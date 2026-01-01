Snowflakeのプラットフォームは、データサイロを解消してアーキテクチャを簡素化し、データからより多くの価値を引き出します。このプラットフォームは、自動化によって複雑さを軽減し、すべてが適切に機能するように設計された、単一の統合製品です。

SQLやPythonなど、どの言語を使用しても、パフォーマンスが大規模に最適化され、幅広いワークロードに対応します。また、グローバルに接続されているため、組織はクラウドやリージョンの垣根を越えて最も関連性の高いコンテンツにセキュアにアクセスでき、一貫したエクスペリエンスが提供されます。