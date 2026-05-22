しかし、AIリスク集約モデルが両方のソースからデータを抽出する場合、同じポートフォリオに対して実質的に異なるエクスポージャーの数値が生成されます。しかも、警告やフラグはなく、どの段階でどの定義が適用されたかを追跡する方法もありません。モデルが失敗するわけではありません。単に、間違った答えを気づかれないように生成するだけです。

概念は一貫しています。概念の定義が一貫していません。

そのため、社内であれ企業間であれ、システム間でデータが移動するたびに、チームは違いを調整したり、セマンティクスを再定義したりすることを余儀なくされます。

この作業が目に見えることはめったにありません。アーキテクチャ図やベンダーのデモに表示されることもありません。それは、Eメールのスレッド、照合用のスプレッドシート、そして数字がなぜか合わなかった理由を覚えているほど長く在籍しているアナリストの組織的な記憶の中にのみ存在します。

しかし、それは至る所に存在します。そして、多大なコストがかかります。

このギャップが以前よりも重要になっている理由

これは新しい問題ではありません。金融サービスでは常にセマンティクスが断片化されており、すべての企業、すべてのシステム、すべてのベンダーが同じ中核概念に対して独自の定義を持っています。

新しいのは、それを未解決のまま放置することによるコストです。

1.AIは曖昧さを内包するのではなく、運用化する

人間のアナリストは、定義の不一致に直面すると、作業を一時停止してフラグを立て、解決します。あるいは、不十分なセマンティクスを真の意味に変換することで、静かに調整を行います。この調整作業は時間がかかりますが、影響は限定的です。AIシステムが同じ不一致に直面した場合、作業を一時停止することはありません。誰かが異常に気付く前に、不一致を出力に組み込み、下流に伝播させ、何千もの意思決定にわたって他の不一致と再結合させます。そして、人間のバージョンのように調整できたとしても、脆弱性をもたらし、作業（トークン）を追加することになります。

問題自体は変わっていません。変わったのは、それが複合化するスピードです。

2.あらゆるデータ境界がセマンティックな境界になっている

企業はもはや孤立して事業を展開しているわけではありません。今日の単一の信用リスクワークフローは、市場データベンダー、サードパーティのリスクプラットフォーム、規制報告ユーティリティ、および2つの内部データセットにまたがる可能性があります。そして、それぞれが同じ基礎となる概念に対して独自の定義を持っています。すべての統合は、セマンティックドリフトの新たな機会となります。そして、ドリフトは複合化します。取り込み時の小さな定義のギャップが、AIレイヤーに到達する頃には重大な不一致になります。