Snowflake : une plateforme data qui va plus loin à moindre coût

Un certain nombre d’articles de blog, principalement écrits par des concurrents, qualifient la plateforme Snowflake de chère. Pourtant, lors de discussions avec nos clients, nous entendons souvent dire que Snowflake offre le meilleur rapport prix-performances de toutes les plateformes data d’entreprise actuellement disponibles.

Qu’en est-il vraiment ? Le fait est que les plateformes data ne sont pas égales et qu’il est difficile de comparer le coût total et la valeur dérivée d’une plateforme à l’autre. Les modes d’utilisation varient considérablement et les besoins évoluent constamment, de sorte qu’une comparaison précise exige plus de nuances qu’une simple comparaison du coût de base ou du rapport prix-performances par rapport à une référence prédéfinie.

En même temps, il est extrêmement important de réaliser une comparaison précise. La valeur d’une plateforme data efficace est incalculable : elle permet aux utilisateurs de l’entreprise d’entrer en contact avec les clients, d’optimiser leur efficacité, d’améliorer leur avantage concurrentiel et, d’une manière générale, de prospérer sur les marchés complexes et connectés d’aujourd’hui. À l’inverse, les inconvénients d’une plateforme data inefficace sont tout aussi dévastateurs et dramatiques : perte de clients, baisse des revenus, réputation ternie, moindre capacité à faire face à la concurrence, lourdes amendes pour non-respect de la conformité réglementaire et risque de faillite accru en raison de décisions peu éclairées, conduisant à de mauvais résultats commerciaux.

Il est donc essentiel, mais difficile, de bien analyser le rapport prix-performances. Prenons le temps d’examiner les facteurs pris en compte au cours de cette analyse et les raisons pour lesquelles nous pensons que Snowflake pourrait être plus rentable que vous ne le pensiez.