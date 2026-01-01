Ankündigung von DeepSeek-R1 in Preview auf Snowflake Cortex AI

Wir freuen uns, DeepSeek-R1 für Snowflake Cortex AI verfügbar zu machen! Wie DeepSeek beschreibt, kann dieses Modell, das über groß angelegtes Verstärkungslernen (Reinforcement Learning, RL) ohne überwachte Optimierung (supervised fine-tuning, SFT) trainiert wird, in Mathematik-, Code- und Denkaufgaben eine mit OpenAI-o1 vergleichbare Performance erzielen. Basierend auf dem von DeepSeek veröffentlichten Benchmarking führt DeepSeek-R1 die Bestenliste unter den Open-Source-Modellen an und konkurriert mit den fortschrittlichsten Closed-Source-Modellen weltweit. Kundenunternehmen können ab sofort eine Early Preview von DeepSeek-R1 auf Cortex AI anfordern.

Im Rahmen der Private Preview konzentrieren wir uns darauf, den Zugang im Einklang mit unseren Produktprinzipien Einfachheit, Effizienz und Vertrauen zu ermöglichen.



Das Modell ist in Private Preview für serverlose Inferenz sowohl für Batches (SQL-Funktion) als auch für interaktive (Python und REST API) verfügbar. Um Zugang während der Preview zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr Sales-Team. Das Modell ist nur im angeforderten Konto verfügbar.

Das Modell wird in den USA innerhalb der Snowflake Service-Grenze gehostet. Wir geben keine Daten an den Modellanbieter weiter.

Sobald das Modell allgemein verfügbar ist, können Kunden den Zugriff auf das Modell über eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC) verwalten. Kontoadministrator:innen können den Zugriff einschränken, indem sie die pro Governance-Richtlinie genehmigten Modelle auswählen.

Snowflake Cortex AI

Snowflake Cortex AI ist eine Suite integrierter Funktionen und Services, die vollständig verwaltete LLM-Inferenz, Feinabstimmung und RAG für strukturierte und unstrukturierte Daten umfassen. So können Kunden unstrukturierte Daten schnell neben ihren strukturierten Daten analysieren und die Entwicklung von KI-Apps beschleunigen. Kundenunternehmen können auf branchenführende LLMs zugreifen, sowohl Open-Source- als auch proprietäre, und diese problemlos in ihre Workflows und Anwendungen integrieren. Snowflake nutzte das Open-Source-Ökosystem mit der Unterstützung mehrerer LLMs von Meta, Mistral und Snowflake. Wir glauben, dass dieser offene Zugang und diese Zusammenarbeit den Weg für schnellere Innovationen in diesem Bereich ebnen werden.

DeepSeek-R1

Basierend auf dem GitHub-Beitrag von DeepSeek wandte das Team das Verstärkungslernen (Reinforcement Learning, RL) direkt auf das Basismodell an, ohne zuvor auf überwachte Optimierung (supervised fine-tuning, SFT) angewiesen zu sein. Dieser Ansatz erlaubte es dem Modell, Chain-of-Thought (CoT) zur Lösung komplexer Probleme zu untersuchen, was zur Entwicklung von DeepSeek-R1-Zero führte. Sie erwähnen außerdem, dass das ursprüngliche Modell Fähigkeiten wie Selbstüberprüfung, Reflexion und die Generierung langer CoTs demonstrierte, aber auf Herausforderungen wie endlose Wiederholung, schlechte Lesbarkeit und Sprachmischung stieß. Um diese Probleme anzugehen, beschreibt das DeepSeek-Team, wie es Kaltstartdaten vor RL integriert hat, um die Performance für das logische Denken zu steigern.