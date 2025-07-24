Un feature store è un data system sempre più utilizzato nel machine learning, che funge da hub centralizzato per l’archiviazione, l’elaborazione e l’accesso alle funzionalità di uso comune. Li rende disponibili per il riutilizzo nello sviluppo di futuri modelli di machine learning. I feature store gestiscono l’input, il monitoraggio e la governance dei dati nell’ambito del feature engineering per il machine learning.

Per capire perché i feature store sono così importanti, è necessaria una comprensione di base del funzionamento dei modelli di machine learning. I modelli ML utilizzano le feature, un frammento di dati misurabile che può essere utilizzato per insegnare al modello a fare previsioni sul futuro sulla base di dati del passato. Ad esempio, per prevedere se un cliente effettuerà un acquisto entro il mese successivo, è possibile utilizzare variabili o feature come la somma degli acquisti del mese scorso o il numero di visite al sito web questa settimana. Analogamente, per un caso d’uso medico, le feature utilizzate per descrivere un paziente possono includere variabili come età, peso, consumo di tabacco, frequenza di allenamento e diagnosi medica attuale.

I modelli di machine learning devono prima essere sottoposti a un processo di addestramento, ricevendo enormi quantità di dati storici sotto forma di esempi e feature preparati in precedenza. Questo è ciò che consente ai modelli ML di dedurre o fare previsioni accurate per nuovi esempi basate su esperienze passate con dati simili. Una volta addestrato un modello per ottenere previsioni utilizzando i dati operativi, le organizzazioni devono implementare le pipeline che trasformano i dati grezzi nelle stesse feature utilizzate durante l’addestramento.

Tutti i dati, sia quelli di training che quelli operativi, devono essere adeguatamente preparati per essere inseriti nel modello tramite una pipeline di feature. Le pipeline di feature assomigliano alle pipeline di dati. I dati prodotti dalle pipeline di feature vengono aggregati, convalidati e trasformati nel formato appropriato richiesto prima dell’input nel modello ML.