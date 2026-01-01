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Expedition無料｜バーチャル開催｜11月4〜6日

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Snowflake価格

Snowflakeは、使用した分だけお支払いいただくシンプルな「従量課金制モデル」を採用しています。料金体系の詳細や、コストを簡単に把握・管理するための仕組みについてご紹介します。料金に関する具体的な詳細情報については、 従量課金テーブルを参照してください。

Standard

基本機能へのアクセスを提供するエントリープランです。

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含まれるもの

  • プラットフォームの全機能（フルマネージドでスケーラブルなコンピューティング）
  • 全データの自動暗号化による強力なセキュリティ
  • Snowpark対応
  • データ共有機能
  • 圧縮およびタイムトラベル機能を備えた最適化ストレージ
  • その他多数の機能
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ENTERPRISE

最も人気があり、急成長中・大規模なお客様のニーズに応えるプランです。

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STANDARDのすべての機能 +

  • マルチクラスタ・コンピューティングの活用
  • 詳細なガバナンスとプライバシー管理
  • タイムトラベル期間の延長
  • その他の機能
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Most Popular

Business Critical

規制の厳しい業界や機密データの保護に対応した機能

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ENTERPRISE エディションのすべての機能 +

  • Tri-Secret Secure対応
  • プライベート接続の利用
  • バックアップおよびディザスタリカバリ（災害復旧）向けのフェイルオーバーとフェイルバック
  • その他の機能
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Virtual Private Snowflake

Virtual Private Snowflake (VPS)では、Business Criticalのすべての機能に加え、他のすべてのSnowflakeアカウントから完全に分離された、独立したSnowflake環境を提供します。

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最適化されたストレージ

Snowflakeの月額ストレージ料金は、インポート（取り込み）されたデータの圧縮後、1か月あたりの平均使用量に基づいて計算されます。

Snowflakeのご利用方法は、「オンデマンド」と「キャパシティ（事前購入）」の2種類からお選びいただけます。

Snowflake価格ガイドをダウンロード

オンデマンドストレージ

月額従量課金

上記の料金は定価です。キャパシティストレージ割引については、 Snowflakeサービス消費テーブルの表3(a)を参照してください。

フルマネージドな運用でシンプルな導入とTCOの最適化を実現

Snowflakeはインフラストラクチャの管理をすべて代行し、統合されたフルマネージド製品ならではの優れた使いやすさを提供します。

Pricing feature table
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7,200以上のブランドがSnowflakeでデータをモビライズ

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Snowflakeでさらなる効率化を

これからSnowflakeを始める方、または現在の運用効果を最大化したい方に向けて、コストの予測・把握および最適化をサポートする資料をご用意しました。

データエコシステムの近代化

AIデータクラウドへの移行

オンプレミス環境からクラウドへの移行、あるいはマルチクラウド環境間の移行であっても、Snowflakeはリスクが低くコスト効率に優れたAIソリューションを活用し、シームレスな移行を支援します。

  • 無料のコード変換ツール
  • 充実した移行パートナーのエコシステム
  • 最も重要なデータワークロードに対応
Snowflakeへの移行について

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