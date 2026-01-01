機能
Snowflake Openflow
信頼性の高い単一プラットフォーム上で、最も重要なデータを接続し、自信を持って統合をスケールできます。
強力な拡張性による構築
最も重要なデータを柔軟に接続して、ビジネスニーズに対応できます。
AIのためのELTを大幅に強化
ELTパイプラインを活用することで、あらゆるデータを取りこぼすことなく、AIエージェントがマシンスピードで意思決定を行えるようにします。
スムーズなスケーリング
柔軟な展開、自動化されたオブザーバビリティ、統合されたガバナンスにより、スケーラブルでエンタープライズ対応の統合を実現します。
コネクタを容易に展開
Cortex Codeでデータソースをより迅速かつスマートに接続
Cortex Codeは、Openflowコネクタのインストール、管理、トラブルシューティングを簡素化します。詳しい専門知識は不要です。Snowflakeへのデータフローにかかる時間とエラーを低減します。
すべての設定や構成を自分で管理することなく、主要なソースからSnowflakeにデータを接続できます。
パイプラインを制御することで、認証情報の開始、停止、ローテーションなどのルーチンタスクが遅延することがありません。
展開されているコネクタとそれぞれのコネクタの動作をいつでも正確に監視できます。
データエステートを自動的に発見して、何が接続され、どこにデータが保存されているかを常に把握できます。
拡張性の支援
重要なデータを接続してビジネスニーズに対応
オープンで相互運用可能なアーキテクチャを促進します。データをデータレイクやレイクハウスに移動し、Apache Icebergなどの新しい業界標準に簡単に適応できます。
SaaS、OLTPデータベース、イベントストリーム、ファイルストレージなどに対応するコネクタにより、構造化データと非構造化データ、バッチデータ、ストリーミングデータの移動を単一のプラットフォームに統合できます。
すぐに使用できる数十種類のコネクタと数百種類のプロセッサにより、重要なデータ統合を簡素化します。
本質的にオープンで拡張可能な基盤により、カスタムコネクタを構築し、Snowflakeのマネージドプラットフォーム上でシームレスに実行できます。
AIの支援
ELTによる迅速なAIの展開
SharePoint、Slack、Box、Google ドライブなどのマルチモーダルデータをソースから直接操作できます。
ソースシステムのアクセス制御リスト（ACL）に準拠し、ソースと一貫したユーザー権限を維持します。
（HTTPリスナーとパブリッシャーを介して）ストリーミングと継続的なデータ移動により、ほぼリアルタイムで双方向の通信ができます。
- 組み込みのSnowflake Cortex機能により、Snowflakeへの書き込み前に非構造化ファイルの解析と前処理を単一のプラットフォームですべて実行できます。
運用の簡素化
確実なスケーリング
使いやすさ、ガバナンス、透明性を確保しながら、統合パイプラインの実行場所で高度な制御が可能です。
統合パイプラインの展開先は、Snowflakeマネージドインフラストラクチャを経由するか、もしくはソースシステムに近いお客様のVPC内で、お客様のクラウドをご利用いただく（BYOC）か、選択できます。
パイプラインの展開場所に関係なく、運用負荷を軽減できます。
データやパイプラインの出どころや、その過程で何が起こるのかを、フルデータリネージによってすべて把握できます。
高度なロールベースのアクセス制御（RBAC）を含む、エンタープライズクラスのガバナンスを実現します。
Snowflake Openflowの概要
オープンソースを活用
Openflowは、エンタープライズ対応のガバナンス、セキュリティ、展開の柔軟性、オブザーバビリティによってApache NiFiを強化します。
Openflowコネクタ
Openflowコネクタは、ソースシステムの制御を維持しながら、高度なキュレーション、管理、セキュリティ、ガバナンスを備え、プロセッサコンポーネントで簡単に拡張およびカスタマイズできます。
OpenflowサービスとAPI
OpenflowサービスとAPIは、マネージドサービスとしてSnowflakeで実行されるため、直感的なUIで簡単にデータパイプラインのプロビジョニングと管理が可能です。ほぼリアルタイムのモニタリングとアラート、DAGの可視化、リフレッシュ履歴情報など、コネクタダッシュボードを介した詳細なオブザーバビリティにより、統合されたユーザー体験を得られます。
展開とランタイム
Openflowコネクタとパイプラインは、選択した環境で実行できます。お客様独自のVPCでの実行は、お客様のクラウド（BYOC）展開（AWSで一般提供中）、またはSnowparkコンテナサービス（SPCS）でマネージドされるSnowflake展開（AWSとAzure、およびGCPで一般提供中）を通じて実行できます。
Snowflake Openflow
よくある 質問
Snowflake Openflowの機能、Apache NiFi、データパイプラインを合理化する方法について、回答をご覧ください。
Snowflake Openflowは、Apache NiFiを基盤とする統合マネージドサービスです。重要なデータソースを接続するように設計されており、構造化データと非構造化データに対応しています。独自のクラウド環境でOpenflowを実行して制御することも、Snowflakeマネージドの展開を選択して運用負荷を軽減することもできます。
Snowflake Openflowは、Apache NiFiを基盤としており、その堅牢なデータフロー機能を活用しています。つまり、使い慣れたNiFiプロセッサや制御サービスを、Snowflake固有のコンポーネントとともに使用できるということです。こうしたコンポーネントには、高度なガバナンスと制御、オブザーバビリティ、統合をお客様のクラウドで実行および展開できるオプション、SnowparkコンテナサービスによるSnowflake Deploymentなどがあります。どちらのサービスもSnowflakeによって管理されます。
Openflowは、構造化データ、半構造化データ、非構造化データ（テキスト、画像、音声、動画、センサーデータ）など、多様なデータを処理できるように設計されています。さまざまなSaaSプラットフォーム（Google Ads、Meta Ads、SharePoint、Boxなど）、データベース（MySQL、PostgreSQL）、ストリーミングサービス（Kafka、Kinesis）などのコネクタを提供しています。
Openflowは、Google ドライブやSharePointなどのソースからマルチモーダルデータや非構造化データをほぼリアルタイムで取り込みます。このコネクタは、Snowflake Cortex LLM関数を活用し、非構造化データの抽出、前処理、読み込み、活用をETLパイプライン内で直接実行できる組み込み機能を提供します。これにより、Snowflake Cortex AIを使用した「データとのチャット」体験の構築など、AIの処理やアプリケーションでデータをすぐに利用できます。
Snowflake Openflowは、マネージドサービスです。お客様は、Bring Your Own Cloud（BYOC）またはSnowflake展開機能を経由して展開を実行できます。BYOCは、現在AWSの商用リージョンで提供されており、仮想プライベートクラウド（VPC）に展開されている、お客様独自のクラウド環境内で統合を実行します。これにより、データとネットワークをより詳細に制御できるようになります。Snowflakeは、ランタイムの展開と管理のためのUI、オブザーバビリティ、APIなど、Openflowサービス自体を管理します。Snowflake Deployment（AWS、Azure、およびGCPで一般提供中）では、すべての展開とランタイムがSnowflakeによって管理されます。
Snowflake Openflow BYOCは、すべてのAWS商用リージョンで一般提供されています。また、Snowflake Openflow展開は、すべてのAWS、Azure、GCPの商用デプロイメントで一般提供されています。