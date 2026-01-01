Snowflake Ventures investit dans Twelve Labs pour intégrer la compréhension vidéo avancée à l’AI Data Cloud de Snowflake pour les médias

Dans un secteur des médias et de la publicité en constante évolution et concurrentiel, les entreprises de médias, les organisations sportives, les agences de publicité et d’autres entreprises cherchent constamment des moyens d’améliorer l’expérience client et de favoriser la monétisation. Cela inclut l’analyse de contenu, les fonctionnalités de recherche vidéo et créative, la personnalisation du contenu et la création de versions. Ces capacités sont toutes libérées en exploitant les capacités d’IA conjointes désormais disponibles à partir des intégrations vidéo de Snowflake et de Twelve Labs. Ces intégrations aident également les algorithmes de machine learning à traiter des données complexes et les liens entre les objets de données, permettant ainsi les fonctionnalités de base que Twelve Labs met sur le marché.

Twelve Labs fournit une technologie d’intégration multimodale de pointe

La plateforme de compréhension vidéo de Twelve Labs utilise l’IA pour extraire des données visuelles, audio, textuelles et contextuelles à partir de vidéos, permettant ainsi une recherche sémantique, des analyses et des informations à grande échelle. Ses modèles de fondation sont parmi les leaders dans la création de descriptions vidéo, la détection de scènes et la désignation de points d’arrêt logiques, permettant ainsi aux vidéos de s’adapter à différentes tailles d’écran tout en maintenant la qualité des vidéos. Les approches traditionnelles reposent sur une analyse image par image ou des modèles distincts pour différentes modalités. L’API de Twelve Labs capture les interactions complexes entre les indices visuels, le langage corporel, la parole et le contexte vidéo global en générant des représentations vectorielles contextuelles de ces interactions. Cette approche globale permet aux équipes data des entreprises de médias de travailler avec une compréhension plus nuancée du contenu vidéo.

Au début de l’année, Snowflake et Twelve Labs se sont associés pour mettre l’API Twelve Labs Video Understanding à la disposition de tous les utilisateurs de l’AI Data Cloud. Avec Twelve Labs et Snowflake, nos clients peuvent rapprocher le flux de travail d’IA et d’intégration de vidéos de leurs données. Cela les aide à maintenir une confidentialité et une gouvernance solides de leurs données vidéo et de leurs intégrations, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées d'analyse vidéo, le tout dans un environnement sécurisé pour analyser le comportement et les réactions des visiteurs. Les utilisateurs peuvent également localiser des séquences spécifiques à partir d’immenses référentiels de contenu et réutiliser ces données pour générer de nouveaux contenus pouvant être ciblés sur les consommateurs en fonction des données dans Snowflake.

L’API Twelve Labs apporte une compréhension vidéo quasi humaine à n’importe quelle application, même avec des téraoctets ou pétaoctets de vidéo. Ces intégrations vidéo multimodales enrichies peuvent ensuite être stockées dans Snowflake grâce à la prise en charge du type de données vectorielles. Cela permet des analyses vidéo plus sophistiquées et des applications vidéo basées sur l’IA dans l’AI Data Cloud. Cette intégration tire parti de Snowflake Cortex AI, le service d’IA entièrement géré de Snowflake qui fournit une suite de fonctionnalités d’IA générative, et de Snowpark Container Services pour un traitement évolutif. Les développeurs peuvent créer des applications personnalisées combinant la technologie de compréhension vidéo de Twelve Labs et les capacités de gestion des données de Snowflake, permettant ainsi des systèmes avancés d'analyse vidéo, de recherche, de modération du contenu et de recommandation. Cette combinaison puissante permet aux entreprises de développer des solutions sophistiquées basées sur l’IA pour des applications axées sur la vidéo tout en profitant de la plateforme data robuste de Snowflake.

À la suite de notre investissement, Snowflake et Twelve Labs collaboreront pour identifier les opportunités permettant d’intégrer encore plus facilement de puissantes fonctionnalités d’IA vidéo dans une plateforme data unifiée.