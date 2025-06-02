Data Mesh Demo Zusammenfassung: Aufbrechen von Datensilos mit Internal Marketplace

Data Mesh hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, angetrieben durch das Versprechen, die Belastung zentraler Datenteams zu reduzieren, indem Engpässe beseitigt, das Datenmanagement skaliert und die Wertschöpfung aus Daten beschleunigt wird. Für diejenigen, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind: Data Mesh ist ein soziotechnischer Ansatz, der den Schwerpunkt auf die dezentrale Domäneneigentümerschaft von Daten und die Behandlung von Daten als Produkt legt, ermöglicht durch eine Self-Service-Dateninfrastruktur. Ziel ist es, die Herausforderungen zu meistern, die mit der Skalierung von Datenmanagement, Datenzugriff und Data Sharing angesichts kontinuierlich wachsender Datenquellen und Datennutzenden einhergehen.

Data-Mesh-Experte Matthias Nicola hat zahlreiche Snowflake-Kunden bei der Erforschung, Entwicklung und dem Betrieb von Data-Mesh-Architekturen begleitet. Diese Bemühungen gaben ihm eine einzigartige Perspektive auf die überzeugende Natur des Data Mesh als technische Architektur und organisatorischer Ansatz. In diesem Blogbeitrag fassen wir die Highlights unseres aktuellen Data-Mesh-Demo-Webinars zusammen, in dem Matthias das Potenzial von Data Mesh zur Transformation von Unternehmen erörterte und sich eingehend mit Snowflake-Lösungen, einschließlich Internal Marketplace, befasste, um zu zeigen, wie diese Ihr Unternehmen in die Lage versetzen können, dokumentierte und verwaltete Datenprodukte geschäftsbereichsübergreifend zu teilen. Data Mesh unterliegt zwar auch wichtigen organisatorischen Überlegungen, doch in diesem Webinar ging es um die Funktionen der Datenplattform für das Management von Datenprodukten.

Das Datendilemma: Warum traditionelle Ansätze zu kurz kommen

Herkömmliche, zentralisierte Datenmanagement-Teams können oft nicht mit dem ständigen Rückstand an Datenanfragen Schritt halten. Dies führt zu Engpässen, die Unternehmen daran hindern, zu skalieren und sich an die sich ändernden Datenanforderungen ihres Unternehmens anzupassen. Darüber hinaus haben zentrale Teams mit fehlendem Fachwissen (in Marketing, Produkt, Vertrieb und anderen Geschäftsbereichen) zu kämpfen, was zu Verzögerungen bei der Bereitstellung der richtigen Daten an die richtigen Datennutzenden führt. Da diese Hindernisse die Teams jeweils ausbremsen, wird die Data Collaboration negativ beeinflusst, was zu einer längeren Time-to-Value und einer verringerten Datenagilität führt.

Snowflake-Lösungen: Wichtige Funktionen für den Erfolg mit Data Mesh

Um diese Herausforderungen zu meistern, setzen viele zukunftsorientierte Unternehmen auf einen Data-Mesh-Ansatz, um die organisatorischen Engpässe und Einschränkungen des traditionellen zentralisierten Datenmanagements zu reduzieren. Data-Mesh-Architektur bietet das Potenzial für einen agileren und skalierbaren Ansatz für das Datenmanagement, der Teams mehr Autonomie und nahtloses Data Sharing bietet.

Die vier wichtigsten Prinzipien eines Data Mesh sind föderierte Governance, domänenorientiertes Eigentum und Architektur, Daten als Produkt und Self-Service-Infrastruktur.

Die Plattform von Snowflake bietet Lösungen und Funktionen, die auf den Prinzipien des Data Mesh basieren, darunter: