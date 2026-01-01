複数のサービスが存在することや最適化のために専門的な手作業が必要となることから生じる、複雑な費用を回避します。フルマネージドサービスに切り替えることで、時間と労力を削減しながらユーザーとワークロードを効率的にサポートできます*。

Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、Snowparkコンテナサービスをサポートしています**。アプリに洗練されたロジック、AI/MLモデル、コンピュートを追加することで、開発から価値実現までの時間が大幅に短縮します。