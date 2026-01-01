Grundlagen
Machine Learning im Unternehmen: Der ML-Lebenszyklus und Best Practices
Maschinelles Lernen erweitert die Möglichkeiten von Unternehmen, ihre bereits erfassten Daten zu nutzen. Dieser Leitfaden erläutert den ML-Lebenszyklus, zentrale Best Practices und die Datengrundlage, die Teams benötigen, um ML zuverlässig zu erstellen, bereitzustellen und zu überwachen.
DEFINITION VON MACHINE LEARNING
Machine Learning (Maschinelles Lernen, ML) ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der es Systemen ermöglicht, Muster in Daten zu erkennen und diese zu nutzen, um Vorhersagen, Empfehlungen und andere Ergebnisse zu generieren. Anstatt sich ausschließlich auf manuell programmierte Regeln zu verlassen, hilft ML Unternehmen dabei, komplexe Entscheidungen zu automatisieren, Erkenntnisse zu gewinnen und Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern, wenn mehr Daten verfügbar werden.
Machine Learning hat sich von Forschungsprojekten und isolierten Data-Science-Experimenten hin zu Geschäftssystemen entwickelt, die Transaktionen weiterleiten, Kundenerlebnisse personalisieren, Sicherheitsanomalien erkennen, die Nachfrage prognostizieren und die tägliche Entscheidungsfindung unterstützen. Der eigentliche Wert liegt in der Nutzung von Daten, um komplexe Zusammenhänge zu erkennen, die schlichtweg zu umfassend, schnelllebig oder komplex sind, als dass Menschen sie manuell von Hand codieren könnten.
Maschinelles Lernen in die Produktion zu überführen, erfordert mehr als nur die Auswahl eines Algorithmus. Teams benötigen zuverlässige Daten, wiederholbare Feature-Pipelines, klare Bewertungskriterien, Deployment-Kontrollen und ein kontinuierliches Monitoring, das transparent aufzeigt, ob sich das Modell nach einer Änderung der Geschäftsbedingungen noch wie erwartet verhält.
Dieser Leitfaden erklärt, wie Machine Learning funktioniert, stellt Best Practices für den ML-Lebenszyklus vor und zeigt auf, was Enterprise-Teams bei der Implementierung von ML-Systemen beachten müssen.
Was ist Machine Learning?
Machine Learning ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, bei dem Software Muster aus Daten lernt und diese Muster verwendet, um Vorhersagen, Klassifizierungen, Empfehlungen oder andere Ergebnisse zu generieren. Bei der traditionellen regelbasierten Programmierung schreiben Entwickler:innen explizite Anweisungen: Wenn diese Bedingung eintritt, führe jene Aktion aus. Beim maschinellen Lernen nutzt das System Trainingsdaten, um eine statistische Beziehung zwischen Eingaben und Ausgaben abzuleiten, und wendet diese erlernte Beziehung dann während der Inferenz auf neue Daten an.
Ein ML-Modell könnte beispielsweise lernen, dass bestimmte Transaktionsattribute mit Betrug in Verbindung stehen, dass spezifische Nutzungsmuster auf Abwanderung hindeuten oder dass eine Kombination aus Verkaufshistorie und Saisonalität die Nachfrageprognosen optimieren kann. Der Algorithmus definiert, wie das System lernt, während das Modell das finale, durch das Training erzeugte erlernte Artefakt darstellt. Inferenz ist der eigentliche Vorgang, bei dem dieses Modell auf neue Daten angewendet wird.
Warum Machine Learning für Enterprise-Data-Teams wichtig ist
Maschinelles Lernen erweitert die Möglichkeiten von Unternehmen, ihre bereits erfassten Daten zu nutzen. Im Bereich Industrie 4.0 setzen deutsche Hersteller Machine Learning für vorausschauende Wartung, Qualitätssicherung und Prozessoptimierung ein – Bereiche, in denen strukturierte Sensordaten und klare Geschäftsziele ML-Projekte besonders erfolgreich machen.
