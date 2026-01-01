KI-Agenten: Ein Leitfaden für Agentic AI-Architektur und Governance

Neben einem Foundation Model benötigt ein KI-Agent auch eine Orchestrierungsebene, ein Planungsmodul, eine Memory-Architektur, Tool-Integrationen und eine Control Plane, die die Ausführung steuert.

Foundation Model

Das Foundation Model bietet flexible Interpretation, Reasoning und Generierung. Viele aktuelle Systeme verwenden LLMs, obwohl Agenten nicht auf Sprachmodelle beschränkt sein müssen. Das Modell liefert flexibles Reasoning, während die umgebende Architektur bestimmt, was der Agent wissen darf, welche Tools er verwenden kann und was passiert, wenn sich der Task ändert.

Die Wahl des Modells muss flexibel bleiben. Da Unternehmen Agenten über verschiedene Workflows hinweg entwickeln, kann die Bindung jedes Anwendungsfalls an ein einziges Foundation Model die Performance, Kostenkontrolle und Anpassungsfähigkeit einschränken. „Wenn Sie sich an einen einzigen Anbieter binden, könnten Sie in ein paar Monaten in Schwierigkeiten geraten“, sagt Allen. „Vielleicht taucht aus dem Nichts ein anderer Anbieter mit einer erstaunlichen neuen Innovation auf, und Sie würden sie verpassen. Wir glauben, dass Optionalität beim Modell-Routing von grundlegender Bedeutung ist.“

Orchestrierungsebene

Die Orchestrierungsebene verwaltet den Agenten-Loop. Sie übergibt Kontext an das Modell, leitet Tool-Aufrufe weiter, speichert den Zwischenzustand, verarbeitet Wiederholungsversuche und bestimmt, ob der Workflow fortgesetzt, gestoppt, eskaliert oder an einen anderen Agenten übergeben werden soll.

Planungsmodul

Das Planungsmodul unterteilt ein Ziel in kleinere Schritte. Bei einer Anfrage wie „Finde heraus, warum der Umsatz in der Region Nordost gesunken ist“ könnte der Agent planen, die relevante Metrikdefinition zu identifizieren, den aktuellen Umsatz nach Segmenten abzufragen, ihn mit früheren Zeiträumen zu vergleichen, die Aktualität der Pipeline zu überprüfen und festzustellen, ob sich eine Quelltabelle geändert hat. Bei einem einfacheren Agenten erfolgt die Planung möglicherweise Schritt für Schritt. Bei einem komplexeren Agenten erstellt dieser im Voraus einen mehrstufigen Plan und überarbeitet ihn, sobald Tool-Ergebnisse vorliegen.

Memory-Architektur

Memory verleiht dem Agenten Kontinuität. Das Kurzzeitgedächtnis speichert den unmittelbaren Task-Zustand: die Anfrage des:der Nutzer:in, Tool-Ausgaben, Einschränkungen, abgerufene Dokumente und vorherige Runden in der Konversation. Das Langzeitgedächtnis speichert wiederverwendbares Wissen, wie z. B. Präferenzen von Nutzer:innen, frühere Entscheidungen, unternehmensspezifische Definitionen oder gelöste Probleme. Die Memory-Architektur bestimmt, was gespeichert wird, wie es abgerufen wird, wie lange es erhalten bleibt und welche Teile des Memorys welchem Agenten zur Verfügung stehen.

Tool-Integration

Die Tool-Integration verbindet den Agenten mit den Systemen, in denen die Arbeit stattfindet. Zu diesen Tools können Datenbanken, Suchindizes, Code-Repositories, Ticketing-Systeme, CRM-Anwendungen, Workflow-Engines, Dokumentenspeicher oder interne APIs gehören. Function Calling bietet dem Modell eine strukturierte Möglichkeit, diese Tools aufzurufen, während Standards wie MCP entstehen, um zu standardisieren, wie Agenten externe Funktionen entdecken und nutzen.

Control Plane

Die Control Plane ist die kontrollierte Plattformebene, die Daten, Modelle, Tools und Unternehmens-Workflows verbindet und gleichzeitig Berechtigungen durchsetzt, Aktionen weiterleitet, Aktivitäten protokolliert und verwaltet, wie Agenten systemübergreifend agieren. Sie legt außerdem Kosten- und Latenzlimits fest und verwaltet menschliche Genehmigungen. Selbst wenn ein Agent mit kontrollierten Daten innerhalb einer Plattform wie Snowflake arbeitet, sollten abgerufene Inhalte, Prompts von Nutzer:innen und Tool-Ausgaben weiterhin als Eingaben für einen agentischen Workflow behandelt werden und nicht als Anweisungen, denen das Modell blind folgen kann.

Für KI-Agenten in Unternehmen ist diese Schicht kein optionales Beiwerk. Sie macht einen modellgesteuerten Workflow zu etwas, das ein Unternehmen zuverlässig verwalten kann.

Evaluierungs- und Optimierungsumgebung

Eine Evaluierungs- und Optimierungsumgebung testet, wie ein Agent bei echten Tasks abschneidet, verfolgt, wo er scheitert, und hilft Teams, das System zu verbessern, ohne sich auf einmalige manuelle Anpassung verlassen zu müssen. Anstatt den Agenten nur nach einer endgültigen Antwort zu beurteilen, kann die Umgebung den Plan, den abgerufenen Kontext, die Tool-Aufrufe, die Zwischenergebnisse, die Kosten, die Latenz und das Endergebnis evaluieren.

In fortgeschritteneren Implementierungen kann die Umgebung auch Änderungen an den Anweisungen, Tools, semantischen Modellen, Prompts oder der Workflow-Konfiguration des Agenten vorschlagen und diese Änderungen dann anhand von Regressions- und Evaluierungssets testen, bevor sie in die Produktion übernommen werden. Dadurch wird die Verbesserung von Agenten zu einem gesteuerten Kreislauf: evaluieren, diagnostizieren, modifizieren, testen und nur die Änderungen beibehalten, die die Performance verbessern, ohne das bisher funktionierende Verhalten zu beeinträchtigen.