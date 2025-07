Startup Challenge 2025: svelati i 3 finalisti

Rullo di tamburi per favore: il grande momento è arrivato! Siamo lieti di annunciare che DeepTempo, Lumilinks e Winning Variant si contenderanno il primo premio al Dev Day di quest’anno!

Queste tre startup parteciperanno alla finale della Snowflake Startup Challenge il 5 giugno, concorrendo per il titolo di Vincitore della Startup Challenge e fino a 1 milione di dollari di investimento da parte di Snowflake Ventures, oltre a opportunità esclusive di mentoring e visibilità da parte di NYSE.

Molte grazie a tutti i semifinalisti per le loro presentazioni durante il secondo turno di competizione. Apprezziamo il vostro impegno e la vostra dedizione.

Continua a leggere per conoscere i finalisti del 2025 e le loro soluzioni, e non dimenticare di registrarti al Dev Day per assistere alla finale dal vivo a San Francisco!

DeepTempo

Man mano che la sicurezza dei dati e dei sistemi diventa più sofisticata, aumentano anche i tentativi di sfondarla. Gli aggressori professionisti lanciano attacchi assistiti dall’AI che sfuggono ai tradizionali strumenti di cybersecurity basati su regole e machine learning, anche se i costi di gestione e manutenzione di tali strumenti continuano ad aumentare.

DeepTempo ha raccolto la sfida e ha creato Tempo, un’app nativa Snowflake che utilizza il rilevamento basato su deep learning per aiutare i clienti a identificare gli eventi di sicurezza e analizzare con estrema precisione sia la portata che la gravità degli eventi.

“Abbiamo visto che i modelli di base erano ottimi nell’individuare schemi di frode, quindi abbiamo creato un LogLM per le minacce informatiche”, racconta Evan Powell, fondatore e CEO di DeepTempo. “Con la partnership di BNY, l’abbiamo addestrato su enormi dati del mondo reale, creando un sistema che vede gli attacchi che ad altri sfuggono e si adatta rapidamente al cambiamento degli autori degli attacchi.”

I LogLM, o Log Language Model, appositamente creati da DeepTempo sono addestrati su enormi quantità di dati di log di sicurezza, con particolare attenzione agli schemi di eventi e comportamenti. Con Snowflake, il team DeepTempo ha compreso di poter sfruttare i vantaggi dell’esecuzione in un data lake e la capacità dei LogLM di adattarsi rapidamente per affrontare direttamente la sfida del time to value che ostacola l’innovazione nel campo della sicurezza. Quando ha completato il programma BNY Ascent, il team ha messo a frutto la sua tecnologia, lavorando con BNY alla valutazione di DeepTempo attraverso una distribuzione POC per l’identificazione degli incidenti di cybersecurity.

Essendo una società agli inizi, DeepTempo non vede l’ora di presentare il suo prodotto al Dev Day 2025 e di ricevere il mentoring di una società quotata alla Borsa di New York.

“Siamo molto interessati a un mentoring che ci aiuti a dare priorità al nostro sviluppo e ad adattare anche il nostro marketing”, afferma Powell. “Ad esempio, dobbiamo vendere come la maggior parte delle società di sicurezza – dall’alto verso il basso tramite il CISO – o dobbiamo collaborare con i team di intelligenza artificiale e piattaforma all’interno dell’azienda per offrire questo tipo di sicurezza as-a-service?”

Lumilinks

Immagina di avere una grande scatola dei giocattoli, ma è così disordinata che non riesci a trovare i tuoi giocattoli preferiti. Hai bisogno di aiuto per riordinare i giocattoli in modo da poter trovare quello che ti serve e divertirti di più a giocare. Lumilinks vuole essere d’aiuto creando una libreria di applicazioni pronte per l’AI che consentono ai team aziendali di sbloccare i propri dati e utilizzarli per risolvere sfide reali del settore, come prevedere quando un veicolo della flotta si guasterà, automatizzare l’azione successiva migliore per un cliente o massimizzare il lifetime value di un asset.

“Abbiamo riconosciuto l’opportunità quando abbiamo visto aziende investire molto in Snowflake, Document AI e Cortex, ma che faticavano a raggiungere il pieno valore perché gli utenti non avevano le competenze, il tempo o gli strumenti per impegnarsi profondamente”, racconta Gary Cole, CEO di Lumilinks. “Combinando le potenti funzionalità di Snowflake con applicazioni business-ready, aiutiamo a promuovere consumi reali, adozione e successo aziendale.”

