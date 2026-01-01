Snowflake Postgres

はい。内部ステージまたは外部オブジェクトストレージを使用して、PostgresとSnowflakeアナリティクスの間でファイルを双方向に移動できます。両方のデータベースに統合されたビューを提供する共有Icebergテーブルを作成し、コピーせずにその場でデータをクエリできます。