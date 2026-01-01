Machine Learning im Unternehmen: Der ML-Lebenszyklus und Best Practices

Das meiste Machine Learning folgt einem iterativen Lebenszyklus: Daten aufbereiten, Features entwickeln, ein Modell trainieren, seine Performance bewerten, es in einer Inferenz-Pipeline bereitstellen und es im Laufe der Zeit überwachen.

Datenaufbereitung

Der Lebenszyklus beginnt in der Regel mit der Datenaufbereitung. Teams sammeln hierzu Rohdaten, bereinigen inkonsistente Werte, behandeln fehlenden Datenpunkte, verknüpfen relevante Tabellen und erstellen ein Trainings-Dataset, das die exakte Problemstellung widerspiegelt, die das Modell lösen soll. In einem Modell zur Kundenabwanderung könnte das Trainings-Dataset beispielsweise Kontoattribute, die Produktnutzung, Support-Interaktionen, den Abrechnungsverlauf und ein Label enthalten, das angibt, ob der:die Kund:in verlängert hat.

Feature Engineering

Feature Engineering wandelt aufbereitete Daten in Signale um, aus denen ein Modell lernen kann – dabei werden rohe Zeitstempel, Transaktionssequenzen oder unstrukturierter Text in abgeleitete Werte wie Aktualitätsfenster, gleitende Durchschnitte oder Embeddings transformiert. Dieser Schritt erfordert oft Domänenkontext, da das eigentlich nützliche Signal selten in der rohen Tabellenspalte selbst liegt, sondern vielmehr, wie sich dieser Wert im Zeitverlauf, über Konten hinweg oder in Bezug auf das Ergebnis verhält, das vom Modell vorhergesagt werden soll. In einem Abwanderungsmodell ist die Gesamtzahl der Logins beispielsweise weitaus weniger aussagekräftig als ein plötzlicher Einbruch der Nutzung direkt nach dem Onboarding. In einem Betrugsmodell besitzt ein reiner Transaktionsbetrag keinerlei Aussagekraft ohne den spezifischen Kontext, ob dieser konkrete Betrag für den jeweiligen Account, den:die Händler:in oder den geografischen Standort anomal ist.

Modelltraining

Während des Modelltrainings passt der Algorithmus interne Parameter an, um den Fehler gegenüber einem Trainingsziel zu minimieren. In vielen Modellen wird dieses Ziel durch eine Verlustfunktion erfasst, und Optimierungsmethoden für das Modelltraining wie der Gradientenabstieg passen die Gewichte des Modells an, um diesen Verlust zu reduzieren. Data Scientists stimmen auch Hyperparameter wie die Lernrate, die Baumtiefe oder die Regularisierungsstärke ab, die beeinflussen, wie das Modell lernt, aber nicht direkt aus den Daten gelernt werden.

Bewertung

Die Evaluierung überprüft, ob das Modell über die Trainingsdaten hinaus generalisiert. "Teams verwenden in der Regel ein Validierungsset oder einen Cross-Validation-Prozess, um Modellkandidaten zu vergleichen, Overfitting zu erkennen und die Performance anhand von Metriken wie Precision, Recall, F1-Score, Root Mean Square Error oder Area Under the Curve (AUC) zu messen – je nach Anwendungsfall.

Bereitstellung (Deployment)

Die Bereitstellung überführt das Modell in eine Inferenz-Pipeline. Bei der Batch-Inferenz bewertet das Modell Datensätze nach einem Zeitplan, wie z. B. nächtliche Abwanderungsvorhersagen oder wöchentliche Nachfrageprognosen. Bei der Echtzeit-Inferenz liefert das Modell eine Vorhersage während eines aktiven Workflows, wie etwa die Bewertung einer Transaktion, während der:die Kund:in den Bezahlvorgang abschließt.

Monitoring

Monitoring schließt den Kreis. Ein Modell, das bei der Evaluierung gut abgeschnitten hat, kann in der Produktion driften, wenn sich Eingaben ändern, Labels verschieben oder vorgelagerte Pipelines ausfallen. Die ML-Observability-Dokumentation von Snowflake weist darauf hin, dass sich das Modellverhalten im Laufe der Zeit aufgrund von Input-Drift, veralteten Trainingsannahmen, Problemen mit der Daten-Pipeline und Änderungen in den Traffic-Mustern verändern kann.