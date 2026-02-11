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「お昼休みに学ぶ」Snowflake入門シリーズ：5月20日〜22日開催（オンライン）

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Cortex Codeが可用性と提供範囲を拡大

Snowflake Cortex Code

Cortex Codeは、お客様のデータスタック全体をサポートするように構築されたAIコーディングエージェントです。複雑なデータエンジニアリング、アナリティクス、機械学習、エージェント構築のタスクを、自然言語で、情報に基づいたシンプルで高精度なインタラクションに変換します。

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Cortex Code 101

Cortex Code icon

どこからでもシームレスにデータスタックとやり取りできます

Cortex Codeには、 Snowsight 内と、ローカルシェルで実行されるコマンドラインインターフェイス （CLI）の2つのインターフェイス経由でアクセスできます。 

> curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
speed

実稼働までの時間の削減

データエンジニアリング、高度なアナリティクス、エージェントやアプリケーションの開発を加速します。

user icon

あらゆるユーザーによるデータ活用

技術チームと非技術チームの双方が、データを活用して自信を持って構築と開発を行える環境を提供します。

easy-consolidate

複雑性の簡素化

複雑なデータタスクを、高度で無駄のないワークフローへと変革。生産性を向上させ、確かな成果へとつなげます。

メリット

エンタープライズデータの高速化 Cortex Codeを使用したライフサイクル

イノベーションの加速

お客様のデータスタック全体でエンドツーエンドの開発を加速

  • dbtやApache Airflow®¹などの一般的なデータシステムへのサポートにより、複雑なデータワークフローを簡単に構築、管理、最適化できます。

  • 自然言語コマンドを使用してお客様のエンタープライズデータと直接やり取りするSnowflake Intelligenceエージェントを迅速に構築し、展開します。 

  • 完全に実行可能なMLパイプラインを自律的に生成し、Snowflake Notebookで直接実行できます。

LendingTree logo

「Cortex Codeの導入によって、アイデアの検証からSnowflake上でのAIドリブンのワークフローの構築と提供までを、プラットフォーム内で完結させ、迅速に進められるようになりました」

—Srinivas Madabushi氏
LendingTree、テクノロジー担当シニアVP
Cortex Code CLI, dbt, and airflow logos

Snowflakeのデータとセマンティクスを深いレベルで把握したエージェント

お客様独自のSnowflakeコンテキストを活用

  • お客様のデータカタログを深く理解し、自然言語を使用した発見と管理を簡素化します。

  • お客様のSnowflakeの環境、テーブル、ビューに合わせたインテリジェントな提案により、コードのデバッグとリファクタリングを迅速に実行します。

  • 対話型コマンドを使用して、カタログの管理、権限の設定、ユーザーの作成、コストの最適化などの複雑な管理タスクを実行できます。

United Rentals logo

「Cortex Codeのおかげで、私たちのエンジニアはビジネスインテリジェンスツールのパフォーマンスを向上させることができました。自然言語クエリへの回答の質とスピードを改善するために要する時間を、大幅に短縮できています」

—Tony Leopold氏
United Rentals、最高技術・戦略責任者

エンタープライズ対応設計

組み込みの拡張性、相互運用性、カスタマイズを実現

  • 一元化された構成と堅牢な管理制御を通じて、許可と使用ポリシーを管理します。

  • すぐに使用できる Model Context Protocol (MCP) サポートを介して、お客様の開発者ツールチェーン内の Jira、GitHub、その他のエージェントに接続します。 

  • オープンな agents.md フレームワークを使用して、専門的なエージェントスキルの構築、共有、洗練を行ったり、他のコーディングエージェントの既存のワークフローを移行したりできます。

  • Claude Opus 4.6、Claude Sonnet 4.5、GPT 5.2など、お客様の任意のモデルにアクセスして、品質、レイテンシー、コストを最適化できます。
Shelter Insurance logo

「Cortex Codeのおかげで、規制の厳しい環境下で必要とされる制御と監視を維持しつつ、日々のデータとAI開発における摩擦を軽減できています。チームは、成功に不可欠なコンテキストを共有しながら、より迅速な構築が可能になりました」

—Vibhor Gupta氏
Shelter Mutual Insurance 、エンタープライズデータ＆AI担当VP
Terminal window with Cortex Code CLI MCP setup

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  • エンドツーエンドの開発を加速
  • デフォルトではコンテキスト認識
  • オープンで拡張可能、実稼働に対応
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  • エンドツーエンドの開発を加速
  • オープンで拡張可能、実稼働に対応
  • セキュアバイデザイン
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* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定

¹ 「Apache Airflow」は、米国およびその他の国におけるApache® Software Foundationの登録商標または商標です。

²トライアルの最初の30日間の推論クレジットとして40米ドルが含まれます。 30日後は、月額20米ドルのサブスクリプション料金が請求されます。標準のSnowflakeデータプラットフォームの消費（コンピュート、ストレージなど）の料金については、Snowflake Self-Service On Demand Terms of Serviceに従って別途適用および請求されます。キャンセルはいつでも可能です。