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Snowflake ネイティブアプリを探索する
開発から配布まで、AIデータクラウド内でネイティブにアプリを構築してビジネスを強化できます。
アプリの配布と収益の促進
Snowflakeマーケットプレイスでは、アプリを一度公開するだけでAIデータクラウド内の何千もの組織に提供できます。そのため、さまざまなクラウドやリージョンの顧客がアプリを簡単に見つけて試し、購入するようになります。
*配布機能はAWS、Azure、GCPで一般提供中
より迅速な開発、より簡単な展開、負担のない運用
複数のサービスが存在することや最適化のために専門的な手作業が必要となることから生じる、複雑な費用を回避します。フルマネージドサービスに切り替えることで、時間と労力を削減しながらユーザーとワークロードを効率的にサポートできます*。
Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、Snowparkコンテナサービスをサポートしています**。アプリに洗練されたロジック、AI/MLモデル、コンピュートを追加することで、開発から価値実現までの時間が大幅に短縮します。
*Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、AWS、Azure、GCPで一般提供中
**AWSでパブリックプレビュー中
セキュアなデータ ＋制御されたコード＝ 導入の加速
Snowflakeネイティブアプリは利用者のアカウント内で実行されるため、利用者はデータを移動する必要も、データへの外部アクセスを提供する必要もありません。セキュリティチームの負担を軽減し、利用者の調達のハードルを下げて価値実現までの時間を短縮します。
開発者向けクイックスタート
Snowflakeのクイックスタートチュートリアルに従って、Snowflakeネイティブアプリの利用を開始できます。また、Snowflakeネイティブアプリフォーラムに参加して他の開発者とつながることもできます。