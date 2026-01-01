Snowflake Openflowは、マネージドサービスです。お客様は、Bring Your Own Cloud（BYOC）またはSnowflake展開機能を経由して展開を実行できます。BYOCは、現在AWSの商用リージョンで提供されており、仮想プライベートクラウド（VPC）に展開されている、お客様独自のクラウド環境内で統合を実行します。これにより、データとネットワークをより詳細に制御できるようになります。Snowflakeは、ランタイムの展開と管理のためのUI、オブザーバビリティ、APIなど、Openflowサービス自体を管理します。Snowflake Deployment（AWS、Azure、およびGCPで一般提供中）では、すべての展開とランタイムがSnowflakeによって管理されます。