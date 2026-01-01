Snowflake : une plateforme data qui va plus loin à moindre coût

Un certain nombre d’articles de blog, principalement écrits par des concurrents, qualifient la plateforme Snowflake de chère. Pourtant, lors de discussions avec nos clients, nous entendons souvent dire que Snowflake offre le meilleur rapport prix-performances de toutes les plateformes data d’entreprise actuellement disponibles.
Qu’en est-il vraiment ? Le fait est que les plateformes data ne sont pas égales et qu’il est difficile de comparer le coût total et la valeur dérivée d’une plateforme à l’autre. Les modes d’utilisation varient considérablement et les besoins évoluent constamment, de sorte qu’une comparaison précise exige plus de nuances qu’une simple comparaison du coût de base ou du rapport prix-performances par rapport à une référence prédéfinie.
En même temps, il est extrêmement important de réaliser une comparaison précise. La valeur d’une plateforme data efficace est incalculable : elle permet aux utilisateurs de l’entreprise d’entrer en contact avec les clients, d’optimiser leur efficacité, d’améliorer leur avantage concurrentiel et, d’une manière générale, de prospérer sur les marchés complexes et connectés d’aujourd’hui. À l’inverse, les inconvénients d’une plateforme data inefficace sont tout aussi dévastateurs et dramatiques : perte de clients, baisse des revenus, réputation ternie, moindre capacité à faire face à la concurrence, lourdes amendes pour non-respect de la conformité réglementaire et risque de faillite accru en raison de décisions peu éclairées, conduisant à de mauvais résultats commerciaux.
Il est donc essentiel, mais difficile, de bien analyser le rapport prix-performances. Prenons le temps d’examiner les facteurs pris en compte au cours de cette analyse et les raisons pour lesquelles nous pensons que Snowflake pourrait être plus rentable que vous ne le pensiez.
Transparence et gestion des coûts
Depuis toujours, la gestion des coûts des solutions technologiques complexes représente un immense défi. À l’époque des solutions on-premise, il fallait additionner de nombreuses factures pour connaître le coût réel d’une solution donnée : serveurs, systèmes de stockage, équipement réseau, systèmes d’exploitation, logiciels de virtualisation, logiciels applicatifs et toutes les acquisitions réalisées en cours de route pour faire fonctionner l’ensemble. À cela s’ajoutaient les coûts liés au personnel gérant l’infrastructure, le centre de données lui-même, la mise en œuvre, la migration, la planification et la maintenance. Par conséquent, il était quasiment impossible de calculer avec précision le coût d’une transaction pour une entreprise.
L’utilisation du cloud a facilité l’évaluation des coûts de mise en œuvre de solutions technologiques, et a établi en quelque sorte un modèle de refacturation en fournissant à l’utilisateur une facture unique pour son utilisation des services. Cependant, toutes les solutions cloud ne sont pas égales en ce qui concerne la gestion des coûts. De nombreuses solutions sur le marché souffrent des problèmes suivants, qui compliquent le calcul et la maîtrise des coûts par les utilisateurs :
- Visibilité limitée : l’idée d’une facture unique pour l’ensemble de la solution est excellente, mais en réalité, les utilisateurs doivent souvent combiner plusieurs services distincts, chacun générant une facture individuelle ou de nombreuses lignes distinctes sur une facture extrêmement complexe. De plus, du fait des coûts cachés et de la variabilité des prix, il est difficile de savoir ce qu’il en est et quel est le coût final.
- Manque d’élasticité : toutes les solutions cloud ne sont pas totalement élastiques. En effet, elles souffrent parfois de longs délais de mise en route et d’arrêt, ainsi que de capacités limitées d’adaptation (à la hausse ou à la baisse), de pause et de reprise instantanée. Certaines solutions sont élastiques, mais leur mode de facturation les rapproche d’une utilisation on-premise, où il faut prévoir et payer l’utilisation au préalable, ce qui entraîne souvent un gaspillage.
- Grande complexité : les solutions peuvent sembler bon marché au départ, mais elles sont difficiles à gérer et à entretenir, et finissent souvent par coûter bien plus cher à long terme.
Le Data Cloud Snowflake est une solution conçue pour résoudre ces trois problématiques, offrant à ses clients un équilibre entre système d’automatisation, fonctions de contrôle et avantages techniques. Dans la plupart des cas, ce service se révèle plus avantageux d’un point de vue économique que les autres solutions. Voici comment Snowflake traite ces problématiques et permet à ses clients de tirer pleinement parti de leurs données tout en minimisant le coût total de possession.
Visibilité et contrôle
On ne peut pas gérer ce que l’on ne peut pas mesurer. Ainsi, de nombreuses entreprises ignorent le coût et l’efficacité réels de leurs solutions. Snowflake offre une bien meilleure visibilité des coûts que les autres solutions, et permet de mieux les comprendre et de les maîtriser grâce aux atouts suivants :
- Une solution, une seule facture : lorsque vous construisez votre propre plateforme data à partir de composants ou que vous utilisez une plateforme que vous devez gérer, vous recevez souvent des factures distinctes, en particulier pour l’infrastructure et pour le logiciel. Avec Snowflake, vous obtenez une seule facture qui répertorie tous les coûts de la solution, ce qui permet de mieux comprendre l’impact de l’utilisation de la plateforme sur les coûts.
