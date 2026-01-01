プラットフォーム
AIデータクラウドとは
AIデータクラウドは、組織のビジネスにとって最も重要なデータやアプリケーションと組織をつなぐグローバルなネットワークです。組織内のサイロの解消から、パートナーや顧客とのコンテンツコラボレーション、さらには外部データとアプリケーションの統合による新たなインサイトの獲得まで、さまざまな可能性を実現します。
AIデータクラウドを支えているのが、Snowflakeのシングルプラットフォームです。そのユニークなアーキテクチャにより、実質的にあらゆる規模でグローバルにビジネスを接続し、データとワークロードを集約します。また、AIデータクラウドは、何千ものデータセット、サービス、データアプリケーション全体の共有やコラボレーション、収益化を容易にするSnowflakeマーケットプレイスとも連携しています。そのため、常にアクティブであり、成長を続けています。
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シングルプラットフォーム
Snowflakeのプラットフォームは、データサイロを解消してアーキテクチャを簡素化し、データからより多くの価値を引き出します。このプラットフォームは、自動化によって複雑さを軽減し、すべてが適切に機能するように設計された、単一の統合製品です。
SQLやPythonなど、どの言語を使用しても、パフォーマンスが大規模に最適化され、幅広いワークロードに対応します。また、グローバルに接続されているため、組織はクラウドやリージョンの垣根を越えて最も関連性の高いコンテンツにセキュアにアクセスでき、一貫したエクスペリエンスが提供されます。
Snowflakeプラットフォームの4つのアーキテクチャレイヤー
最適化されたストレージ
非構造化データ、半構造化データ、構造化データをほぼ無限のスケーリングで扱うことができます。
伸縮性のあるマルチクラスターコンピュート
使用量に応じたスケールアップとスケールダウン、大量の同時ユーザー、データ量、ワークロードに対応するスケールアウトを、すべて1つのエンジンで実行できます。
クラウドサービス
Snowflakeをセルフ管理し、自動化によってコストのかかる複雑なリソース投資を不要にします。
Snowgrid
リージョンとクラウドの垣根を越えて単一のコネクテッドエクスペリエンスをグローバルに提供し、一元化されたガバナンス、事業継続性、組織内および組織間のコラボレーションを可能にします。
開発のサイロ化を解消する
AIデータクラウド内から離れることなく、より多くのワークロード、ユーザー、ユースケースをデータのある場所で直接実行できます。
AIデータクラウド内での アプリとビジネスの構築
Snowflakeは、未来のアプリケーション開発を実現します。Snowflakeのプラットフォームは、データ集約型アプリケーションの構築、テスト、展開の基礎的要素を提供します。稼働後は、需要の変化に応じて簡単にスケーリングして、SREの負担なく、さまざまなクラウドにわたってすべて確実に稼働を維持できます。
AIデータクラウドは、Snowflakeマーケットプレイスを通じて組織の新たな収益の促進もサポートします。何千もの組織から成るAIデータクラウドネットワーク全体にSnowflakeネイティブアプリを配信して収益化できます。料金のカスタマイズ、プラットフォーム内での購入、使用状況に関するきめ細かなレポートによって効率的に収益化できます。Snowflakeを使用して最新のアプリケーションを構築し、配信している多くの組織に仲間入りできます。