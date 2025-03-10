Wenn Sie Werbetreibende nach dem störendsten Faktor der letzten Jahre fragen, werden sie wahrscheinlich zwischen zwei Mitbewerbern zögern: Datenschutz und KI. Während KI in Zukunft weit über die Werbung hinaus Auswirkungen haben wird, ist eines sicher: Keine Organisation kann heute Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Verbraucherdaten angehen, ohne dem Datenschutz Priorität einzuräumen.

Bevor wir in die Welt der Data Clean Rooms eintauchen, werfen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit, um die Weichen zu stellen.

Regierungen ergreifen Maßnahmen für den Datenschutz der Verbraucher:innen

Das Aufkommen des Internets ermöglichte es Unternehmen, Verbraucherdaten in nie dagewesenem Umfang zu sammeln – effizienter als je zuvor, aber oft ohne Rücksicht darauf, wie diese Daten überhaupt erfasst wurden.

Erst 2016 hat eine Regierung entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die wachsenden Datenschutzbedenken der Verbraucher:innen auszuräumen. Mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ihrem ersten umfassenden Datenschutzgesetz, war Europa führend.

In den USA folgte Kalifornien 2018 mit dem California Consumer Privacy Act (CCPA), der 2020 verschärft wurde, um Verbraucher:innen weiter zu schützen und Unternehmen strengere Regeln aufzuerlegen.

Der Snowball-Effekt ist real: Immer mehr US-Bundesstaaten – darunter Colorado, Connecticut, Florida, Montana, Oregon und Utah – haben in letzter Zeit eigene Datenschutzgesetze implementiert, während sich andere diesem Trend anschließen.

Die Bewegung ist weltweit unaufhaltsam. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung gibt es inzwischen in 71 % der Länder Gesetze zum Schutz von Daten und Persönlichkeitsrechten.

Technologieunternehmen reagieren mit Datenschutzinitiativen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften haben große Technologieunternehmen in den letzten Jahren eigene Initiativen auf den Datenschutz ausgerichtet. Zu den umstrittensten – und weithin diskutierten – Bemühungen gehört die laufende Umstellung rund um Drittanbieter-Cookies, ein Element, das seit den 1990er Jahren das Rückgrat der Werbebranche bildet.

Nach Jahren der Ankündigungen und Verzögerungen hat sich Google dafür entschieden, Drittanbieter-Cookies vorerst in Chrome zu behalten – keine unmittelbare Cookie-Apokalypse. Künftig werden jedoch strengere Zugriffs- und Nutzungsbeschränkungen erwartet, darunter Kontrollen wie die Einwilligung der Benutzer:innen.

Laut eMarketer könnten in Kürze bis zu 87 % des Webtraffics von Drittanbieter-Cookies befreit werden, sobald die auf Googles Einwilligung basierende Lösung eingeführt wird und Microsoft Drittanbieter-Cookies in seinem Edge-Browser entfernt. Inzwischen haben große Browser wie Apple Safari und Mozilla Firefox bereits den Zugriff auf Drittanbieter-Cookies blockiert.

Doch es geht nicht nur um Cookies. Google und Apple setzen ihre Initiativen zum Verbraucherschutz fort. Die 2021 eingeführte App Tracking Transparency (ATT) von Apple sieht vor, dass Apps eine explizite Einwilligung der Nutzenden einholen müssen, bevor sie Gerätekennungen für Werbezwecke sammeln.

Letztlich transformieren diese Veränderungen das gesamte Ökosystem der „Werbewährungen“.

Data Clean Rooms: wo alles begann

Etwa zu der Zeit, als die ersten Verbraucherdatenschutzgesetze eingeführt wurden, brachte eine weitere große Veränderung die Werbebranche durcheinander: Google hat angekündigt, keine Protokolldaten mehr an Werbetreibende zu senden.

Hier ist das Problem: Diese Protokolle sind für Werbetreibende unerlässlich, um die Kampagnen-Performance zu analysieren. Ohne Zugang zu diesen Daten sind Unternehmen blind und können ihre Strategien oder Budgets nicht effektiv optimieren.

Um diese Herausforderung zu meistern, hat Google den Ads Data Hub eingeführt – eine Lösung, mit der Werbetreibende ihre Kampagnen weiter analysieren und melden können. Der Haken? Werbetreibende konnten die Daten auf Protokollebene nicht mehr direkt einsehen oder extrahieren. Stattdessen bot die Plattform eine den Datenschutz wahrende Umgebung für die Datenanalyse.

Der Begriff „Insights und Reporting der nächsten Generation“ wurde damals verwendet, um diesen neuen Ansatz zu beschreiben – der schließlich zur Data-Clean-Room-Technologie werden sollte.

Was versteht man unter einem Data Clean Room?

Es ist schwer zu sagen, warum eine bestimmte Technologiekategorie an Bedeutung gewinnt. Aber ein Zeichen dafür, dass sie an Bedeutung gewinnt, ist, wenn sie ein eigenes, weithin bekanntes Akronym erhält: Data Clean Rooms oder DCRs.

Das Konzept hinter Data Clean Rooms basiert auf derselben Herausforderung, die Google mit Ads Data Hub angegangen ist: die Data Collaboration zwischen zwei Parteien zu ermöglichen, ohne die zugrunde liegenden Daten offenzulegen.

Interne Daten gehören zu den wertvollsten Assets, die ein Unternehmen besitzt. Daher ist es äußerst sensibel, sie zugänglich zu machen. Dennoch gibt es kritische Szenarien, in denen die Analyse von Datasets verschiedener Parteien unerlässlich ist.

Data Clean Rooms bieten eine sichere, kontrollierte Umgebung, in der mehrere Unternehmen – oder sogar Geschäftsbereiche innerhalb eines Unternehmens – an sensiblen oder regulierten Daten zusammenarbeiten können, ohne dabei den Datenschutz zu gefährden.

Eine wichtige Komponente dieses konfigurierten Schutzes ist der Einsatz von Datenschutztechnologien (Privacy-Enhancing Technologies, PETs). Dazu gehören Methoden wie differenzieller Datenschutz, Richtlinien für Aggregation und Projektion sowie synthetische Datengenerierung.

Für wen sind Data Clean Rooms gedacht und was sind die häufigsten Anwendungsfälle?

Wie bereits erwähnt, gewannen Data Clean Rooms zunächst in der Werbebranche an Bedeutung, insbesondere zur Messung der Performance von Werbekampagnen, ohne dass der Publisher direkten Zugriff auf präzise Daten gewähren musste.

Mit der Zeit wurde der Umfang der Zusammenarbeit erweitert, indem verschiedene Interessengruppen mit unterschiedlichen Rollen in Werbeinitiativen einbezogen wurden: