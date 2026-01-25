3 previsioni per il settore dei servizi finanziari nel 2026

Negli ultimi due anni, la conversazione sull’intelligenza artificiale nei servizi finanziari è stata dominata da progetti pilota e sperimentazione. Abbiamo visto banche, fintech e asset manager lanciare ambiziosi progetti pilota e iniziare a intravedere il potenziale dei large language model (LLM). Ma con l’ingresso nel 2026, la fase di luna di miele è ufficialmente terminata.

Il settore ha raggiunto un punto di svolta in cui il “potenziale” deve ora tradursi in “prestazioni”. Nel settore bancario, della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e dei pagamenti, l’attenzione si sta spostando dalla novità tecnica a una realtà commerciale sempre più stringente. L’intelligenza artificiale non è più sufficiente per fare colpo: deve essere responsabile, resiliente e facilmente azionabile.

Nel 2026, il divario tra leader e ritardatari sarà determinato dalla capacità di adottare con decisione queste tre trasformazioni.

1. Laser focus sul ROI commerciale dell’AI

L’era dell’“AI fine a se stessa” è finita. Nel 2026, il cambiamento più significativo che gli istituti finanziari dovranno affrontare è un cambio di mentalità fondamentale: dare priorità ai risultati commerciali rispetto alla novità tecnica. Ogni investimento nell’AI sarà sottoposto allo stesso rigoroso scrutinio riservato a qualsiasi altra tecnologia mission-critical.