Es ist in der Lage, gigantische Informationsmengen zu verarbeiten, die Menschen manuell schlichtweg nicht mehr überprüfen können, und kognitive Signale weitaus früher offenzulegen als ein klassisches Dashboard, das lediglich für retrospektive Analysen konzipiert wurde. Darüber hinaus kann es zudem repetitive Entscheidungen vollständig automatisieren, sofern diese klar wiedererkennbaren Mustern folgen.
Die zentrale Herausforderung besteht darin, dass ML in der Produktion die Rolle der Datenplattform verändert – Daten speisen nicht mehr nur statische Berichte, sondern prägen die Geschäftsabläufe. Probleme mit der Datenqualität können zu Vorhersagefehlern werden, die wiederum zu schlechten Entscheidungen führen können, sobald diese Vorhersagen in Geschäftsabläufe einfließen.
Ein ML-Modell hängt empfindlich von Tabellen, Ereignissen, Labels, Features, Zugriffsrichtlinien und Aktualisierungsmustern ab. Fragmentierte oder unzureichend kontrollierte Eingaben stoppen den Trainingsprozess nicht — sie führen jedoch zu Ergebnissen, die sich kaum verifizieren, reproduzieren oder zuverlässig in der Produktion betreiben lassen.
Aus diesem Grund kommen ML-Programme in Unternehmen in der Regel nur so weit, wie es ihre Datengrundlage erlaubt. Teams benötigen kontrollierte Daten, wiederholbare Pipelines, Kontrollen für den Modelllebenszyklus sowie eine Methode, um kontinuierlich zu überwachen, ob das Modellverhalten in der Produktion den Bedingungen entspricht, unter denen das Modell trainiert wurde.
Wie maschinelles Lernen funktioniert: der ML-Lebenszyklus
Das meiste Machine Learning folgt einem iterativen Lebenszyklus: Daten aufbereiten, Features entwickeln, ein Modell trainieren, seine Performance bewerten, es in einer Inferenz-Pipeline bereitstellen und es im Laufe der Zeit überwachen.
Datenaufbereitung
Der Lebenszyklus beginnt in der Regel mit der Datenaufbereitung. Teams sammeln hierzu Rohdaten, bereinigen inkonsistente Werte, behandeln fehlenden Datenpunkte, verknüpfen relevante Tabellen und erstellen ein Trainings-Dataset, das die exakte Problemstellung widerspiegelt, die das Modell lösen soll. In einem Modell zur Kundenabwanderung könnte das Trainings-Dataset beispielsweise Kontoattribute, die Produktnutzung, Support-Interaktionen, den Abrechnungsverlauf und ein Label enthalten, das angibt, ob der:die Kund:in verlängert hat.
Feature Engineering
Feature Engineering wandelt aufbereitete Daten in Signale um, aus denen ein Modell lernen kann – dabei werden rohe Zeitstempel, Transaktionssequenzen oder unstrukturierter Text in abgeleitete Werte wie Aktualitätsfenster, gleitende Durchschnitte oder Embeddings transformiert. Dieser Schritt erfordert oft Domänenkontext, da das eigentlich nützliche Signal selten in der rohen Tabellenspalte selbst liegt, sondern vielmehr, wie sich dieser Wert im Zeitverlauf, über Konten hinweg oder in Bezug auf das Ergebnis verhält, das vom Modell vorhergesagt werden soll. In einem Abwanderungsmodell ist die Gesamtzahl der Logins beispielsweise weitaus weniger aussagekräftig als ein plötzlicher Einbruch der Nutzung direkt nach dem Onboarding. In einem Betrugsmodell besitzt ein reiner Transaktionsbetrag keinerlei Aussagekraft ohne den spezifischen Kontext, ob dieser konkrete Betrag für den jeweiligen Account, den:die Händler:in oder den geografischen Standort anomal ist.
Modelltraining
Während des Modelltrainings passt der Algorithmus interne Parameter an, um den Fehler gegenüber einem Trainingsziel zu minimieren. In vielen Modellen wird dieses Ziel durch eine Verlustfunktion erfasst, und Optimierungsmethoden für das Modelltraining wie der Gradientenabstieg passen die Gewichte des Modells an, um diesen Verlust zu reduzieren. Data Scientists stimmen auch Hyperparameter wie die Lernrate, die Baumtiefe oder die Regularisierungsstärke ab, die beeinflussen, wie das Modell lernt, aber nicht direkt aus den Daten gelernt werden.
Bewertung
Die Evaluierung überprüft, ob das Modell über die Trainingsdaten hinaus generalisiert. "Teams verwenden in der Regel ein Validierungsset oder einen Cross-Validation-Prozess, um Modellkandidaten zu vergleichen, Overfitting zu erkennen und die Performance anhand von Metriken wie Precision, Recall, F1-Score, Root Mean Square Error oder Area Under the Curve (AUC) zu messen – je nach Anwendungsfall.
Bereitstellung (Deployment)
Die Bereitstellung überführt das Modell in eine Inferenz-Pipeline. Bei der Batch-Inferenz bewertet das Modell Datensätze nach einem Zeitplan, wie z. B. nächtliche Abwanderungsvorhersagen oder wöchentliche Nachfrageprognosen. Bei der Echtzeit-Inferenz liefert das Modell eine Vorhersage während eines aktiven Workflows, wie etwa die Bewertung einer Transaktion, während der:die Kund:in den Bezahlvorgang abschließt.
Monitoring
Monitoring schließt den Kreis. Ein Modell, das bei der Evaluierung gut abgeschnitten hat, kann in der Produktion driften, wenn sich Eingaben ändern, Labels verschieben oder vorgelagerte Pipelines ausfallen. Die ML-Observability-Dokumentation von Snowflake weist darauf hin, dass sich das Modellverhalten im Laufe der Zeit aufgrund von Input-Drift, veralteten Trainingsannahmen, Problemen mit der Daten-Pipeline und Änderungen in den Traffic-Mustern verändern kann.
Customer Story: Penske
Penske Logistics nutzt Snowflake und Snowflake Cortex AI, um generative KI sicher einzusetzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Führungskräften klarere Einblicke in die Sicherheit, Performance und Bindung von Mitarbeitenden zu geben. Mit zentralisierten Daten in Snowflake kann Penske BI-Berichte aus fünf Jahren Unternehmensdaten in nur 15 Minuten erstellen und hat in weniger als 15 Tagen ein neues KI-Zusammenfassungsmodell entwickelt.
Arten von Machine Learning
ML-Methoden werden oft danach gruppiert, wie das Modell aus Daten lernt.
Überwachtes Lernen (Supervised Learning)
Überwachtes Lernen nutzt gelabelte Daten, um die Beziehung zwischen Eingaben und bekannten Ausgaben zu erlernen. Es ist im Enterprise-ML weit verbreitet, da viele Geschäftsprobleme historische Labels aufweisen, wie z. B. Betrug oder kein Betrug, Abwanderung (Churn) oder Verlängerung, genehmigt oder abgelehnt sowie prognostizierte versus tatsächliche Nachfrage. Überwachtes Lernen umfasst die Klassifizierung, die Kategorien vorhersagt, und die Regression, die numerische Werte prognostiziert.
Nicht überwachtes Lernen (Unsupervised Learning)
Nicht überwachtes Lernen findet Muster in ungelabelten Daten. Clustering kann Kund:innen mit ähnlichem Verhalten gruppieren, während die Dimensionalitätsreduktion komplexe Daten zur weiteren Analyse oder nachgelagerten Modellierung in eine kompaktere Darstellung komprimieren kann. IBM stellt dies dem überwachten Lernen gegenüber und merkt an, dass sich nicht überwachte Modelle ohne gelabelte Beispiele an ein Dataset anpassen.
Reinforcement Learning
Reinforcement Learning trainiert einen KI-Agenten durch Interaktion mit einer Umgebung. Anstatt aus einem festen, gelabelten Dataset zu lernen, erhält der Agent Belohnungen oder Strafen für seine Aktionen und verbessert seine Strategie im Laufe der Zeit. IBM beschreibt Reinforcement Learning als Trial-and-Error-Training, das in Bereichen wie Robotik, Spielen und Reasoning-Modellen eingesetzt wird.
Halbüberwachtes Lernen (Semi-supervised Learning)
Halbüberwachtes Lernen kombiniert eine kleinere Menge gelabelter Daten mit einem größeren Pool an ungelabelter Daten. Das kann hilfreich sein, wenn Labels teuer oder zeitaufwendig zu erfassen sind.
Selbstüberwachtes Lernen (Self-supervised Learning)
Selbstüberwachtes Lernen erzeugt Trainingssignale aus den Daten selbst, eine Methode, die bei Large Language Models (LLMs) und anderen Foundation-Model-Ansätzen besonders wichtig geworden ist. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) merkt an, dass Dual-Use-Foundation-Modelle in der Regel auf einer breiten Datenbasis trainiert werden und häufig Selbstüberwachung nutzen.
Deep Learning und neuronale Netzwerke
Deep Learning ist Machine Learning, das mehrschichtige neuronale Netzwerke verwendet, um Repräsentationen aus Daten zu lernen. Ein neuronales Netz besteht aus Schichten miteinander verbundener Knoten, Gewichten, die während des Trainings kontinuierlich angepasst werden, sowie Aktivierungsfunktionen, mit denen das Modell nichtlineare Beziehungen abbilden kann. Die Backpropagation leitet Fehlerinformationen rückwärts durch das Netzwerk, damit das Modell seine Gewichtungen aktualisieren und die Performance verbessern kann.
Verschiedene Architekturen für neuronale Netzwerke eignen sich für unterschiedliche Datentypen und Tasks:
Convolutional Neural Networks (CNNs) werden häufig für die Verarbeitung von Bildern und Computer Vision verwendet.
Transformer werden häufig für Sprache, Sequenzmodellierung und generative KI eingesetzt.
Graph Neural Networks (GNNs) können komplexe Beziehungen zwischen vernetzten Entitäten wie Nutzer:innen, Konten, Geräten oder Produkten modellieren.
Autoencoder können Daten in niederdimensionale Repräsentationen komprimieren und rekonstruieren, was sie für die Anomalieerkennung und Komprimierung nützlich macht.
Deep Learning kann starke Ergebnisse liefern, wenn Teams über ausreichend Daten, Rechenressourcen und operative Disziplin verfügen, um es zu unterstützen. Es unterstreicht jedoch auch die Bedeutung von Infrastrukturentscheidungen – das Training eines großen neuronalen Netzwerks kann GPU-Beschleunigung, verteiltes Training, Experiment Tracking und strikte Kostenkontrollen erfordern.
Modelltraining und -optimierung
Beim Training eines Modells geht es nicht nur um die Datenanpassung. Das Ziel ist es, ein Modell zu erstellen, das generalisiert: Es sollte bei neuen Beispielen, die den realen Bedingungen in der Produktion entsprechen, eine gute Performance zeigen. Ein Modell, das die Trainingsdaten auswendig lernt, kann während der Entwicklung stark wirken, aber versagen, sobald es mit neuen Kund:innen, neuen Transaktionen oder neuen Marktbedingungen konfrontiert wird.
Optimierungstechniken helfen Teams, diesen Kompromiss zu bewältigen:
Regularisierung verhindert, dass Modelle zu komplex werden.
Kreuzvalidierung testet die Performance über mehrere Aufteilungen der Daten hinweg.
Ensemblemethoden kombinieren mehrere Modelle, wie z. B. Entscheidungsbäume in einem Random-Forest- oder Gradient-Boosting-Modell, um die prädiktive Performance und Stabilität zu verbessern.
Transfer Learning geht von einem Modell aus, das für einen Task oder ein Dataset trainiert wurde, und passt es an einen anderen Bereich an. Fine-Tuning ist eine gängige Methode – dabei wird das Training eines vortrainierten Modells mit neuen oder spezifischeren Daten fortgesetzt, um sein Verhalten für einen bestimmten Anwendungsfall anzupassen.
Mit zunehmender Modellgröße bringt das Training direkte Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Kosten mit sich. Ein kleines Modell kann auf einer einzelnen Maschine trainiert werden, während ein Deep-Learning-Modell oder Foundation-Modell möglicherweise GPUs, mehr Arbeitsspeicher und längere Laufzeiten erfordert.
Teams können diese Komplexität durch verteiltes Training bewältigen, das die Aufgabe auf mehrere Geräte oder Knoten verteilt; durch Mixed Precision, die den Speicherbedarf durch die Verwendung kleinerer numerischer Formate an geeigneten Stellen reduziert; und durch parameter-effiziente Fine-Tuning-Methoden wie LoRA, bei denen kleine Low-Rank-Matrizen neben den ursprünglichen Modellgewichten eingefügt werden – wobei nur diese Zusätze trainiert werden und die ursprünglichen Gewichte eingefroren bleiben –, anstatt das gesamte Modell zu aktualisieren.
Customer Story: HelloFresh
HelloFresh nutzt die AI Data Cloud von Snowflake als zentrale Datenplattform, um fragmentierte Datenquellen zusammenzuführen, die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung zu verkürzen und die Entscheidungsfindung in Echtzeit in den Bereichen Menüentwicklung, Preisgestaltung, Werbeaktionen, Lagerbetrieb und Supply-Chain-Management zu unterstützen. HelloFresh hat Analytics-Tools von Drittanbietern durch First-Party-Kundeninteraktionsdaten ersetzt, was dazu beiträgt, die Personalisierung zu verbessern, die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien zu stärken und die Kosten um 30 % zu senken.
MLOps: Bereitstellung von Modellen in der Produktion
Machine Learning Operations (MLOps) fokussiert sich darauf, den ML-Lebenszyklus wiederholbar, kontrolliert und zuverlässig zu machen, sobald Modelle Teil von Produktionssystemen werden. Es bietet Teams die Möglichkeit, Modellversionen, Deployment-Workflows, Serviceinfrastruktur, Überwachung, Umschulung und Rollbackpfade zu verwalten, damit ein Modell nicht von einmaligen Notebook-Arbeiten oder undokumentierten Übergaben abhängig ist.
Hier wird am häufigsten die Kluft zwischen einem vielversprechenden Modell und einem Produktions-ML-System sichtbar. Die Produktionsteams müssen noch wissen, welche Modellversion Prognosen liefert, welche Daten und Features sie geprägt haben, welche Bewertungsmetriken die Veröffentlichung unterstützt haben, wer die Bereitstellung genehmigt hat und wie sich das Modell nach Änderungen der Geschäftsbedingungen verhält. Ohne MLOps-Kontrollen ist es schwer, Ergebnisse zu reproduzieren, Fehler zu analysieren oder zu bestimmen, ob ein Modell neu trainiert, zurückgesetzt oder ausgesondert werden sollte.
HÄUFIGER FALLSTRICK
Viele Organisationen konzentrieren sich stark auf die Modellauswahl und unterschätzen dabei die operativen Herausforderungen rund um Datenqualität, Funktionskonsistenz, Governance und Überwachung. Ein Modell kann während der Entwicklung gut abschneiden, sich aber in der Produktion schnell degradieren, wenn sich Upstream-Daten ändern, Trainingsannahmen veraltet sind oder Inferenz-Pipelines nicht auf Drift und Zuverlässigkeit überwacht werden.
Gängige MLOps-Praktiken umfassen:
Modellversionierung: Erfassen und verfolgen Sie jedes Modellartefakt, seine Trainingsdaten, Feature-Definitionen, Parameter, Abhängigkeiten und Bewertungsergebnisse.
Modellbereitstellung: Verschieben Sie freigegebene Modelle in Batch- oder Echtzeit-Inference-Workflows mit klaren Release-Kontrollen.
Model Serving: Stellen Sie die Infrastruktur bereit, mit der Anwendungen, Pipelines oder Analysten Prognosen aus dem Modell anfordern können.
Experiment Tracking: Zeichnen Sie Trainingsläufe, Metriken und Konfigurationsoptionen auf, damit Teams Modelle vergleichen und Ergebnisse reproduzieren können.
Modellüberwachung: Verfolgen Sie Performance, Drift, Datenvolumen und andere Signale, die zeigen, ob sich das Modell immer weiterhin wie erwartet verhält.
Continuous Training: Modelle neu trainieren (retrain) oder aktualisieren, wenn neue Daten, Drift oder geschäftliche Änderungen die Zuverlässigkeit des vorhandenen Modells beeinträchtigen.
