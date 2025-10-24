Il programma Snowflake Marketplace Capacity Drawdown: un approccio strategico ai dati e alla spesa SaaS

Quando progettano l’architettura delle loro tecnologie, i data leader e i leader dell’AI raramente si accontentano di un unico prodotto. Spesso, infatti, scelgono piattaforme core che facilitano la connessione e l’interoperabilità con altre soluzioni. Al 31 luglio 2025, oltre 12.000 aziende avevano scelto Snowflake come piattaforma di base per il proprio stack dati e AI. Per massimizzare il potenziale dei propri dati, queste organizzazioni sfruttano l’ampio ecosistema di partner Snowflake, supportato dalla condivisione zero-ETL e dalla compatibilità con i formati di tabella aperti.

Anche se l’interoperabilità è una priorità tecnica chiave, la gestione degli acquisti e dei costi associati a dati, strumenti per sviluppatori e applicazioni SaaS può essere complessa. Il programma Marketplace Capacity Drawdown (MCD) (disponibile solo in regioni selezionate, vedere la documentazione per i dettagli completi del programma) è progettato per affrontare questa sfida, offrendo un metodo semplificato per procurare dati e applicazioni integrate e ottimizzare l’investimento dell’organizzazione in Snowflake.

Il Marketplace Snowflake ora offre soluzioni SaaS integrate

Per offrire ai clienti ancora più scelta su come utilizzare la propria spesa, il Marketplace Snowflake si include ora applicazioni e piattaforme SaaS integrate come Ataccama, Dataiku, dbt Labs, Domo, Elementum, Fivetran, Hex, Hightouch, Immuta, Matillion, Monte Carlo, Observe e Sigma. I clienti possono godere dei vantaggi del programma mentre lavorano con le soluzioni integrate che conoscono e amano.