Il prodotto FleetSense AI di Lumilinks si rivolge a un’area matura per l’assistenza AI: la gestione della flotta. Gestori della flotta, operatori dei veicoli, procurement e finance hanno bisogno di ottenere risultati diversi dagli stessi dati, che i tradizionali sistemi di gestione della flotta faticano a fornire. Applicando l’intelligenza predittiva alle operazioni della flotta, Lumilinks aiuta i team a identificare potenziali problemi di manutenzione che potrebbero causare tempi di fermo dei veicoli e inefficienze di processo, e a tenere il passo con normative in costante evoluzione.

L’impatto dell’applicazione dell’AI può essere significativo. Una utility idrica leader ha utilizzato Lumilinks per ridurre il tempo medio giornaliero di fuori strada dei veicoli fino al 45% con la manutenzione predittiva e sbloccare un potenziale valore annuo di 2,6 milioni di sterline, riducendo al contempo i rischi di incidenti e interruzioni operative. Sfruttando FleetSense AI, hanno minimizzato i costi di manutenzione, garantito una risposta più rapida agli incidenti critici e garantito un flusso operativo fluido, incrementando notevolmente il ROI e la resilienza operativa.

Il team Lumilinks è entusiasta delle opportunità offerte dalla Snowflake Startup Challenge e della possibilità di incontrare i giudici, e magari sentire le opinioni di Benoit Dageville, cofondatore e President of Product di Snowflake, sulle app AI commerciali come motore dell’adozione dell’AI e del futuro del Marketplace Snowflake.

Winning Variant

Tutti noi abbiamo provato a testare due idee per vedere qual è la migliore, ma per sviluppatori e product manager è una parte fondamentale della creazione di un prodotto migliore. Winning Variant ha l’obiettivo di fornire ai clienti Snowflake una piattaforma di split testing che sembra essere stata creata e personalizzata in-house dai clienti stessi. Questo include sicurezza completa dei dati, flessibilità di analisi e visualizzazione nello strumento BI esistente.

La spinta a trasformare questa visione in realtà deriva dall’esperienza del fondatore di Winning Variant Kirk Morales dopo l’acquisizione della sua ultima startup. Ha poi guidato il team che gestiva la piattaforma di sperimentazione interna di un’azienda Fortune 300 (e cliente Snowflake) e ha scoperto che per molte altre aziende in crescita alla fine le soluzioni di test erano limitate o le aziende avevano a che fare con un prodotto che non poteva affrontare le sfumature del loro business.

“Se un’azienda sta cercando di rilasciare una nuova versione di Cortex Agent o modello ML, Winning Variant le permetterà di testare entrambe le versioni side-by-side per misurare l’impatto sulle metriche di core business”, afferma Morales. “In questo modo i team possono garantire che le nuove versioni facciano progredire l’azienda, aumentando i ricavi, riducendo l’abbandono, prevenendo le frodi e così via, prima di promuovere una diffusione capillare”.

Con la soluzione di Winning Variant, lo stesso principio dello split testing può essere applicato a siti web, app, prodotti SaaS e persino all’ottimizzazione dei workload Snowflake. Winning Variant offre una piattaforma di sperimentazione come Snowflake Native App, consentendo ai clienti di eseguire esperimenti innovativi direttamente all’interno dell’AI Data Cloud. I team possono sfruttare i dati disponibili in Snowflake senza dover copiare i dati, accedere a una piattaforma di terze parti o creare pipeline di dati aggiuntive. Il risultato è un modo agile ed efficiente per testare nuove funzionalità e facilitare la sperimentazione.

Come gli altri finalisti della Snowflake Startup Challenge, Winning Variant è incuriosita dalla possibilità di incontrare altre organizzazioni leader del mercato grazie all’opportunità di mentorship di NYSE.

“È raro avere l’opportunità di essere guidati da aziende leader, quindi avere questa opportunità sarebbe un punto chiave della carriera”, afferma Morales. “Il nostro team crede nell’apprendimento e nel miglioramento costanti: chi meglio di chiunque altro può offrire opportunità di crescita personale e aziendale?”

Continua a leggere per aggiornamenti sulla finale della Startup Challenge a San Francisco

Vuoi vedere quale di queste tre startup vincerà il primo premio? Registrati subito al Dev Day per vedere la finale live e vivere tutte le demo e le sessioni incentrate sugli sviluppatori, le discussioni, le domande e risposte degli esperti e i laboratori pratici progettati per prepararti al successo nello sviluppo di AI/ML e app.

Non è mai troppo presto per iniziare a pensare alla prossima Snowflake Startup Challenge: compila questo modulo per ricevere una notifica quando aprirà il concorso 2026 più avanti nel corso dell'anno.