Snowflakeの月額ストレージ料金は、インポート（取り込み）されたデータの圧縮後、1か月あたりの平均使用量に基づいて計算されます。

Snowflakeのご利用方法は、「オンデマンド」と「キャパシティ（事前購入）」の2種類からお選びいただけます。