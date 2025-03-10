Data clean room: cosa devi sapere sulla collaborazione che mette la privacy al primo posto

Se si chiede a un advertiser qual è il fattore più dirompente degli ultimi anni, probabilmente esiterà tra privacy e AI. Se in futuro l’intelligenza artificiale avrà un impatto trasformativo ben al di là della pubblicità, una cosa è certa: nessuna organizzazione oggi può affrontare casi d’uso che coinvolgono i dati dei consumatori senza dare priorità alla privacy.

Prima di tuffarci nel mondo delle data clean room, facciamo un breve viaggio indietro nel tempo.

I governi agiscono per la privacy dei consumatori

La diffusione di internet ha consentito alle organizzazioni di iniziare a raccogliere dati sui consumatori su una scala senza precedenti, in modo più efficiente che mai, ma spesso con scarso riguardo per le modalità di raccolta dei dati.

Solo nel 2016 un governo ha adottato misure decisive per affrontare le crescenti preoccupazioni in materia di privacy dei consumatori. L’Europa è stata all’avanguardia introducendo il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la sua prima legge sulla privacy completa.

Negli Stati Uniti, la California ha fatto altrettanto nel 2018 con il California Consumer Privacy Act (CCPA), rafforzandolo nel 2020 per proteggere ulteriormente i consumatori e imporre regole più severe alle aziende.

L’effetto palla di neve è reale: più stati, tra cui Colorado, Connecticut, Florida, Montana, Oregon e Utah, hanno recentemente implementato le proprie normative sulla privacy, e altri si preparano ad aderire a questa tendenza.

A livello globale, il movimento è inarrestabile. Secondo la Conferenza ONU per il Commercio e lo Sviluppo, le leggi sulla protezione dei dati e la privacy sono oggi presenti nel 71% dei Paesi.

Le aziende tecnologiche rispondono con iniziative di tutela della privacy

Oltre alle normative governative, negli ultimi anni le grandi aziende tecnologiche hanno avviato iniziative incentrate sulla privacy. Tra gli sforzi più controversi – e ampiamente discussi – c’è il cambiamento in corso intorno ai cookie di terze parti, un elemento che è stato la spina dorsale del settore pubblicitario dagli anni ’90.

Dopo anni di annunci e ritardi, Google ha scelto di mantenere i cookie di terze parti in Chrome per il momento – nessuna apocalisse immediata per i cookie – ma con restrizioni più strette sull’accesso e sull’utilizzo in futuro, compresi controlli come il consenso dell’utente.

Secondo eMarketer, fino all’87% del traffico web potrebbe presto essere liberato dai cookie di terze parti dopo la diffusione della soluzione basata sul consenso di Google e l’eliminazione dei cookie di terze parti da parte di Microsoft nel suo browser Edge. Nel frattempo, i principali browser come Apple Safari e Mozilla Firefox hanno già reso inaccessibili i cookie di terze parti.

Ma non è solo questione di cookie. Sia Google che Apple continuano a implementare iniziative per la privacy dei consumatori. Ad esempio, l’App Tracking Transparency (ATT) di Apple, introdotta nel 2021, richiede che le app ottengano un consenso esplicito dell’utente prima di raccogliere identificatori dei dispositivi a fini pubblicitari.

In ultima analisi, questi cambiamenti stanno trasformando l'intero ecosistema delle "valute" pubblicitarie.

Data clean room: dove tutto è iniziato

Nel periodo in cui sono state introdotte le prime norme sulla privacy dei consumatori, un altro importante cambiamento ha scosso il settore pubblicitario: Google ha annunciato che non invierà più dati a livello di log agli inserzionisti.

Ecco il problema: questi log sono essenziali per consentire agli inserzionisti di analizzare la performance delle campagne. Senza accesso a questi dati, le organizzazioni rimangono cieche, incapaci di ottimizzare le proprie strategie o budget in modo efficace.

Per affrontare questa sfida, Google ha introdotto Ads Data Hub, una soluzione progettata per consentire agli inserzionisti di continuare a eseguire analisi e report sulle proprie campagne. La fregatura? Gli inserzionisti non potevano più vedere o estrarre direttamente i dati a livello di log. La piattaforma offriva invece un ambiente in grado di preservare la privacy per l’analisi dei dati.

Il termine “insight e reporting di nuova generazione” è stato utilizzato all’epoca per descrivere questo nuovo approccio, che alla fine sarebbe diventato una tecnologia di data clean room.

Che cos’è una data clean room?

È difficile dire esattamente cosa causi il decollo di una specifica categoria tecnologica, ma un segno che sta guadagnando terreno è quando riceve un proprio acronimo ampiamente riconosciuto. Ed ecco a voi le data clean room o DCR.

Il concetto alla base delle data clean room deriva dalla stessa sfida affrontata da Google con Ads Data Hub: abilitare la collaborazione sui dati tra due parti senza esporre i dati sottostanti.

I dati di prima parte sono tra le risorse più preziose di un’organizzazione, da qui la sensibilità con cui vengono resi accessibili. Tuttavia, in alcuni scenari critici è essenziale analizzare data set di proprietà di parti diverse.

Le data clean room consentono un ambiente sicuro e controllato che consente a più organizzazioni, o anche business unit all’interno di una stessa organizzazione, di collaborare su dati sensibili o regolamentati senza compromettere la privacy.

Un componente chiave di questa protezione configurata è l’uso di tecnologie di rafforzamento della privacy (PET). Questi includono metodi come la privacy differenziale, criteri di aggregazione e proiezione e generazione di dati sintetici.

A chi servono le data clean room e quali sono i casi d’uso comuni?

Come discusso in precedenza, le data clean room hanno inizialmente guadagnato terreno nel settore pubblicitario, in particolare per misurare la performance delle campagne pubblicitarie senza richiedere all’editore di fornire accesso diretto a dati granulari.

Nel tempo, l’ambito della collaborazione si è ampliato, coinvolgendo vari stakeholder con ruoli diversi nelle iniziative pubblicitarie: