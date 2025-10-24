Il programma Snowflake Marketplace Capacity Drawdown: un approccio strategico ai dati e alla spesa SaaS

Quando progettano l’architettura delle loro tecnologie, i data leader e i leader dell’AI raramente si accontentano di un unico prodotto. Spesso, infatti, scelgono piattaforme core che facilitano la connessione e l’interoperabilità con altre soluzioni. Al 31 luglio 2025, oltre 12.000 aziende avevano scelto Snowflake come piattaforma di base per il proprio stack dati e AI. Per massimizzare il potenziale dei propri dati, queste organizzazioni sfruttano l’ampio ecosistema di partner Snowflake, supportato dalla condivisione zero-ETL e dalla compatibilità con i formati di tabella aperti.
Anche se l’interoperabilità è una priorità tecnica chiave, la gestione degli acquisti e dei costi associati a dati, strumenti per sviluppatori e applicazioni SaaS può essere complessa. Il programma Marketplace Capacity Drawdown (MCD) (disponibile solo in regioni selezionate, vedere la documentazione per i dettagli completi del programma) è progettato per affrontare questa sfida, offrendo un metodo semplificato per procurare dati e applicazioni integrate e ottimizzare l’investimento dell’organizzazione in Snowflake.
Il Marketplace Snowflake ora offre soluzioni SaaS integrate
Per offrire ai clienti ancora più scelta su come utilizzare la propria spesa, il Marketplace Snowflake si include ora applicazioni e piattaforme SaaS integrate come Ataccama, Dataiku, dbt Labs, Domo, Elementum, Fivetran, Hex, Hightouch, Immuta, Matillion, Monte Carlo, Observe e Sigma. I clienti possono godere dei vantaggi del programma mentre lavorano con le soluzioni integrate che conoscono e amano.
I vantaggi del bundling della spesa relativa alla piattaforma con Snowflake
Il Marketplace Capacity Drawdown Program offre ai clienti vantaggi strategici per aumentare ulteriormente il ritorno sull’investimento in Snowflake.
Flessibilità di spesa: Il principale vantaggio del programma è la sua capacità di fornire flessibilità nell’utilizzo dei fondi Snowflake impegnati. Oltre a utilizzare i fondi per la capacità di calcolo e lo storage Snowflake, i clienti possono sfruttare i fondi impegnati per le soluzioni dei partner relative alla piattaforma. Non c’è alcuno svantaggio o rischio nell’aderire al programma, puoi decidere in modo flessibile se i fondi vengono utilizzati per soluzioni Snowflake o dei partner, dando sempre la priorità alle esigenze del business.
Inoltre, la flessibilità dei pagamenti consente ai partner di saldare qualsiasi saldo residuo, al di là dei fondi MCD disponibili, utilizzando metodi di pagamento standard come carte di credito, ACH o bonifici bancari.
Acquisto più semplice e veloce: Utilizzando fondi già approvati e semplificando i processi di approvvigionamento e finanziamento, MCD accelera l’acquisto e la distribuzione di soluzioni dei partner. I team accedono alle soluzioni più rapidamente senza dover attendere settimane le varie approvazioni dei reparti finance e acquisti.
Snowflake gestisce i pagamenti direttamente al partner, semplificando i processi finanziari e consentendo tempi di firma più rapidi.
“Il programma Snowflake Marketplace Capacity Drawdown ci ha permesso di centralizzare e consolidare alcune delle nostre spese SaaS relative alla piattaforma con Snowflake, semplificando così i nostri processi di procurement e consentendoci di attribuire i costi in modo più accurato ai team e ai reparti dell'organizzazione.”
Wayne Frawner
Maggiore potere d’acquisto: Il consolidamento della spesa di più fornitori nella piattaforma dati e AI principale può portare a livelli di prezzo Snowflake più favorevoli e a sua volta produrre una migliore economia di scala Le organizzazioni più grandi hanno anche scoperto che il programma offre l’opportunità di centralizzare più contratti con gli stessi partner tra diverse business unit in un unico accordo, ottenendo così una maggiore leva negoziale. Inoltre, la spesa centralizzata introduce una maggiore trasparenza sull’utilizzo di diversi gruppi, dipartimenti o business unit, il che semplifica la corretta attribuzione dei costi.
Miglioramenti chiave del programma Marketplace Capacity Drawdown
Il programma Marketplace Capacity Drawdown offre flessibilità nella spesa per Snowflake ed è stato recentemente ampliato per offrire vantaggi ancora maggiori.
Idoneità dei partner estesa: Il programma ora include partner SaaS integrati. Questa espansione va oltre i data product e le Snowflake Native App per includere applicazioni ampiamente utilizzate come dbt Labs, Fivetran, Matillion e Sigma. Queste applicazioni si integrano strettamente con l’ambiente Snowflake del cliente, mentre le transazioni vengono elaborate direttamente tramite il Marketplace Snowflake.
Espansione regionale: L’idoneità di un cliente per l’MCD è determinata principalmente dalla sua sede di fatturazione Snowflake. Altri Paesi sono stati resi idonei per il programma; consulta la documentazione per i dettagli.
- Aumento della quota di spesa: I clienti idonei possono ora destinare una parte ancora maggiore della loro Capacity Snowflake impegnata all’acquisto di soluzioni dei partner.
Come utilizzare e monitorare la capacità impegnata
Il primo passo per utilizzare la capacità impegnata per gli acquisti dei partner è aderire al programma come parte del contratto Capacity con Snowflake. Il consenso può essere esercitato al momento della prima registrazione con Snowflake, a metà contratto o al momento del rinnovo.
Optare per il programma non significa dover applicare fondi agli acquisti dei partner, ma offre semplicemente la possibilità e la flessibilità di farlo se lo si desidera.
Una volta effettuata l'adesione, il processo per l'acquisto di una soluzione di un partner con la capacità vincolata è semplice.
Identifica e contatta il partner desiderato nel Marketplace Snowflake.
Il partner inverà un’offerta privata al tuo account Snowflake.
Durante il pagamento, assicurati che l'opzione "Use Marketplace Capacity Drawdown" sia abilitata. Nota che questa azione richiede il ruolo ACCOUNTADMIN o il privilegio PURCHASE DATA EXCHANGE LISTING per un controllo granulare.
Per monitorare il tuo saldo MCD disponibile, puoi interrogare la colonna MARKETPLACE_CAPACITY_DRAWDOWN_BALANCE nella vista REMAINING_BALANCE_DAILY dello schema ORGANIZATION_USAGE.
All’interno della scheda Billings in Snowflake, puoi visualizzare tutte le fatture del Marketplace Snowflake, compresi gli importi pagati con il tuo impegno di capacità e i saldi rimanenti che possono essere pagati con metodi di pagamento tradizionali, come la carta di credito.
Come iniziare
Il Marketplace Capacity Drawdown Program è un modo eccellente per massimizzare il tuo investimento in Snowflake, fornendo un modo più efficiente e flessibile per procurarti dati di terze parti e applicazioni dei partner.
Guarda questo webinar, “Adding Flexibility to Your Snowflake Spend”, per scoprire in che modo il programma Marketplace Capacity Drawdown può aiutarti a massimizzare il tuo investimento in Snowflake.
Hai bisogno di una sintesi del programma? Consulta questo solution brief.
Vuoi aderire? Parla oggi stesso con il tuo rappresentante Snowflake.