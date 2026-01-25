3 previsioni per il settore dei servizi finanziari nel 2026

Negli ultimi due anni, la conversazione sull’intelligenza artificiale nei servizi finanziari è stata dominata da progetti pilota e sperimentazione. Abbiamo visto banche, fintech e asset manager lanciare ambiziosi progetti pilota e iniziare a intravedere il potenziale dei large language model (LLM). Ma con l’ingresso nel 2026, la fase di luna di miele è ufficialmente terminata.
Il settore ha raggiunto un punto di svolta in cui il “potenziale” deve ora tradursi in “prestazioni”. Nel settore bancario, della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e dei pagamenti, l’attenzione si sta spostando dalla novità tecnica a una realtà commerciale sempre più stringente. L’intelligenza artificiale non è più sufficiente per fare colpo: deve essere responsabile, resiliente e facilmente azionabile.
Nel 2026, il divario tra leader e ritardatari sarà determinato dalla capacità di adottare con decisione queste tre trasformazioni.
1. Laser focus sul ROI commerciale dell’AI
L’era dell’“AI fine a se stessa” è finita. Nel 2026, il cambiamento più significativo che gli istituti finanziari dovranno affrontare è un cambio di mentalità fondamentale: dare priorità ai risultati commerciali rispetto alla novità tecnica. Ogni investimento nell’AI sarà sottoposto allo stesso rigoroso scrutinio riservato a qualsiasi altra tecnologia mission-critical.
“Il cambiamento più grande che stiamo osservando nel mondo dei servizi finanziari è un vero e proprio salto di paradigma: non si tratta più di vittorie tecniche, ma di risultati commerciali che fanno la differenza.”
Rinesh Patel
Questa responsabilità può essere perseguita attraverso due percorsi distinti. Il primo è la modernizzazione dei dati, in cui l’AI viene utilizzata per intervenire sul motore dati sottostante. Questo include l’uso dell’AI per una reportistica più olistica, il passaggio a controlli di governance automatizzati in tempo reale e, infine, lo sblocco dell’80% dei dati aziendali attualmente intrappolati in PDF, email e trascrizioni di chiamate. Ripulendo questo “impianto idraulico dei dati”, le organizzazioni possono ridurre drasticamente i costi nascosti che storicamente ne hanno limitato la produttività.
Il secondo percorso si concentra sui risultati di business, ovvero su ciò che il mercato osserva concretamente. È qui che l’AI incide direttamente sui risultati economici, attraverso customer experience iperpersonalizzate che aumentano la fidelizzazione, analisi avanzate che individuano nuove opportunità di investimento e sistemi antifrode dinamici in grado di fermare le perdite prima che si verifichino. Il successo nel 2026 non sarà definito dal numero di modelli in produzione, ma dall’impatto che questi modelli avranno su ricavi e quota di portafoglio.
Per la leadership, questa evoluzione ha portato alla definizione di una nuova dashboard esecutiva. Ci si sta allontanando dalla misurazione delle milestone tecniche per valutare invece l’“intelligenza AI”, ovvero la capacità di un’organizzazione di agire più rapidamente e con maggiore precisione rispetto alla concorrenza. La dashboard esecutiva per il 2026 si baserà su tre pilastri non negoziabili:
Efficienza: Ridurre le attività manuali sui dati
Produttività: Scalare operazioni come l’elaborazione dei prestiti senza aumentare l’organico
Crescita: Collegare l’AI direttamente ai ricavi e all’adozione digitale
Previsione 2: La gestione del rischio AI si evolve verso la solidità operativa
Nel 2026, la conversazione sul rischio AI si sta spostando dal piano teorico a quello strutturale. Dopo anni in cui il settore si è concentrato su bias dei modelli e “allucinazioni”, l’attenzione si è ora spostata sulla resilienza operativa.
Man mano che gli agenti AI e i LLM vengono integrati in modo sempre più profondo nelle operazioni finanziarie mission-critical, il rischio di guasti sistemici o sanzioni normative è diventato una priorità per i consigli di amministrazione. Per gestire questi rischi, gli istituti finanziari stanno adottando un approccio “security by design”, trattando il rischio AI con lo stesso rigore e peso finanziario del rischio di liquidità o di credito.
Per contribuire a garantire che un’organizzazione sia “pronta per l’AI” e resiliente ai rischi, l’architettura dati nel 2026 dovrebbe basarsi su questi principi fondamentali di progettazione:
Gestione robusta dei metadati: L’AI di alta qualità richiede contesto. Mantenendo metadati avanzati, le aziende possono garantire che i modelli comprendano la sensibilità, la fonte e la “freschezza” dei dati che utilizzano, evitando l’ingestione di informazioni tossiche o obsolete.
Modelli semantici unificati: Per evitare la trappola delle “allucinazioni”, le istituzioni stanno implementando strati semantici che creano un’unica fonte di verità. Di conseguenza, quando un agente AI interroga una metrica come “Margine di interesse netto”, interpreta i dati come farebbe un analista umano, mantenendo coerenza in tutta l’organizzazione.
Profondità di lineage e osservabilità: In un mercato altamente regolamentato, la “tracciabilità” non è negoziabile. Quest’anno assisteremo alla diffusione del lineage automatizzato, che consente di tracciare con precisione il flusso dei dati dalla fonte a un LLM. Questa osservabilità permette alle aziende di individuare rapidamente gli errori e dimostrare la conformità alle autorità di regolamentazione su richiesta.
Accesso continuo all’ecosistema: I servizi finanziari non operano in isolamento. Un’architettura resiliente deve garantire un accesso sicuro e governato a un ecosistema di fornitori e provider di dati di terze parti. Questo consente alle aziende di arricchire i modelli interni con segnali di mercato esterni senza compromettere la residenza dei dati o i protocolli di sicurezza.
Con l’intensificarsi della vigilanza da parte delle autorità di regolamentazione globali, la capacità di adattarsi rapidamente è diventata una competenza di sopravvivenza. Le organizzazioni stanno abbandonando gli esperimenti sui dati isolati per adottare un approccio unificato alla governance dei dati e alla valutazione dell’AI. Questo cambiamento integra residenza dei dati e resilienza operativa nei flussi di lavoro quotidiani, anziché trattarli come aspetti secondari.
Gestendo in modo efficace il ciclo di vita dei dati, queste organizzazioni non si limitano a prevenire i problemi, ma costruiscono la fiducia necessaria per implementare l’AI su una scala che molti concorrenti non sono in grado di raggiungere.
Previsione 3: I nuovi modelli operativi si adattano ai flussi di lavoro basati sull’AI agentica
L’adozione su larga scala dell’AI agentica, ovvero sistemi in grado di pianificare, eseguire attività multi-step e agire autonomamente, diventerà rapidamente la norma nel 2026. Gli istituti finanziari stanno andando oltre i semplici assistenti digitali, integrando questi agenti autonomi nel cuore delle proprie attività, dalla sorveglianza del rischio e dalle revisioni dei clienti fino alle operazioni di portafoglio più complesse.
Questo cambiamento rappresenta un salto strutturale nel modo in cui il lavoro viene svolto, passando da sistemi che si limitano a “suggerire” a sistemi che “eseguono”. Allo stesso tempo, ridefinisce il modello operativo organizzativo e il modo in cui la leadership valuta la produttività.
“Le aziende leader hanno abbandonato la misurazione delle attività svolte dalle persone... per valutare le prestazioni dei flussi di lavoro ibridi tra uomo e intelligenza artificiale.”
Rinesh Patel
Poiché questi sistemi assumono attività tradizionalmente svolte da team di analisti, il management deve rivedere i criteri di misurazione della produttività e del successo. L’attenzione si sta spostando dal monitoraggio delle singole attività umane alla valutazione dell’impatto di team ibridi uomo-AI.
Nel 2026, le organizzazioni più performanti saranno quelle che avranno ripensato cultura e processi per supportare questa collaborazione. Il successo verrà valutato sulla base di nuove metriche ad alta velocità: la rapidità di individuazione del rischio, la coerenza nell’applicazione delle policy e l’impatto complessivo sul business degli agenti autonomi.
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