- Répartition facile des coûts : les clients de Snowflake utilisent des balises d’objets pour classer l’utilisation des ressources par service, projet ou individu. Cela permet d’avoir une vision plus claire de qui utilise quoi et facilite la restriction/hiérarchisation de l’utilisation de la plateforme en fonction des coûts et de la performance de l’entreprise.
- Modèle de tarification simple : certaines plateformes data ont des modèles de tarification incroyablement complexes, avec une liste vertigineuse de forfaits différents selon le cloud que vous utilisez, les instances ou les moteurs que vous choisissez, les langages de programmation utilisés, les options de haute disponibilité, le niveau de support ou les modèles de paiement souscrits. Snowflake propose un modèle de tarification simple pour le calcul de la consommation :
[temps d’utilisation par seconde] x [tarification de la version Snowflake sélectionnée]
La simplicité de ce modèle, quelle que soit la stratégie de déploiement, permet aux clients de prévoir et de planifier plus facilement leur consommation et d’accomplir le travail prévu sans dépasser leur budget.
- Pas de frais cachés : les autres plateformes data facturent de nombreux frais supplémentaires pour les accélérateurs, les infrastructures sélectionnées, l’augmentation des quotas, le support d’entreprise, les fonctionnalités, etc. En d’autres termes, si vous n’êtes pas un expert exerçant une vigilance constante, vous risquez de payer bien plus que vous le souhaitez. Snowflake élimine ces frais cachés en s’en tenant à un modèle de tarification simple, qui offre à ses clients une plus grande visibilité de ce qu’ils obtiennent et ce pour quoi ils paient.
- Un contrôle efficace des coûts en temps réel : les entreprises qui abandonnent leurs solutions on-premise ou des solutions cloud peu flexibles bénéficient de ressources de calcul illimitées et d’une flexibilité totale, loin des modèles d’utilisation rigides. Le modèle de déploiement flexible de Snowflake s’accompagne d’une grande puissance et de la responsabilité de maîtriser les coûts. Les alertes et les limites intégrées au Data Cloud Snowflake permettent aux entreprises de surveiller étroitement l’utilisation de la plateforme jusqu’au niveau de chaque entrepôt virtuel et de fixer éventuellement des plafonds d’utilisation à un niveau granulaire. Si d’autres plateformes data proposent des attributions approximatives ou des rapports en aval, les utilisateurs de Snowflake ont, quant à eux, la possibilité de prioriser les tâches, de limiter les dépenses sur les charges de travail moins stratégiques et d’accélérer les tâches les plus importantes.
Élasticité
Les charges de travail liées à la data sont souvent très variables. En effet, les périodes chargées comme les fins de mois, les fêtes de fin d’année et les lancements de produits entraînent des pics d’utilisation, tandis que les périodes creuses enregistrent des taux d’utilisation très faibles. De nombreuses plateformes data dans le cloud souffrent d’une élasticité limitée ou de modèles de tarification rigides. Ainsi, même si le client utilise moins la plateforme, il paie le même montant. Snowflake répond à cette problématique grâce aux atouts suivants :
- Pause/reprise instantanée, adaptation à la hausse/baisse : l’élasticité est nulle lorsque l’adaptation à la hausse ou la reprise des instances en pause implique un certain délai. Ce délai entraîne des files d’attente de requêtes et est source de frustration pour les utilisateurs. Il oblige généralement les clients à provisionner plus que ce dont ils ont besoin pour éviter ces délais. Snowflake paie des instances de secours qui sont prêtes à rejoindre instantanément le cluster d’un client dans chaque région de cloud où Snowflake exerce son activité. Ainsi, les clients disposent à tout moment des capacités exactes dont ils ont besoin et ont l’assurance que des ressources supplémentaires seront disponibles instantanément, ce qui permet une véritable élasticité.
- Autoscaling pour maximiser les avantages de l’élasticité instantanée : une solution véritablement élastique est une excellente chose, mais les utilisateurs ne savent pas toujours à quel moment ils ont besoin d’accroître leurs capacités. Grâce aux entrepôts multi-cluster de Snowflake, nos clients peuvent définir des niveaux minimum et maximum de mise à l’échelle et permettre au système d’augmenter et de réduire sa capacité en fonction des niveaux d’utilisation, ce qui accroît encore les avantages d’une plateforme élastique.
- Facturation élastique basée sur l’utilisation : certaines plateformes data dans le cloud sont techniquement élastiques, mais appliquent un modèle de facturation rigide qui pousse les clients à estimer leur utilisation et à la payer d’avance, qu’ils utilisent ou non la quantité payée. Les clients doivent également payer pour une grande capacité disponible afin de bénéficier d’une utilisation élastique. Quel est l’intérêt d’un système élastique si l’on doit payer la même somme pour une utilisation moindre ? Snowflake facture l’utilisation effective à la seconde près, ce qui, combiné aux caractéristiques techniques d’élasticité, rend la plateforme extrêmement rentable.
