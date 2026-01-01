DeepSeek-R1 en preview sur Snowflake Cortex AI

Snowflake intègre DeepSeek-R1 à Snowflake Cortex AI ! Comme décrit par DeepSeek, ce modèle, entraîné via un apprentissage par renforcement (RL) à grande échelle sans réglage fin supervisé (SFT), peut atteindre des performances comparables à OpenAI-o1 pour les tâches mathématiques, de code et de raisonnement. D’après le benchmarking publié par DeepSeek, DeepSeek-R1 domine le classement des modèles open source et rivalise avec les modèles open source les plus avancés à l’échelle mondiale. Nos clients peuvent désormais demander une preview anticipée de DeepSeek-R1 sur Cortex AI.

Lors de la private preview, nous nous attacherons à fournir un accès conforme aux principes de facilité, d’efficacité et de confiance de nos produits.



Le modèle est disponible en private preview pour l’inférence serverless à la fois par batch (fonction SQL) et interactive (Python et API REST). Pour demander l’accès lors de la preview, veuillez contacter votre équipe commerciale. Le modèle sera disponible uniquement dans le compte demandé.

Le modèle est hébergé aux États-Unis dans la zone de service Snowflake. Nous ne partageons pas de données avec le fournisseur du modèle.

Une fois le modèle disponible pour tous nos clients, ceux-ci peuvent gérer son accès via un contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC). Les administrateurs de comptes peuvent restreindre l’accès en sélectionnant les modèles approuvés par les politiques de gouvernance.

Snowflake Cortex AI

Snowflake Cortex AI est une suite de fonctionnalités et de services intégrés qui incluent l’inférence de LLM entièrement gérée, le fine-tuning et la RAG pour les données structurées et non structurées, afin de permettre à ses clients d’analyser rapidement leurs données non structurées parallèlement à leurs données structurées et d’accélérer la création d’applications d’IA. Nos clients peuvent accéder à des LLM à la pointe du secteur, à la fois open source et propriétaires, et les intégrer facilement à leurs flux de travail et applications. Snowflake a adopté l’écosystème open source avec la prise en charge de plusieurs LLM de Meta, Mistral et Snowflake. Nous sommes convaincus que ce libre accès et cette collaboration ouvriront la voie à une innovation accélérée dans ce domaine.

DeepSeek-R1

D’après la publication de DeepSeek sur GitHub, l’entreprise a directement appliqué l’apprentissage par renforcement (RL) au modèle de base, sans passer par le réglage fine supervisé (SFT) comme étape préliminaire. Cette approche a permis au modèle d’explorer la chaîne de pensée (CoT) pour résoudre des problèmes complexes, ce qui a conduit au développement de DeepSeek-R1-Zero. L’entreprise précise en outre que le modèle initial présentait des capacités telles que l’auto-vérification, la réflexion et la génération de longues CoT, mais qu’il faisait face à des défis tels que la répétition sans fin, la mauvaise lisibilité et le mélange linguistique. Pour résoudre ces problèmes, l’équipe DeepSeek décrit comment elle a incorporé les données de démarrage à froid avant le RL pour améliorer les performances de raisonnement.