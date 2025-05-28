Demo sul data mesh: abbattere i silos di dati con il Marketplace interno

Il data mesh ha guadagnato terreno negli ultimi anni, spinto dalla promessa di ridurre il carico di lavoro dei team dati centralizzati eliminando i colli di bottiglia, scalando la gestione dei dati e accelerando il time to value dai dati. Per coloro che non sono ancora saltati sul carro, il data mesh è un approccio sociotecnico che enfatizza la proprietà decentralizzata dei dati e il trattamento dei dati come prodotto, reso possibile da un’infrastruttura dati self-service. Mira ad affrontare le sfide legate alla scalabilità della gestione, dell’accesso e della condivisione dei dati a fronte di un costante aumento delle fonti di dati e dei consumatori.

Matthias Nicola, esperto di data mesh, ha guidato numerosi clienti Snowflake nell’esplorazione, costruzione e gestione delle architetture data mesh. Queste iniziative gli hanno fornito una prospettiva unica sulla natura convincente del data mesh sia come architettura tecnica che come approccio organizzativo. In questo articolo, riassumeremo i punti salienti del nostro recente webinar demo sul data mesh, in cui Matthias ha parlato del potenziale del data mesh di trasformare le aziende e delle soluzioni Snowflake, incluso il Marketplace interno, per mostrare come possono consentire alla tua organizzazione di condividere data product documentati e governati tra business unit. Anche se il data mesh è soggetto a importanti considerazioni organizzative, questo webinar si è concentrato sulle funzionalità della piattaforma dati per la gestione dei data product.

Il dilemma dei dati: perché gli approcci tradizionali sono insufficienti

I tradizionali team di gestione centralizzata dei dati spesso non riescono a tenere il passo con l’eterno backlog delle richieste di dati. Questo determina colli di bottiglia, che ostacolano la capacità di un’azienda di scalare e adattarsi alle mutevoli esigenze di dati della sua attività. Inoltre, i team centrali lottano con la mancanza di conoscenza del dominio (in marketing, prodotti, vendite e altre business unit), che causa ritardi nella fornitura dei dati giusti ai giusti data consumer. Ciascuno di questi ostacoli rallenta i team, la collaborazione sui dati ne risente, allungando il time to value e riducendo l’agilità dei dati.

Soluzioni Snowflake: le funzionalità chiave per il successo del data mesh

Per superare queste sfide, molte aziende lungimiranti stanno adottando un approccio data mesh per ridurre i colli di bottiglia organizzativi e le limitazioni della tradizionale gestione centralizzata dei dati. L’architettura data mesh offre il potenziale per un approccio più agile e scalabile alla gestione dei dati, fornendo ai team una maggiore autonomia e una condivisione dei dati trasparente.

I quattro principi chiave di un data mesh sono governance federata, proprietà e architettura incentrate sul dominio, dati come prodotto e infrastruttura self-service.

La piattaforma Snowflake offre soluzioni e funzionalità allineate ai principi del data mesh, tra cui: