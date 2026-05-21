グローバルなアセットマネージャーにとって、AIのパイロット版や概念実証の時代はすでに過去のものとなりました。今日、エージェントは業界の状況を根本から作り変え、業界全体のワークフローを変革しています。これは漸進的な技術的成果ではありません。業界全体に前例のない生産性、効率性、競争優位性の波をもたらす、極めて重要な戦略的シフトです。

自律的で目標指向のプログラムであるエージェントは、さまざまな度合いの人間からのフィードバックを受けながら、複雑で複数のステップからなるビジネス上のタスクを実行するように設計されています。アセットマネージャーにとって、この機能はエージェントの能力に直結します。たとえば、包括的なレポートの作成、データの自律的な分析、複数のツールの活用により、情報からインサイトを得てアクションを起こすまでの時間を短縮することが可能になります。最も先進的な導入企業は、社内データとエージェントのインテリジェンスを組み合わせて、プライベートマーケット、社会の変化、AIやテクノロジーなど、機関投資家にとって重要な大規模な投資テーマを追跡しています。

経営陣はROIを期待

シニアリーダーはすでに計画段階を終え、数年ではなく数か月で達成できる、明確で定量化可能なROIを求めています。現在は価値の高い戦略へと優先順位が移り、AIの実験を繰り返すだけの終わりのないサイクルは回避されています。このような経営陣の要求により、インサイト獲得までのスピードは、ビジネス価値を生み出す上で妥協できない要素となっています。

ROI達成を阻む重大な障壁

アセットマネージャーがエージェントの大規模な展開に取り組み始めると、主にデータアーキテクチャ、ガバナンス、制御を中心とした、いくつかの重要な課題に直面するのが一般的です。これには以下が含まれます。

包括的なガバナンスとデータプライバシーの確保：金融市場のような規制の厳しい業界では、機密情報を保護するために、AIエージェントが厳格なアクセス制御、確立されたポリシーフレームワーク、監査要件、データ保護基準の範囲内で稼働することを保証する必要があります。明確な監査証跡は、規制コンプライアンスと監視において特に不可欠です。

断片化したエコシステムにおけるデータ移動とプラットフォームの複雑さの軽減：金融機関が複雑で分断されたアーキテクチャに依存している場合、エージェント型AIのイニシアチブは頻繁に行き詰まります。このようなアーキテクチャでは、データが多すぎるシステム間を移動することになり、新しいAIソリューションをレガシープラットフォーム、サードパーティツール、多様なエンタープライズデータ環境とシームレスに接続することが困難になります。

オブザーバビリティと運用制御の強化：組織は、AIエージェントがコアビジネスプロセス内でどのようにデータを取得し、意思決定を行い、実行するかについて、詳細な可視性を必要としています。

Nasdaq eVestment、機関投資における最先端のエージェント型ソリューションを提供

Nasdaq eVestmentは、世界の131兆ドル以上の資産を管理するコンサルタントやアロケーターから、アセットマネージャーが発見され、調査され、選ばれるために不可欠な競争力のあるインテリジェンスを提供します。

クライアントの要望に直接応えるため、Nasdaq eVestmentは現在、Snowflakeおよびそのセキュアで相互運用可能なプラットフォームとの強力なパートナーシップを通じて、ほぼリアルタイムで詳細な機関投資家向けデータとインサイトを提供しています。Nasdaq eVestmentのエンタープライズ収益担当VPであるDan Caron氏は、次のように述べています。「Nasdaq eVestmentは、『業界最高のデータ』を有しているとして、世界の機関投資家コミュニティから信頼されています。Snowflakeとの戦略的パートナーシップは、共通のクライアントが、機関投資家向けデータセットをAI-readyな状態にし、Snowflake内で直接利用できるようにすることを求めているという事実に基づいています」

この堅牢な基盤により、クライアントはAI-readyなデータにアクセスし、独自のファーストパーティデータとシームレスに統合し、その上で多様なAIプラットフォームを適用できるようになるため、エージェントを「非常に迅速に」セットアップできるとCaron氏は述べています。

NasdaqのAIデータクラウド戦略は、手作業で時間のかかるETLプロセスやその他の複雑なデータ統合の障壁を排除することで、アセットマネージャーがインサイトを得るまでの時間を短縮します。

Nasdaq eVestmentの「Next Best Action for Institutional Capital」エージェント

Nasdaq eVestmentはエージェントのアーリーアダプターであり、独自の参加者ファクターモデルを使用して、公的年金制度における投資機会を評価するためのデータドリブンな手法をアセットマネージャーに提供する「Next Best Action」エージェントを市場に投入しました。このエージェントは、パフォーマンス、リスク管理、既存の関係、機関投資家の目標との整合性など、複数の要因にわたってアセットマネージャーの戦略を評価します。

重要なフロントオフィスのワークフローを短縮し、即座に会話型のインテリジェンスを提供するように意図的に設計されています。このエージェントは、SnowflakeのAIソリューションであるSnowflake Cortex AIのコア機能を活用しており、Snowflakeマーケットプレイスですぐにアクセスできます。また、その参加者ファクターモデルは、新しいマネージャーを採用する場合でも、既存の配分を増やす場合でも、可能性の高いマンデート（運用委託）を特定する際に透明性と一貫性を提供します。

さらに、このエージェントには、生データにビジネスコンテキストと意味を追加するセマンティックレイヤーも備わっています。これにより、手作業によるデータ準備や解釈の必要性が減り、ソリューションの展開を迅速化できます。

効率性をもたらすNasdaqのエージェントの主な要素には、以下が含まれます。

独自のスコアリングモデル：このモデルは、プロダクトやファンドレベルのデータ、資産フロー、コンサルタントの活動などの複雑なシグナルを使用して、機会をトリアージして優先順位を付け、クライアントに「トップの機会」を提示します。この初期フェーズだけでも、大幅な効率化がもたらされます。 エージェント型ワークフローとコンテキストのエンリッチメント：エージェントは、Snowflake Cortex AnalystとCortex Searchを活用することで、この生のスコアリングモデルを深いコンテキストインテリジェンスで強化します。こうした変革により、ユーザーは単なるオポチュニティリストの閲覧から、わずか数分での複雑な営業準備が可能になります。ユーザーは、「どのようなオポチュニティがあるか」といった一般的な質問をする段階から、コンサルタントは誰か、過去6か月に自社についての発言内容や、自社のプロダクトをどのように位置付けるべきかなど、詳細で実用的な情報を発見する段階へとシフトします。

測定可能なインパクト

エージェントがSnowflakeマーケットプレイスに即座にアクセスすることで、アセットマネージャーに実用的でコンテキストに富んだインサイトが提供され、「収益の大幅な増大の可能性」がもたらされます。実際、アーリーアダプターからは、見込み客の特定が10倍速くなり、勝率が20〜30%向上したと報告されています。この劇的な効率化により、営業チームは同じ人員でプロアクティブなカバレッジ率を2〜3倍に拡大でき、大幅に多くの収益を獲得できるようになります。