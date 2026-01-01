ドキュメント
機能
SNOWFLAKE POSTGRES
世界で最も普及しているオープンソースデータベースが、Snowflake上で実行されるようになりました1。
概要
Postgresと アナリティクスを統合
トランザクションデータを数秒でアナリティクスに同期します。アプリ、エージェント、AIをその上に構築できます。複雑なパイプラインは不要です。
データをほぼ瞬時に接続
ミドルウェアなしでPostgresとアナリティクスを連携できます。さまざまなアプリ、エージェント、ダッシュボードを新鮮なデータで実行できます。
フットプリントの簡素化
Snowflake上で、Postgresを他の各データとAIのワークロードとともに管理できます。
エンタープライズ規模での運用
ビジネスに必要な堅牢なセキュリティ制御、信頼性、パフォーマンスを活用できます。
メリット
実績ある基盤の上で より迅速にイノベーションを実現
複雑なETLの必要なし
パイプラインなしで自由に構築
トランザクションデータをアナリティクスに自動的に同期します。つなぎ合わせる追加のツールが不要です。
コードを変更することなく、既存のPostgresアプリケーションをSnowflakeにリフトアンドシフトできます。
データを作成した瞬間から、アプリ、エージェント、ダッシュボードで利用できるようになります。
スタックの統合
1つのプラットフォームで各データに対応
データエステート全体を1か所で管理できるため、チームの作業が軽減されます。
請求を一本化することで、Snowflakeへの投資を最適化できます。
要求の厳しいさまざまなアプリケーションで世界トップクラスの価格性能比を実現します。
信頼性の高いデータベース
ミッションクリティカルなアプリとAIのスケーリング
グローバルな規制基準をサポートする単一のセキュリティ境界内でデータを保護します。
システム障害や人的エラーに対する組み込みの保護対策を使用して、継続性を維持します。
容易なPostgresのバージョンアップグレードと、トラフィック急増時に合わせてスケーリングするパフォーマンスにより、オーバーヘッドを削減できます。
シームレスなデータ移動
ミドルウェアなしでデータをミラーリング
データミラーリングにより、手動でパイプラインを実行することなく、PostgresデータをSnowflakeに複製できます。これにより、以下が可能になります。
- Postgresとアナリティクスを自動的に同期します。
- 一度設定すれば、数回のクリックで同期頻度を選択できます。
- インフラストラクチャのメンテナンスなしにスムーズに実行できます。
ユースケース
高い信頼性を備えた統合プラットフォームで アプリとAIを支援
運用ストア
Snowflake Postgresをアプリの運用ストアとして活用できます。開発者は、使い慣れた拡張機能、クライアント、ORMを使用して、アプリケーションの移行や作成を行えます。
ほぼリアルタイムのアナリティクス
最新のトランザクションデータをほぼ即時に分析可能な状態にすることで、チームは最新かつ包括的な情報に基づいて重要な意思決定を下せるようになります。
モダンAIとアプリ開発
インテリジェントなアプリケーションの新たな可能性を切り拓きます。高スループットのトランザクションと大規模なアナリティクスの両方を処理する、統合されたアーキテクチャを基盤としています。
機能の概要
データミラーリング
数回のクリックで、PostgresデータをSnowflakeに継続的に複製できます。
データレイク統合
Postgresとデータレイクの間でファイルを移動できます。共有テーブルを作成します。
高可用性
自動化されたレプリケーションとフェイルオーバーにより、ビジネスを継続できます。
Postgresの100%の互換性
開発者が慣れ親しんでいる各ツール、拡張機能、ライブラリを使用できます。
高度なセキュリティ機能
セルフマネージドキーやプライベートネットワーク接続により、制御性を高めます。
Snowflake AI統合
Cortex AIを使用して、Postgresデータを推論するエージェントやアプリを構築します。
Snowflake Postgres
よくある 質問
Snowflake Postgresについてのよくある質問については、以下の回答をご覧ください。その仕組みや開始方法を理解するのに役立つ、特に一般的な質問を紹介します。
はい、Snowflake Postgresは、オープンソースのPostgreSQLと100%互換性があります。私たちの目標は、開発者が慣れ親しんでいる本物のPostgres体験を提供することです。そのため、コードを変更することなく、既存のドライバー、ツール、ORM、拡張機能を使用できます。そして、Snowflakeプラットフォームの独自のメリットによって、その体験を強化しています。
Snowflake Postgresは、Snowflakeで使い慣れた従量課金制の価格モデルを採用しており、高い負荷がかかるアプリケーションにおいても優れたコストパフォーマンスを発揮します。ワークロードとプロビジョニングするストレージ容量に応じて、インスタンスファミリーに加えてサイズも選択できます。これにより、Snowflakeの既存のコミットメントを活用できます。
Snowflake Postgresは包括的な互換性を備えているため、簡単に移行できます。pg_dumpやpg_restoreなどの標準的なPostgresツールを使用して、既存のほとんどのPostgresデータベースを最小限の労力でSnowflake Postgresに移行できます。通常、大規模なデータベースではデータのアンロードとロードにCOPYコマンドが必要になります。ほとんどのアプリケーションで、コードの変更は不要です。
データミラーリングは、Postgresからアナリティクスにデータを複製し、数秒で更新を同期します。レプリケーションの頻度を選択して実行します。追加のツールは不要です。
はい。内部ステージまたは外部オブジェクトストレージを使用して、PostgresとSnowflakeアナリティクスの間でファイルを双方向に移動できます。両方のデータベースに統合されたビューを提供する共有Icebergテーブルを作成し、コピーせずにその場でデータをクエリできます。