Bei MLOps geht es darum, den Lebenszyklus als Betriebssystem zu verwalten. Es verbindet Data-Science-Arbeit mit den Production-Anforderungen von Software Engineering, Data Engineering, Governance und Geschäftsverantwortung. Eine Modellregistrierung, ein Feature Store, ein CI/CD-Workflow, ein Monitoring Layer und ein Genehmigungsprozess tragen dazu bei, die gleichen grundlegenden Fragen zu beantworten: Welches Modell wird ausgeführt, was hat es geprägt und kann das Unternehmen dem vertrauen, was es gerade tut?
Erfahren Sie, wie die Snowflake AI Data Cloud die Datennutzung vereinfacht und beschleunigt, damit Unternehmen KI in großem Umfang nutzen können:
Maschinelles Lernen auf Snowflake
Machine Learning lässt sich erheblich einfacher operationalisieren, wenn Daten, Governance Controls, Entwicklungs-Workflows und der Model Lifecycle nah beieinander liegen. Snowflake ML bietet Funktionen, die viele Phasen von ML-Workflows in Snowflake unterstützen, darunter Datenaufbereitung, Feature Engineering, Modelltraining, Inferenz und Überwachung.
„Snowflake ML bietet Funktionen, die viele Phasen von ML-Workflows in Snowflake unterstützen, darunter Datenaufbereitung, Feature Engineering, Modelltraining, Inferenz und Überwachung.“
Zu den wichtigsten Funktionen von Snowflake ML gehören:
Snowpark ML Python-native APIs für das Preprocessing, das Feature Engineering, das Training und die Bereitstellung in Snowflake.
Snowflake Feature Store Ein kontrollierter Umgebung, um ML-Features innerhalb von Snowflake zu erstellen, zu verwalten, wiederzuverwenden und bereitzustellen.
Snowflake Model Registry: Ein zentrales System für das Management von Modellen, Metadaten, Versionen und Inferenz-Workflows.
ML Observability Fortlaufendes Monitoring von Modell-Performance, Drift und Datenvolumen nach dem Deployment.
Container Runtime für ML: Vorkonfigurierte CPU- und GPU-Umgebungen für Experimente, Training, Anpassung, Batch-Inferenz und Optimierung in Snowpark Container Services.
Snowflake ML Jobs: Eine Möglichkeit, ML-Workflows innerhalb von Snowflake ML Container Runtimes aus verschiedenen Entwicklungsumgebungen auszuführen.
Snowflake Notebooks on Container Runtime Interaktive Entwicklungsumgebungen, die optimal auf das Model Training und Parameter-Tuning ausgelegt sind und gängige ML-Packages bereits vorinstalliert haben.
Der architektonische Vorteil liegt auf der Hand: Teams können ML dort entwickeln und betreiben, wo sich bereits kontrollierte Daten befinden. Eine Feature Pipeline kann Daten aus kontrollierten Tabellen auslesen, ein Trainingsjob kann Snowflake-Rechenressourcen verwenden, ein Modell kann in der Registry protokolliert werden, die Inferenz kann gegen kontrollierten Daten laufen und die Überwachung kann verfolgen, ob sich das Produktionsverhalten im Laufe der Zeit ändert.
Diese Architektur macht Data-Science-Kenntnisse, Governance-Überprüfung oder Modellrisikomanagement zwar nicht überflüssig, aber Teams erhalten eine einheitlichere Grundlage, um von Experimenten in die Produktion zu wechseln.
Produktions-ML beginnt mit der Datengrundlage
Maschinelles Lernen verwandelt Daten in Prognosen und automatisierte Entscheidungen, aber das Modell ist nur ein Teil des Systems. Was sie umgibt, ist ebenso wichtig: Trainingsdaten müssen absolut verlässlich sein, Features müssen konsequent definiert werden und Modelle müssen vor der Produktion bewertet und danach überwacht werden, weil sich Daten, Benutzer und Geschäftsbedingungen verändern.
