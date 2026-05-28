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SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO（9月10日〜11日 東京開催）

セッション、続々と公開中！AIとデータの先端事例に浸れる2日間です。

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AI
概要
Snowflake Cortex AISnowflake ML
データエージェント非構造化データアナリティクス
AIリサーチ
関連リソース

機能

Snowflake ML

Snowflake CoCo：データから予測インサイトへの移行を加速自然言語を使用して、実稼働可能なMLパイプラインを構築できます。ガバナンスが確保されたデータの場所で利用できます。

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今すぐ視聴：

Snowflakeのエージェント型MLによる特徴量エンジニアリングの簡素化

snowflake ml diagram as of may 2026

概要

エージェント型MLによるモデルの本番移行の高速化

Snowflake CoCoの自動化されたMLパイプラインにより、モデルのライフサイクルを加速できます。ガバナンスの確保された統合されたプラットフォーム上で、データ、特徴量、モデル、ノートブックを横断するネイティブコンテキストを使用して、ビジネスに合わせた予測インサイトを推進できます。

デモを見る
Platform diagram

MLワークフローをシングルプラットフォームに統合

データがすでに存在する場所で、開発、推論、運用にまたがるワークフローを統合できます。

AI icon

すぐに使えるモデルのスケーリング

トレーニングバッチリアルタイム推論を加速する組み込みの最適化機能により、MLパイプラインをCPUとGPUに分散できます。手動のチューニングは不要です。

Scale icon

信頼できるMLインサイトの生成

一元的なリネージロールベースのアクセス制御（RBAC）により、ライフサイクル全体にわたってSnowflakeの機能とモデルを発見、管理、ガバナンスの確保ができます。

MLワークフロー

ノートブックから Snowflake MLを使用した本番環境への移行

モデル開発

エージェント型MLを使用した、ネイティブのコンテキスト認識によるスケーラブルなモデルの構築

  •  Snowflake CoCo自然言語プロンプトを使用して、MLパイプラインの生成や反復的な改善を実行できます。

  • Snowflake Notebookから、またはSnowflakeのVS Code Extensionを使用してVS Codeから直接、またはCursorを通じて、データロードを最適化し、トレーニングを加速できます†。

  • XGBoostPyTorchなどのプリインストールされたライブラリを使用するか、PyPIやHugging Faceなどのオープンソースハブからpipコマンドでインストールします。 

  • Cortex Training*：オープンウェイトの基礎モデルのカスタマイズとトレーニングを実行します。

 

エージェント型ml開発の詳細
cortex code ml
Platform diagram

特徴量管理

実稼働グレードのパイプラインのためのバッチとリアルタイムの特徴量の開発と管理

  • Snowflake特徴量ストアを活用して、バッチデータやストリーミングデータに対し、継続的かつ自動化されたリフレッシュを実行します。20ミリ秒未満という低レイテンシーの環境で、ML特徴量の作成、管理、そして提供を実現します。

  • トレーニングと推論全体にわたって、特徴量の発見可能性、再利用、ガバナンスを促進します。

  • 統合された特徴量ストアUIにより、パイプライン全体にわたって特徴量を簡単に検索して視覚的にトレースできます。

開発者ガイドの詳細を見る

モデル管理

任意の環境で構築されたMLモデルを、バッチおよびオンライン推論向けに展開

ブログを読む
Platform diagram

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  • 400ドルの無料クレジット
  • 最新のSnowflake MLの機能に迅速にアクセス
  • CPUまたはGPUを使用したモデルの構築と展開
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エンドツーエンドのML

よくある 質問

Snowflake MLについてのよくある質問と以下の回答をご覧ください。最も一般的な質問をいくつか挙げました。Snowflake MLの仕組みと開始方法についての理解にお役立てください。

はい、データサイエンティストやMLエンジニアは、CPUやGPUで分散処理を実行するモデルを構築して展開できます。これは、Snowflake MLプラットフォームを支える基盤となるRayベースのモダンコンテナのインフラストラクチャによって実現しています。

はい、Snowflake MLはオンラインとバッチの両方のワークロードを処理します。リアルタイムのニーズに対しては、オンラインで特徴量ストアとモデル推論を一般提供しており、パーソナライズされたレコメンデーション、不正検知、価格最適化、異常検知などのユースケースを強化できます。

いいえ、外部で任意の場所に構築したモデルを持ち込み、Snowflakeデータで実稼働させることができます。推論時には、MLのオブザーバビリティやRBACガバナンスなどの統合されたMLOps機能を活用できます。

はい、Snowflake MLはあらゆるオープンソースライブラリと高度な互換性があります。pipを使用してオープンソースリポジトリにセキュアにアクセスし、Hugging Faceなどのハブから任意のモデルを取り込みます。

Snowflakeは従量課金の料金モデルを採用しています。最新のクレジット料金表をご確認ください。

はい、無料トライアル体験から直接、MLクイックスタートを試すことができます。

* プライベートプレビュー中、† パブリックプレビュー中、‡ 提供予定