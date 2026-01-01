Passer de l'expérimentation à la valeur commerciale : optimisation des investissements en IA

Le plus difficile dans toute révolution technologique n’est pas l’idée ou l’expérimentation. C’est de passer de l’expérimentation à une réelle valeur commerciale. Avec le battage médiatique massif autour de l’IA générative, les conseils d’administration sont de plus en plus sous pression pour mettre en œuvre l’IA de manière réfléchie.

Au Summit en juin, j’ai été accompagné de Sasha Jory de Hastings Direct et Awinash Sinha de Zoom pour un comité exécutif dédié à l’optimisation des investissements dans les technologies d’IA. Depuis un an et demi, les CTO et les CIO subissent une forte pression pour exploiter le potentiel de l’IA tout en contrôlant les coûts et en atténuant les risques.

« L’IA générative est une nouvelle vague de technologie, mais nous avons vu de nombreuses vagues de technologie », explique Awinash Sinha. « L’essentiel est de connecter la technologie au meilleur résultat contextualisé possible pour votre entreprise. »

Comment appliquer le buzz médiatique autour de l’IA générative à votre monde de manière pragmatique ?

« Du point de vue de Hastings, nous ne sommes pas pris dans le battage médiatique autour de l’utilisation de l’IA pour résoudre tous les problèmes au sein de notre organisation », explique Sasha Jory. « Nous avons tendance à nous assurer que les données sont au bon endroit, gérées de la bonne manière, et nous avons les bases en place pour explorer ces données avec toutes les technologies que nous voulons utiliser. »



Snowflake aborde l’IA générative de la même manière. Depuis le début, nous sommes disciplinés en matière de données. Quand on considère les composants qui contribuent à une stratégie d’IA solide, tout commence et se termine avec vos données.