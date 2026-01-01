Introducing Polaris Catalog: An Open Source Catalog for Apache Iceberg

Los formatos de tabla y archivo de código abierto han suscitado un gran interés en el sector de los datos debido a su potencial de interoperabilidad, ya que permiten que muchas tecnologías trabajen de forma segura con una sola copia de los datos. Una mayor interoperabilidad no solo reduce la complejidad y los costes asociados al uso en paralelo de varias herramientas y motores de procesamiento, sino que también reduce los posibles riesgos que conlleva depender de un solo proveedor.

A pesar de la rápida adopción de los formatos de tabla y archivo de código abierto, existen muchas limitaciones interdependientes entre motores y catálogos, que generan una dependencia que merma el valor de los estándares abiertos de Iceberg. Esto deja a los ingenieros y arquitectos de datos con la difícil tarea de sortear estas limitaciones y tomar decisiones para elegir entre complejidad y dependencia. Con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, la comunidad de Apache Iceberg ha desarrollado un estándar abierto de un protocolo REST en el proyecto Iceberg. La especificación API abierta supone un gran paso a favor de la interoperabilidad, y el ecosistema podría beneficiarse todavía más de implementaciones de catálogos de código abierto que permitan disfrutar de un almacenamiento que no dependa de ningún proveedor.

Hoy, Snowflake tiene el placer de anunciar Polaris Catalog para ofrecer tanto a las empresas como a la comunidad de Iceberg nuevos niveles de elección, flexibilidad y control sobre sus datos, con una completa seguridad empresarial e interoperabilidad entre Apache Iceberg y Amazon Web Services (AWS), Confluent, Dremio, Google Cloud, Microsoft Azure y Salesforce, entre otros. Polaris Catalog se basa en los estándares creados por la comunidad de Iceberg para afrontar los desafíos descritos en el párrafo anterior.

En lugar de mover y copiar datos de diferentes motores y catálogos, puedes utilizar varios motores en paralelo en una sola copia de los datos desde un único lugar.

Puedes alojarla en la infraestructura gestionada de Snowflake o en otra infraestructura de tu elección.

Polaris Catalog se convertirá en una solución de código abierto en los próximos 90 días, y pronto podrá ejecutarse en vista previa pública en la infraestructura de Snowflake. Dedicaremos el resto de esta entrada de blog a ofrecer más detalles sobre la funcionalidad y las opciones de alojamiento.