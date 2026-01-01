Der EU AI Act einfach erklärt: Risikostufen, Fristen und Compliance

Ein effektiver Ansatz für die KI-Compliance besteht darin, die Anforderungen des Gesetzes in operative Artefakte umzuwandeln. Eine Richtlinie, die besagt, dass KI kontrolliert sein muss, reicht nicht aus – Teams benötigen Aufzeichnungen, Kontrollen und Überprüfungswege, die zeigen, wie jedes System klassifiziert, getestet, genehmigt und überwacht wurde.

Beginnen Sie mit einem KI-Inventar

Erfassen Sie jedes KI-System, das im Einsatz oder in der Entwicklung ist, einschließlich intern entwickelter Modelle, KI-Dienste von Drittanbietern, eingebetteter KI-Funktionen in SaaS-Anwendungen und universeller KI-Modelle, die über APIs genutzt werden. Jeder Inventareintrag sollte Systemeigentümer:in, Anbieter, Betreiber, den beabsichtigten Zweck, die betroffenen Nutzer:innen, die Dateneingaben, die Präsenz auf dem EU-Markt, die Modellabhängigkeiten, die Integrationspunkte und die Frage ausweisen, ob das System Personen in der EU betrifft.

Klassifizieren Sie jedes System nach den Risikostufen

Ein KI-Chatbot, der für den internen Wissensabruf verwendet wird, kann Bedenken hinsichtlich Transparenz und Zugriffskontrolle aufwerfen, während ein KI-System, das zur Einstufung von Bewerber:innen verwendet wird, in einen Hochrisikobereich nach Anhang III fallen kann. Die Klassifizierung sollte keine einmalige Aufgabe sein, sondern überprüft werden, wenn sich der Zweck, die Daten, die Nutzergruppe oder der Bereitstellungskontext des Systems ändern.

Beginnen Sie mit hohem Risiko

Erstellen Sie für Hochrisikokandidaten frühzeitig die sechs zentralen Nachweisartefakte:

Risikomanagementsystem: Dokumentieren Sie bekannte und vernünftigerweise vorhersehbare Risiken, Minderungsmaßnahmen, Entscheidungen zum Restrisiko und den Überprüfungsrhythmus.

Data-Governance-Verfahren: Erfassen Sie Datenquellen, Datenqualitätsprüfungen, Repräsentativitätsbewertungen, Bias-Kontrollen, Lineage, Aufbewahrungsregeln und Zugriffsrichtlinien.

Technische Dokumentation: Pflegen Sie die Systembeschreibung, Modelllogik, den beabsichtigten Zweck, die Performance-Eigenschaften, Einschränkungen, Validierungsergebnisse und die Bereitstellungsarchitektur.

Ereignisprotokolle: Bewahren Sie Protokolle auf, die Überwachung, Audits, Vorfalluntersuchungen und Post-Market-Reviews unterstützen können.

Konzept für die menschliche Aufsicht: Definieren Sie, wo Menschen Systemausgaben überprüfen, überschreiben, anhalten oder eskalieren, und stellen Sie sicher, dass die Prüfer:innen über die für das Handeln erforderlichen Informationen verfügen.

Maßnahmen für Genauigkeit und Cybersicherheit: Dokumentieren Sie Performance-Ziele, Robustheitstests, Adversarial Testing, Schwachstellenmanagement und Sicherheitskontrollen.

Fordern Sie GPAI-Dokumentation an

Fordern Sie bei GPAI vor der Integration das Dokumentationspaket der Modellanbieter an. Beschaffungsteams sollten nach technischer Dokumentation, Leitfäden für die nachgelagerte Integration, Richtlinien zur zulässigen Nutzung, Informationen zu Urheberrechtsrichtlinien, Zusammenfassungen der Trainingsdaten (sofern erforderlich) und Verpflichtungen zur Meldung von Vorfällen fragen. Diese Materialien sollten an den Datensatz des KI-Systems angehängt und nicht separat in einem Vertragsordner gespeichert werden, den bei einem Audit niemand findet.

Ordnen Sie die Kontrollen des EU AI Act bestehenden Verpflichtungen zu

Viele Unternehmen verfügen bereits über Datenschutz-Folgenabschätzungen gemäß DSGVO, DORA-Kontrollen für die operationelle Resilienz, NIS2-Cybersicherheitskontrollen, branchenspezifische Verfahren für das Modell-Risikomanagement oder Anforderungen an die Softwarevalidierung. Das Ziel ist nicht, diese Prozesse unter einem neuen KI-Label neu aufzubauen, sondern zuzuordnen, wo bestehende Kontrollen bereits einen Teil des Nachweisbedarfs des AI Act erfüllen. Anschließend können Lücken bei der Risikoklassifizierung, GPAI-Dokumentation, Transparenzhinweisen, Konformitätsbewertung, Post-Market-Überwachung und Vorfallsmeldung geschlossen werden.

Erstellen Sie Runbooks für die Meldung von Vorfällen vor dem 2. August 2026

Teams sollten wissen, was als schwerwiegender Vorfall gilt, wer ihn untersucht, welche Protokolle und Dokumentationen erforderlich sind, wie Rechts- und Compliance-Teams benachrichtigt werden und wie Korrekturmaßnahmen erfasst werden. Wenn man wartet, bis ein Hochrisikosystem in der Produktion ausfällt, hängt die Reaktion zu sehr von informeller Koordination ab.

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