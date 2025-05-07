Presentación de DeepSeek-R1 en vista previa en Snowflake Cortex AI

Tenemos el placer de presentar DeepSeek-R1 en Snowflake Cortex AI. Como describe DeepSeek, este modelo, entrenado mediante aprendizaje reforzado a gran escala (reforcement learning, RL) sin ajuste supervisado (supervised fine-tuning, SFT), puede lograr un rendimiento comparable al de OpenAI-o1 en tareas matemáticas, de código y de razonamiento. Según las comparativas publicadas por DeepSeek, DeepSeek-R1 encabeza la clasificación entre los modelos de código abierto y rivaliza con los modelos de código cerrado más avanzados a nivel mundial. Los clientes ya pueden solicitar una vista previa anticipada de DeepSeek-R1 en Cortex AI.

Como parte de la vista previa privada, nos centraremos en proporcionar acceso en línea con los principios de facilidad, eficiencia y confianza de nuestro producto.



El modelo está disponible en vista previa privada para la inferencia sin servidor tanto por lotes (función SQL) como interactiva (Python y REST API). Para solicitar acceso durante la vista previa, ponte en contacto con tu equipo de ventas. El modelo solo estará disponible en la cuenta solicitada.

El modelo se aloja en EE. UU. dentro de los límites de servicio de Snowflake. No compartimos datos con el proveedor del modelo.

Una vez que el modelo esté disponible de forma general, los clientes podrán gestionar el acceso al modelo a través del control de acceso basado en roles (role-based access control, RBAC). Los administradores de cuentas pueden restringir el acceso seleccionando los modelos aprobados según las políticas de gobernanza.

Snowflake Cortex AI

Snowflake ha lanzado Cortex AI, un conjunto de funciones y servicios integrados que incluye la inferencia de large language models (LLM) totalmente gestionada, el ajuste y la generación aumentada de recuperación (Retrieval Augmented Generation, RAG) para datos estructurados y no estructurados, con el fin de permitir a los clientes analizar rápidamente los datos no estructurados junto con sus datos estructurados y acelerar la creación de aplicaciones de IA. Los clientes pueden acceder a LLM líderes del sector, tanto de código abierto como propios, e integrarlos fácilmente en sus flujos de trabajo y aplicaciones. Snowflake adoptó el ecosistema de código abierto con compatibilidad con varios LLM de Meta, Mistral y Snowflake. Creemos que este acceso abierto y la colaboración allanarán el camino para acelerar la innovación en este espacio.

DeepSeek-R1

Según la publicación de GitHub, DeepSeek aplicó directamente el aprendizaje reforzado (RL) al modelo base sin depender del ajuste supervisado (SFT) como paso preliminar. Este enfoque permitió al modelo explorar la cadena de pensamientos (chain-of-thought, CoT) para resolver problemas complejos, lo que resultó en el desarrollo de DeepSeek-R1-Zero. Se menciona además que el modelo inicial demostró capacidades como la autoverificación, la reflexión y la generación de CoT largas, pero se enfrentó a desafíos como la repetición interminable, la mala legibilidad y la mezcla de idiomas. Para abordar estos problemas, el equipo de DeepSeek describe cómo incorporaron los datos de inicio en frío antes de RL para mejorar el rendimiento del razonamiento.