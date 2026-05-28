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GPUによるSnowflakeでのscikit-learnとpandasの強化
GPUを使用して、scikit-learn、pandas、UMAP、HDBSCANを使用したモデル開発サイクルを加速する方法について紹介しています。コードの変更は不要です。
機能
Snowflake CoCo：データから予測インサイトへの移行を加速自然言語を使用して、実稼働可能なMLパイプラインを構築できます。ガバナンスが確保されたデータの場所で利用できます。
概要
Snowflake CoCoの自動化されたMLパイプラインにより、モデルのライフサイクルを加速できます。ガバナンスの確保された統合されたプラットフォーム上で、データ、特徴量、モデル、ノートブックを横断するネイティブコンテキストを使用して、ビジネスに合わせた予測インサイトを推進できます。
データがすでに存在する場所で、開発、推論、運用にまたがるワークフローを統合できます。
MLワークフロー
モデル開発
Snowflake Notebookから、またはSnowflakeのVS Code Extensionを使用してVS Codeから直接、またはCursorを通じて、データロードを最適化し、トレーニングを加速できます†。
XGBoostやPyTorchなどのプリインストールされたライブラリを使用するか、PyPIやHugging Faceなどのオープンソースハブからpipコマンドでインストールします。
Cortex Training*：オープンウェイトの基礎モデルのカスタマイズとトレーニングを実行します。
特徴量管理
Snowflake特徴量ストアを活用して、バッチデータやストリーミングデータに対し、継続的かつ自動化されたリフレッシュを実行します。20ミリ秒未満という低レイテンシーの環境で、ML特徴量の作成、管理、そして提供を実現します。
トレーニングと推論全体にわたって、特徴量の発見可能性、再利用、ガバナンスを促進します。
統合された特徴量ストアUIにより、パイプライン全体にわたって特徴量を簡単に検索して視覚的にトレースできます。
モデル管理
各プラットフォームに構築されたモデルをSnowflakeモデルレジストリに登録し、Snowflake上のデータに対してCPUまたはGPUを用いたバッチまたはほぼリアルタイムで予測を実行できます。
「以前は、これらのモデルをすべてトレーニングして予測を生成するプロセスに30分かかっていました。Snowflake上の統合モデルは、非常に迅速です。数十万のお客様の予測を生成するのにわずか数分で済みます。このスピードとシンプルさによって、シミュレーションやシナリオ予測など、ビジネスのさらなる可能性が広がります」
—Dan Shah氏
データサイエンス担当マネージャー
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エンドツーエンドのML
Snowflake MLについてのよくある質問と以下の回答をご覧ください。最も一般的な質問をいくつか挙げました。Snowflake MLの仕組みと開始方法についての理解にお役立てください。
はい、データサイエンティストやMLエンジニアは、CPUやGPUで分散処理を実行するモデルを構築して展開できます。これは、Snowflake MLプラットフォームを支える基盤となるRayベースのモダンコンテナのインフラストラクチャによって実現しています。
はい、Snowflake MLはオンラインとバッチの両方のワークロードを処理します。リアルタイムのニーズに対しては、オンラインで特徴量ストアとモデル推論を一般提供しており、パーソナライズされたレコメンデーション、不正検知、価格最適化、異常検知などのユースケースを強化できます。
いいえ、外部で任意の場所に構築したモデルを持ち込み、Snowflakeデータで実稼働させることができます。推論時には、MLのオブザーバビリティやRBACガバナンスなどの統合されたMLOps機能を活用できます。
はい、Snowflake MLはあらゆるオープンソースライブラリと高度な互換性があります。pipを使用してオープンソースリポジトリにセキュアにアクセスし、Hugging Faceなどのハブから任意のモデルを取り込みます。