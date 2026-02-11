「Cortex Codeのおかげで、規制の厳しい環境下で必要とされる制御と監視を維持しつつ、日々のデータとAI開発における摩擦を軽減できています。チームは、成功に不可欠なコンテキストを共有しながら、より迅速な構築が可能になりました」

—Vibhor Gupta氏 Shelter Mutual Insurance 、エンタープライズデータ＆AI担当VP