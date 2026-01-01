Ce n’est pas qu’une question d’IA : votre stratégie data est-elle à la hauteur de vos ambitions ?

Les ateliers et tables rondes Snowflake récents ont commencé avec la question suivante : Votre stratégie data est-elle à la hauteur de vos ambitions en matière d’IA ? Cela suscite certainement l’engagement de nos clients, mais est-ce la bonne question à se poser ? En ce moment, elle semble appropriée avec tout l’intérêt – voire le « battage médiatique » – autour de l’IA. Mais elle ne fait que refléter la dernière coqueluche du monde de la tech, en se concentrant sur la technologie elle-même, plutôt que sur le but ultime. Je dirais que la question est plutôt de savoir si votre stratégie data correspond aux ambitions de votre entreprise. Ou même : « Votre stratégie data et d’IA correspond-elle aux ambitions de votre entreprise ? ». En fin de compte, les données comme l’IA sont des moyens d’arriver à un but.

Que souhaite accomplir votre entreprise ? Quels sont vos objectifs commerciaux ? C’est le point de départ de votre stratégie data. L’atelier que nous avons animé avec nos clients et partenaires suit un schéma simple, qui commence avec des objectifs commerciaux. On entend souvent dire que l’IA sera le moteur de la croissance, mais que les données seront le moteur de l’IA. Si c’est le cas, nous pouvons également conclure que les données sont et continueront probablement d’être le moteur de la croissance et d’autres objectifs organisationnels. L’atelier sur la stratégie data prend donc un acronyme approprié : G-R-O-W