Simplicité
Les données sont la ressource la plus précieuse d’une entreprise, et pour en tirer parti, il faut une plateforme puissante. Exploiter ces capacités est presque impossible pour l’utilisateur qui dispose d’une solution très complexe, qui doit être conçue et gérée efficacement. Le Data Cloud Snowflake est conçu pour simplifier les processus à chaque étape et permet ainsi à ses clients de facilement rentabiliser leur plateforme. Voici quelques-unes des principales simplifications offertes par Snowflake :
- Un service entièrement géré : contrairement à une solution « build-it-yourself » ou gérée par le client, Snowflake est un service entièrement géré. Autrement dit, les clients n’ont pas à se préoccuper des mises à niveau, de la maintenance, de la configuration du réseau, de la gestion du stockage, des configurations de sécurité, des tests de pénétration et de vulnérabilité, du niveau de disponibilité et de toutes les autres tâches nécessaires pour garantir l’intégrité et la productivité d’une plateforme data. Cela réduit considérablement la charge de travail du personnel et, par conséquent, le coût du Data Cloud Snowflake.
- Élimination des silos : les limites de l’évolutivité et les divisions fonctionnelles nécessitent souvent que les données soient stockées dans des référentiels distincts difficiles à intégrer. Même si vous disposez aujourd’hui d’une plateforme unique, la croissance inévitable des données mettra à rude épreuve les plateformes dont la capacité d’adaptation est limitée. Snowflake propose un référentiel de données de taille pratiquement infinie avec un nombre pratiquement illimité de clusters de calcul qui peuvent s’y attacher. Cette adaptabilité considérable au sein d’une plateforme unique permet à nos clients d’éviter et d’éliminer les silos. Ils ont ainsi toutes leurs données à portée de main et peuvent en tirer bien plus facilement profit.
- SQL omniprésent pour l’administration : Snowflake offre un modèle d’administration quasi inexistante, avec des niveaux élevés d’automatisation et pratiquement aucun réglage à effectuer. Les tâches nécessaires au fonctionnement optimal du système sont entièrement gérées en SQL, un langage de programmation largement répandu, ce qui permet de trouver plus facilement des employés et d’éviter d’avoir à embaucher des experts coûteux maîtrisant d’autres langages et méthodologies moins répandus.
- Tout fonctionne, tout simplement : les plateformes de données présentent des différences notables en termes de fonctionnement et de facilité de gestion. Quelles que soient les caractéristiques, les capacités et les performances d’un système donné, s’il ne peut être à la fois immédiatement opérationnel et adaptable au fil du temps pour répondre à des besoins qui évoluent en permanence, à quoi sert-il ? Un commentaire que nous recevons souvent de nos milliers de clients satisfaits est que « Snowflake fonctionne, tout simplement ». Ce facteur intangible est peut-être l’un des plus importants lorsqu’il s’agit de résultats économiques : l’élégance du Data Cloud Snowflake hautement automatisé lui permet de résoudre de manière optimale les problèmes de nos clients et de créer de la valeur.
- Facilité de la prise en main : les clients de Snowflake sont constamment surpris de pouvoir si vite commencer à exploiter leurs données. L’installation, la personnalisation et la migration des données prennent souvent des mois sur des plateformes plus complexes, mais grâce à la simplicité et à l’automatisation de Snowflake, la mise en route est facile et rapide. Les clients sont souvent opérationnels en quelques jours, ce qui leur permet de démarrer leur activité plus rapidement, d’expérimenter davantage et de commencer à tirer profit de leurs données immédiatement, alors qu’ils en seraient encore à la configuration avec d’autres solutions.
- Innovation continue : Snowflake étant un service entièrement géré, tous nos clients utilisent la même plateforme et tous bénéficient des améliorations que nous apportons à cette plateforme. Nous évaluons continuellement l’impact et mettons en œuvre en coulisses des améliorations au sein du Data Cloud Snowflake (nouveaux types d’instances, nouvelles puces, nouvelles fonctionnalités et autres). Cela permet à nos clients de se concentrer sur leurs données, tandis que nous nous focalisons sur l’amélioration des performances et de la convivialité de la plateforme. Les clients observent ainsi une réduction de leurs coûts sans aucun effort de leur part. Les innovations continues de la plateforme ont permis de réduire de plus de 20 % le coût moyen des requêtes d’entrepôt pour les clients au cours des trois dernières années.
Essayez Snowflake dès aujourd’hui
Le Data Cloud Snowflake est une plateforme très complète conçue pour les données d’entreprise et qui offre des outils puissants aux utilisateurs. Mais qui dit puissance ne dit pas forcément prix élevé. Grâce à la visibilité, à l’élasticité et à la simplicité de la plateforme, nos clients bénéficient de ces puissantes capacités à un coût total inférieur à celui qu’ils devraient payer pour d’autres plateformes. Nous vous encourageons à l’essayer, quelle que soit l’utilisation que vous faites de vos données. Nous serons ravis de vous aider à mesurer la différence par rapport à vos méthodes actuelles en termes d’efficacité opérationnelle et d’économies.