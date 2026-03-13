Die meisten Systeme für maschinelles Lernen (ML) lernen, indem sie statische Daten untersuchen. Sie erfassen gekennzeichnete Datasets, erkennen Muster und treffen Prognosen auf Grundlage dessen, was sie aus diesen Datasets und Mustern gelernt haben. Verstärkungslernen (Reinforcement Learning, RL), das auch als „bestärkendes Lernen“ bezeichnet wird, verfolgt einen anderen Ansatz. Hierbei lernt ein System, indem es mit einer Umgebung interagiert: Es führt Aktionen aus, beobachtet die Ergebnisse und passt sein Verhalten auf Grundlage von Belohnungen oder Strafen an. Mit der Zeit kann es so Strategien entdecken, die den langfristigen Erfolg maximieren.

Reinforcement Learning ist ein Zweig des maschinellen Lernens, in dem ein intelligentes System – das oft als „Agent“ bezeichnet wird – lernt, Entscheidungen zu treffen, indem es mit einer Umgebung interagiert.

Jeder Schritt läuft wie folgt ab:

Der Agent beobachtet die aktuelle Situation (den Zustand).

Er wählt eine Aktion.

Die Umgebung reagiert.

Der Agent erhält eine Belohnung oder Strafe (die auch als „negative Belohnung“ bezeichnet wird).

Der Prozess wiederholt sich.

Das Ziel besteht nicht einfach darin, die größte sofortige Belohnung zu verdienen. Stattdessen versucht der Agent, die kumulative Belohnung mit der Zeit zu maximieren. Dieser Fokus auf langfristige Ergebnisse unterscheidet Reinforcement Learning von vielen anderen ML-Ansätzen.