製造

「以前は、これらのモデルをすべてトレーニングして予測を生成するプロセスに30分かかっていました。Snowflake上の統合モデルは、非常に迅速です。数十万のお客様の予測を生成するのにわずか数分で済みます。このスピードとシンプルさによって、シミュレーションやシナリオ予測など、ビジネスのさらなる可能性が広がります」

—Dan Shah氏

データサイエンス担当マネージャー

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