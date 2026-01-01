En l’espace d’un an, ServiceNow a migré son infrastructure de données et d’analyse, composée de milliers de modèles, de tables et de tâches, ainsi que d’un écosystème de données de plusieurs téraoctets, tout en préservant la qualité de ses services. Tous les produits de données ont continué à fonctionner normalement pour répondre aux besoins d’analyse et de ML de plus de 11 000 utilisateurs internes. Siva Prasad, Sr Director, Data Platform, explique : « Nous n’avons ni interrompu, ni demandé aux utilisateurs de suspendre le moindre processus commercial. Nous avons procédé à ce changement en parallèle. »

Le plan de migration de l’équipe reposait sur une planification et une exécution minutieuses articulées autour des éléments suivants :

Des paramètres de réussite clairement définis : la rapidité de la mise en œuvre n’était pas le seul indicateur de réussite. ServiceNow s’était également fixé des objectifs d’amélioration des performances, de l’évolutivité, de la disponibilité, de la gouvernance et des coûts, qui ont tous été atteints grâce à Snowflake.

Une stratégie de portage sans modification : le calendrier de migration ambitieux de ServiceNow nécessitait une stratégie de portage sans modification (communément appelée « lift and shift ») au lieu d’une refonte complète.

L’écosystème Snowflake : la capacité de Snowflake à travailler avec un large éventail d’outils et de technologies de pointe du secteur, notamment HVR et Matillion, a accéléré la mise en œuvre et réduit les travaux d’ingénierie ad hoc.

Les Resident Solution Architects (RSA) et partenaires de services de Snowflake : grâce à sa collaboration avec des partenaires dédiés, ServiceNow a pu rester concentré sur la gestion de ses activités courantes. L’implication des RSA de Snowflake l’a aidé à comprendre les fonctionnalités et les capacités de Snowflake en vue d’une mise en œuvre rapide.

Une communication proactive : le programme « EDP Friday » de ServiceNow a donné aux collaborateurs l’occasion de se réunir pour discuter et partager les enseignements tirés de la migration. La publication d’informations actualisées sur un microsite a permis à toutes les équipes de rester informées.