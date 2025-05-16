Llama 4, los large language models de Meta, ahora disponibles en Snowflake Cortex AI

En Snowflake, nos comprometemos a ofrecer LLM líderes del sector a nuestros clientes. Nos complace anunciar que los últimos modelos Llama 4 de Meta están disponibles en Snowflake Cortex AI.

Los modelos Llama 4 ofrecen una inferencia eficaz para que los clientes puedan crear aplicaciones empresariales de IA generativa y ofrecer experiencias personalizadas. Se puede acceder a los modelos Llama 4 Maverick y Llama 4 Scout dentro del perímetro seguro de Snowflake en Cortex AI. Según Meta, Llama 4 Scout es el mejor modelo multimodal del mundo, en su clase, y admite una ventana contextual líder del sector de hasta 10 millones de tokens. Según Meta, estos modelos se entrenan con grandes cantidades de datos de texto, imágenes y vídeos sin etiquetar para ofrecer experiencias enriquecidas al usuario final. Estos modelos están diseñados para una multimodalidad nativa e incorporan la fusión temprana para integrar a la perfección tokens de texto y visión en una base de modelos unificada. Este diseño se adapta a una serie de casos de uso y necesidades de los desarrolladores. Esto permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA empresariales.