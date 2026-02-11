Snowflake Cortex Code
Cortex Codeは、お客様のデータスタック全体をサポートするように構築されたAIコーディングエージェントです。複雑なデータエンジニアリング、アナリティクス、機械学習、エージェント構築のタスクを、自然言語で、情報に基づいたシンプルで高精度なインタラクションに変換します。
実稼働までの時間の削減
データエンジニアリング、高度なアナリティクス、エージェントやアプリケーションの開発を加速します。
あらゆるユーザーによるデータ活用
技術チームと非技術チームの双方が、データを活用して自信を持って構築と開発を行える環境を提供します。
複雑性の簡素化
複雑なデータタスクを、高度で無駄のないワークフローへと変革。生産性を向上させ、確かな成果へとつなげます。
イノベーションの加速
お客様のデータスタック全体でエンドツーエンドの開発を加速
dbtやApache Airflow®¹などの一般的なデータシステムへのサポートにより、複雑なデータワークフローを簡単に構築、管理、最適化できます。
自然言語コマンドを使用してお客様のエンタープライズデータと直接やり取りするSnowflake Intelligenceエージェントを迅速に構築し、展開します。
完全に実行可能なMLパイプラインを自律的に生成し、Snowflake Notebookで直接実行できます。
「Cortex Codeの導入によって、アイデアの検証からSnowflake上でのAIドリブンのワークフローの構築と提供までを、プラットフォーム内で完結させ、迅速に進められるようになりました」
—Srinivas Madabushi氏
Snowflakeのデータとセマンティクスを深いレベルで把握したエージェント
お客様独自のSnowflakeコンテキストを活用
お客様のデータカタログを深く理解し、自然言語を使用した発見と管理を簡素化します。
- お客様のSnowflakeの環境、テーブル、ビューに合わせたインテリジェントな提案により、コードのデバッグとリファクタリングを迅速に実行します。
対話型コマンドを使用して、カタログの管理、権限の設定、ユーザーの作成、コストの最適化などの複雑な管理タスクを実行できます。
「Cortex Codeのおかげで、私たちのエンジニアはビジネスインテリジェンスツールのパフォーマンスを向上させることができました。自然言語クエリへの回答の質とスピードを改善するために要する時間を、大幅に短縮できています」
—Tony Leopold氏
エンタープライズ対応設計
組み込みの拡張性、相互運用性、カスタマイズを実現
一元化された構成と堅牢な管理制御を通じて、許可と使用ポリシーを管理します。
すぐに使用できる Model Context Protocol (MCP) サポートを介して、お客様の開発者ツールチェーン内の Jira、GitHub、その他のエージェントに接続します。
オープンな agents.md フレームワークを使用して、専門的なエージェントスキルの構築、共有、洗練を行ったり、他のコーディングエージェントの既存のワークフローを移行したりできます。
- Claude Opus 4.6、Claude Sonnet 4.5、GPT 5.2など、お客様の任意のモデルにアクセスして、品質、レイテンシー、コストを最適化できます。
「Cortex Codeのおかげで、規制の厳しい環境下で必要とされる制御と監視を維持しつつ、日々のデータとAI開発における摩擦を軽減できています。チームは、成功に不可欠なコンテキストを共有しながら、より迅速な構築が可能になりました」
—Vibhor Gupta氏
関連リソース
Cortex Codeの開発者ガイドを詳しく見る
SnowflakeのネイティブAI機能を駆使した構築を、各種ガイドで習得します。ジャーニーのすべてにおいて、Cortex Codeがお客様のAIコーディングアシスタントとして、確実な開発をサポートします。
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- エンドツーエンドの開発を加速
- デフォルトではコンテキスト認識
- オープンで拡張可能、実稼働に対応