタデータストアを使用し、データアクセスパターンとリソースの可用性に基づいて、高度なフィードバックループでクエリを監視、調整するSnowflakeのダイナミッククエリの最適化機能の一部として処理されます。
Snowflakeのお客様はクエリ性能の向上を実感しています（場合によっては100倍の改善が実現します）。このことから、BIツールに公開する情報マート（つまりレポーティング）層の仮想化にSnowflakeはうってつけだと言えるでしょう。
データVault 2.0
DV 2.0仕様の実装をご検討中の方もいらっしゃると思いますが、これもSnowflakeでご使用いただけます。MD5ハッシュ関数が組み込まれているため、MD5ベースのキーを実装し、DV2.0 HASH_DIFF概念を使用して変更データのキャプチャを行えます。
DV 2.0のハッシュ関数の使用をサポートしているだけでなく、データVault Logarithmic の特定時点（PIT）の読み込み時にSnowflakeのマルチテーブルインサート（MTI）も使用できます。この機能によって、複数のPITテーブルをデータVaultの1つの結合クエリから並行して読み込むことができます。
DVリソース
DVについての詳細は、次のような専門のウェブサイトや関連書籍を参考にしてください。
- 「Introduction to Agile Data Engineering」Kent Graziano（筆者）著
- 「The Data Vault Guru」Patrick Cuba著
- Intro to DV – 筆者の個人ブログにある無料のホワイトペーパー
- Free DV intro videos - 考案者、Dan Linstedt提供
- 「Building a Scalable Data Warehouse with DV 2.0」Dan Linstedt著
- Dan Linstedtのブログ
今回の投稿で、SnowflakeでのDVに関する皆さんの疑問にお答えできたと思います（DVはSnowflakeで使用可能です）。Snowflakeの利用を開始する際には、最大400ドル分の無料使用が可能なオンデマンドオファーを是非ご利用ください。
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