Hoje, temos o prazer de anunciar a disponibilização ao público das Hybrid Tables em todas as regiões comerciais da AWS. Como parte do Snowflake Unistore, as Hybrid Tables unificam cargas de trabalho transacionais e analíticas em um único banco de dados para simplificar arquiteturas, governança e segurança.

Desde o lançamento da versão preliminar pública do Hybrid Tables este ano, vimos clientes de todos os setores adotarem o recurso, entre eles Siemens, Panther, Mutual of Omaha, PowerSchool, MarketWise e Project Lead The Way. Essas e outras organizações estão usando Hybrid Tables para simplificar suas arquiteturas de dados, governança e segurança, consolidando cargas de trabalho transacionais e analíticas na plataforma de dados unificada da Snowflake.

Gerenciamento de metadados e do estado das aplicações

Use Hybrid Tables como sistema de registro para configurações de aplicativos, perfis de usuários, status de fluxo de trabalho e outros metadados que precisam ser acessados com alta simultaneidade. Clientes, como a Siemens e a PowerSchool, estão usando as Hybrid Tables para monitorar o estado de uma grande variedade de casos de uso.

"A Siemens utiliza Hybrid Tables em seu mecanismo de ingestão de dados para superar desafios de simultaneidade e melhorar a qualidade e a consistência dos dados para seu processo crítico de replicação de ERP", diz Henrique Dias, Service Manager e Data Architect da Siemens AG. "Com o Unistore e as Hybrid Tables, podemos ainda mais dimensionar e oferecer suporte ao crescimento do nosso Siemens Data and AI Cloud com base no Snowflake."

Os recursos de baixa latência e alta simultaneidade das Hybrid Tables também viabilizam as novas experiências do cliente criadas diretamente no Snowflake. Por exemplo, a PowerSchool, um provedor líder de software educativo do ensino fundamental ao médio, tem como necessidade de uso oferecer soluções seguras e eficientes que ajudem seus clientes a gerenciar e analisar petabytes de dados de diferentes sistemas de modo a maximizar os resultados educacionais.

"Estamos empregando todo o potencial das Hybrid Tables para simplificar os fluxos de trabalho e atender às demandas de alta simultaneidade e baixa latência do PowerBuddy, nosso assistente de IA desenvolvido com responsabilidade", diz Shivani Stumpf, Chief Product and Innovation Officer da PowerSchool. "Essa inovação tem potencial de possibilitar o engajamento de nossos clientes com milhões de pais e alunos com uma experiência de usuário transformadora."

Fornecimento de dados para aplicativos com baixa latência

Crie experiências de usuário, dashboards e relatórios personalizados que carregam rapidamente dados pré-processados das Hybrid Tables para os aplicativos. Com pesquisas pontuais rápidas nas Hybrid Tables, você não precisa mais mover dados para outro banco de dados a fim de viabilizar experiências do usuário com baixa latência. Isso reduz a complexidade e agiliza os ciclos de desenvolvimento.

A Roofstock, uma plataforma de investimento líder para locações de residências individuais, está vendo esses benefícios em primeira mão. "Estamos usando Hybrid Tables como a base para nossos casos de uso de serviços de dados", diz Ken Ostner, SVP of Data da Roofstock. "As Hybrid Tables do Snowflake nos permitem simplificar nossa arquitetura de dados, eliminando a necessidade de replicação dos dados e eventual consistência em nosso ambiente. Em última análise, isso nos ajuda a acelerar os tempos de resposta para os usuários finais e simplificar nossos pipelines de análise de dados."



Desenvolvimento de aplicações transacionais leves

Use os recursos transacionais das Hybrid Tables para descobrir novas possibilidades de desenvolvimento de aplicações no Snowflake. Com operações pontuais de baixa latência, viabilizadas por um novo mecanismo de armazenamento baseado em linhas, você pode simplificar o desenvolvimento de aplicações ao usar a plataforma de dados na nuvem da Snowflake. As aplicações desenvolvidas no Snowflake também desfrutam da vantagem do modelo unificado de governança de dados do Snowflake, que ajuda a manter a segurança e a conformidade de todos os seus dados. A Mutual of Omaha usou esses recursos ao criar sua aplicação de jornada do cliente para agentes de call center, consolidando o processamento transacional e analítico no Snowflake.

"As Hybrid Tables da Snowflake melhoraram nossa capacidade de gerenciar campanhas de marketing em tempo real, o que nos deu a agilidade para processar dados de clientes e otimizar os gastos de marketing com eficiência", diz Lorenzo Ball, Chief Data Officer da Mutual of Omaha. "Ao integrar dados transacionais e analíticos, simplificamos as operações, eliminamos os custos de replicação de dados e melhoramos a capacidade de responder às interações com os clientes. Essa tecnologia nos permite agir rapidamente com os insights de que precisamos, mantendo a segurança e a escalabilidade oferecidas pelo Snowflake."

Novos lançamentos para todos os clientes

Como parte da disponibilização ao público das Hybrid Tables, incorporamos melhorias nas seguintes áreas principais.

Melhor desempenho. Nossos testes mostraram uma redução de 50% no desempenho de preços e latências p99, para operações pontuais.

Carregamento de grandes volumes mais rápido e econômico. Notamos uma melhoria de até dez vezes na velocidade e no custo de carga em massa.

Limites de capacidade maiores. O padrão de tamanho de bancos de dados é de 1 TB, com tamanhos maiores disponíveis sob demanda.

Recursos corporativos. As adições incluem backup/restauração contínuos com Time Travel para consultar facilmente as versões mais antigas dos dados das Hybrid Tables.

Melhor experiência de monitoramento. Encontra-se disponível um dashboard com o histórico de consultas e, também, métricas adicionais de perfil de consulta das Hybrid Tables.

Como começar: dicas e recursos

No momento, as Hybrid Tables já estão disponíveis em bancos de dados Snowflake no AWS. Você pode começar a usá-las imediatamente, basta especificar a palavra-chave HYBRID ao criar uma nova tabela: