オープンソースでベンダーニュートラルなカタログにより、Icebergとの相互運用性が向上します。近日中にパブリックプレビューが開始されるPolaris Catalogは、SnowflakeのAIデータクラウドのインフラストラクチャ上でホストして、数分で始められます。独自のインフラストラクチャでセルフホストすることも可能です。どちらの場合もロックインはありません。 基盤となるインフラストラクチャを入れ替える際も、Polaris Catalogの名前空間、テーブル定義などはすべて保持されます。