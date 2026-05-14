Data clean rooms expliquées : ce que vous devez savoir sur la collaboration axée sur la confidentialité

Si vous interrogez un annonceur sur le facteur le plus perturbateur de ces dernières années, il hésitera probablement entre deux concurrents : la confidentialité et l’IA. Alors que l’IA est en passe d’avoir un impact révolutionnaire bien au-delà de la publicité à l’avenir, une chose est sûre : aujourd’hui, aucune entreprise ne peut prendre en charge des cas d’usage impliquant des données clients sans donner la priorité à la confidentialité.

Avant de nous plonger dans le monde des data clean rooms, faisons un petit tour dans le temps pour planter le décor.

Les gouvernements prennent des mesures pour protéger la vie privée des consommateurs

L’essor d’Internet a permis aux entreprises de commencer à collecter des données sur les consommateurs à une échelle sans précédent, plus efficacement que jamais, mais souvent sans se soucier de la façon dont ces données ont été collectées en premier lieu.

Ce n’est qu’en 2016 qu’un gouvernement a pris des mesures décisives pour répondre aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière de confidentialité. L’Europe a mené l’attaque en instaurant le Règlement général sur la protection des données (RGPD), sa première loi complète sur la protection de la vie privée.

Aux États-Unis, la Californie a emboîté le pas en 2018 avec le California Consumer Privacy Act (CCPA), le renforçant en 2020 pour mieux protéger les consommateurs et imposer des règles plus strictes aux entreprises.

L’effet boule de neige est réel : de plus en plus d’États, dont le Colorado, le Connecticut, la Floride, le Montana, l’Oregon et l’Utah, ont récemment mis en place leurs propres réglementations en matière de confidentialité, et d’autres sont prêts à rejoindre cette tendance.

Globalement, le mouvement est imparable. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 71 % des pays ont adopté des lois sur la protection des données et de la vie privée, et de nouvelles lois continuent d’être adoptées et d’évoluer.

Les entreprises technologiques réagissent avec des initiatives de protection de la vie privée

En plus des réglementations gouvernementales, de grandes entreprises technologiques ont déployé leurs propres initiatives axées sur la confidentialité ces dernières années. Parmi les efforts les plus controversés – et largement discutés – figure la mutation actuelle autour des cookies tiers, la colonne vertébrale du secteur de la publicité depuis les années 1990.

Après des années d’annonces et de retards, Google a choisi de maintenir les cookies tiers dans Chrome pour l’instant – sans apocalypse immédiate des cookies – mais avec des restrictions plus strictes sur l’accès et l’utilisation prévues à l’avenir, y compris des contrôles tels que le consentement des utilisateurs.

Selon eMarketer, jusqu’à 87 % du trafic web pourrait bientôt être libéré des cookies tiers lorsque la solution basée sur le consentement de Google sera déployée et que Microsoft aura éliminé les cookies tiers dans son navigateur Edge. Parallèlement, les principaux navigateurs tels que Apple Safari et Mozilla Firefox ont déjà rendu inaccessibles les cookies tiers.

Mais ce n’est pas seulement une question de cookies. Google et Apple continuent de déployer des initiatives en faveur de la vie privée des consommateurs. Par exemple, l’App Tracking Transparency (ATT) d’Apple, introduite en 2021, exige que les applications obtiennent le consentement explicite de l’utilisateur avant de collecter des identifiants d’appareil à des fins publicitaires.

En fin de compte, ces changements transforment l'ensemble de l'écosystème des « monnaies » publicitaires.

Data clean rooms : là où tout a commencé

À l’époque où les premières réglementations sur la vie privée des consommateurs ont été introduites, un autre changement majeur a bouleversé le secteur de la publicité : Google a annoncé qu’il arrêterait de renvoyer les données de journaux aux annonceurs.

Voici le problème : ces journaux sont essentiels aux annonceurs pour analyser les performances de leurs campagnes. Sans accès à ces données, les entreprises se retrouvent aveugles, incapables d’optimiser efficacement leurs stratégies ou leurs budgets.

Pour relever ce défi, Google a lancé Ads Data Hub, une solution conçue pour permettre aux annonceurs de continuer à exécuter des analyses et des rapports sur leurs campagnes. Le hic ? Les annonceurs ne pouvaient plus voir ou extraire directement les données de journaux. Au lieu de cela, la plateforme offrait un environnement préservant la confidentialité pour l’analyse des données.

L’expression « informations et rapports de nouvelle génération » avait alors été utilisée pour décrire cette nouvelle approche, qui allait finalement devenir une technologie de data clean room.

Qu’est-ce qu’une data clean room ?

Difficile de dire exactement ce qui pousse une catégorie technologique spécifique à décoller, mais l’un des signes qu’elle gagne en popularité est qu’elle reçoit son propre acronyme largement reconnu. Bienvenue dans les data clean rooms ou DCR.

Le concept des data clean rooms découle du même défi que Google a relevé avec Ads Data Hub : permettre la collaboration autour des données entre deux parties sans exposer les données sous-jacentes.

Les données internes font partie des actifs les plus précieux qu’une entreprise possède, d’où la sensibilité autour de leur accessibilité. Cependant, il existe des scénarios stratégiques pour lesquels l’analyse de jeux de données appartenant à différentes parties est essentielle.

Les data clean rooms offrent un environnement sécurisé et contrôlé qui permet à plusieurs entreprises (ou même unités commerciales d’une même entreprise) de collaborer sur des données sensibles ou réglementées sans compromettre la confidentialité.

L’utilisation de technologies de renforcement de la confidentialité (PET) est un élément clé de cette protection configurée. Il peut s’agir de méthodes telles que la confidentialité différentielle, les politiques d’agrégation et de projection, ou encore la génération de données synthétiques.

À qui s’adressent les data clean rooms et quels sont les cas d’usage courants ?

Comme nous l’avons vu plus tôt, les data clean rooms ont d’abord gagné en popularité dans le secteur de la publicité, notamment pour mesurer les performances des campagnes publicitaires sans exiger de l’éditeur qu’il donne un accès direct à des données granulaires.

Au fil du temps, la portée de la collaboration s’est étendue, impliquant diverses parties prenantes ayant des rôles différents dans les initiatives publicitaires :