Snowflakeで複数のデータモデリングアプローチに対応

注：本記事は(2022年4月25日)に公開された(Support Multiple Data Modeling Approaches with Snowflake)を翻訳して公開したものです。

注：この投稿は2019年に公開されたものを現行の製品、特徴、機能を反映するよう更新しています。

Snowflakeに入社して以来、データウェアハウスモデリングアプローチのアプローチとしてSnowflakeに最も適しているのは何か、と聞かれることがよくあります。そこで誇らしく思うのは、Snowflakeは複数のデータモデリングアプローチを等しくサポートしているという点です。

お客様の中には、データVaultという特定のモデリングアプローチを使用して既存のデータウェアハウスを構築した上で、その後Snowflakeへの移行を決断したという方もいます。

よくあるのが次のようなパターンの会話です。

顧客「データVaultはSnowflakeで使えますか？」

私「使えますよ。お客様はどういった点に不安を感じたのですか？」

顧客「いや、Snowflakeという社名ですから、Snowflakeタイプのスキーマにしか対応していないかもしれないと思ったのです。」

私「ああ、なるほどそういうことだったのですね。でも社名はデータウェアハウスの設計とはまったく関係ないのです。実際、SnowflakeではデータVaultを含むすべてのタイプのリレーショナル設計に対応しています。」