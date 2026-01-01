コンテンツにスキップ

SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

セッション、続々と公開中！AIとデータの先端事例に浸れる2日間です。

今すぐ登録

Snowflake ネイティブアプリを探索する

開発から配布まで、AIデータクラウド内でネイティブにアプリを構築してビジネスを強化できます。

Woman smiling while working on a laptop
ウェビナー

Snowflake Native Apps:Implementing Your Monetization Model and Pricing Strategy

Snowflakeマーケットプレイスでの価格設定とパッケージ戦略の最適な実施方法について説明します。

アプリの配布と収益の促進

Snowflakeマーケットプレイスでは、アプリを一度公開するだけでAIデータクラウド内の何千もの組織に提供できます。そのため、さまざまなクラウドやリージョンの顧客がアプリを簡単に見つけて試し、購入するようになります。

*配布機能はAWS、Azure、GCPで一般提供中

Overview:

Snowflake Native Apps

Snowflake Data Cloud Academy - Snowflake Native App Bootcamp logo
コース

Snowflake Native App Bootcamp

この120分間の包括的なブートキャンプでは、Snowflakeネイティブアプリフレームワークを使用したアプリの構築、市場投入、収益化、AIデータクラウド全体に広がる顧客層への配布の方法について学べます。

より迅速な開発、より簡単な展開、負担のない運用

複数のサービスが存在することや最適化のために専門的な手作業が必要となることから生じる、複雑な費用を回避します。フルマネージドサービスに切り替えることで、時間と労力を削減しながらユーザーとワークロードを効率的にサポートできます*。

Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、Snowparkコンテナサービスをサポートしています**。アプリに洗練されたロジック、AI/MLモデル、コンピュートを追加することで、開発から価値実現までの時間が大幅に短縮します。

*Snowflakeネイティブアプリフレームワークは、AWS、Azure、GCPで一般提供中

**AWSでパブリックプレビュー中

 

ドキュメント

Snowflake Native App Developer Toolkit

ここだけのアプリ開発リソースを提供し、ブートキャンプやコミュニティフォーラムなどのリンクを紹介しています。今すぐご利用ください。

セキュアなデータ ＋制御されたコード＝ 導入の加速

Snowflakeネイティブアプリは利用者のアカウント内で実行されるため、利用者はデータを移動する必要も、データへの外部アクセスを提供する必要もありません。セキュリティチームの負担を軽減し、利用者の調達のハードルを下げて価値実現までの時間を短縮します。

Snowflake

ネイティブアプリ

アプリの一覧を探索する

Snowflakeネイティブアプリ関連リソース