Für Enterprise-Teams ist die praktische Frage nicht, welchen Algorithmus sie wählen sollen. Es geht darum, ob das Unternehmen kontrollierte Daten, wiederholbare Pipelines, Kontrollmechanismen für den Model Lifecycle sowie Evaluation und Monitoring für produktives ML in einem einheitlichen Operating Model zusammenführen und diese Verbindung auch bei der Skalierung des Systems aufrechterhalten kann.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Maschinelles Lernen in Unternehmen erfordert, dass Unternehmen hochwertige Daten, wiederholbare Pipelines, Governance und laufende Überwachung auf einer einheitlichen betrieblichen Grundlage kombinieren. Modelle können nur dann zuverlässig funktionieren, wenn die Daten, die Infrastruktur und die sie unterstützenden Lebenszyklusprozesse bei der Weiterentwicklung der Geschäftsbedingungen, des Nutzerverhaltens und der Datenmuster übereinstimmen.
Häufig gestellte Fragen
Ihre häufigen Fragen zu Machine Learning – beantwortet von Snowflake-Expert:innen
Was ist der Unterschied zwischen KI und maschinellem Lernen?
KI ist der breitere Bereich der Entwicklung von Systemen, die Outputs wie Prognosen, Empfehlungen, generierte Inhalte oder Entscheidungen für ein bestimmtes Ziel liefern können. Machine Learning ist eine Teildisziplin der KI, bei der Modelle auf Basis von Daten trainiert werden, damit sie komplexe Muster erkennen und diese auf neue Inputs anwenden können.
Welche Algorithmen für maschinelles Lernen kommen in der Produktion am häufigsten zum Einsatz?
Gängige Produktionsalgorithmen umfassen lineare Regression, logistische Regression, Entscheidungsbäume, Random Forests, Gradient-Boosting-Modelle, Clustering-Algorithmen, Empfehlungsmodelle und neuronale Netze. Die richtige Wahl hängt vom Problem, dem Datenvolumen, den Latenzanforderungen, dem Bedarf an Interpretierbarkeit sowie operativen Rahmenbedingungen ab. In vielen Enterprise-Umgebungen sind einfachere Supervised Learning-Modelle weiterhin sehr nützlich, da sie sich leichter erklären, überwachen und warten lassen.
Wie lange dauert die Bereitstellung eines ML-Modells?
Die Bereitstellung kann Tage, Wochen oder Monate dauern, je nach Anwendungsfall, Datenbereitschaft, Governance-Anforderungen und Produktionsumgebung. Ein einfaches Prognosemodell mit sauberen, kontrollierten Daten kann schnell voranschreiten. Ein geregelter Anwendungsfall, der Fairness-Tests, Modelldokumentation, menschliche Überprüfung, Real-Time-Service und laufende Überwachung erfordert, wird länger dauern. Das Modell selbst ist oft nur ein Teil der Arbeit – Daten-Pipelines, Feature-Definitionen, Genehmigungen, Überwachung und Integration in geschäftliche Workflows bestimmen in der Regel die Zeitachse.
Welche Skills werden für den Einstieg in das Machine Learning benötigt?
Eine praktische ML-Grundlage umfasst Statistiken, Datenaufbereitung, Python, SQL, Modellbewertung, Feature Engineering und ein funktionierendes Verständnis gängiger Algorithmen. Für die Produktionsarbeit benötigen Teams außerdem MLOps-Kenntnisse wie Versionierung, Bereitstellung, Überwachung, Orchestrierung und Governance der Pipeline. Domänenkenntnisse sind ebenfalls wichtig, da die beste Wahl für Feature Engineering und Evaluierung vom Geschäftsproblem abhängt, das das Modell lösen soll.
Woher wissen Sie, ob Ihre Daten für maschinelles Lernen bereit sind?
Die Daten sind für maschinelles Lernen bereit, wenn Teams das Zielergebnis identifizieren, relevante Eingaben zusammenstellen, die Datenqualität verifizieren, die Datenherkunft verstehen, Merkmale einheitlich definieren und auf genügend repräsentative Beispiele zugreifen können, um das Modell zu trainieren und zu bewerten. Bereitschaft beinhaltet auch Governance: Teams sollten wissen, welche Richtlinien für die Daten gelten, ob sensible Attribute vorhanden sind, wem die Quelldaten gehören und wie Trainings-, Inferenz- und Überwachungs-Pipelines geprüft werden.
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