ISO/IEC 42001:2023 erklärt: Anforderungen, Kontrollen und Zertifizierung

Die ISO/IEC 42001 folgt der harmonisierten Struktur, die von ISO-Managementsystemstandards verwendet wird. Die Abschnitte 1 bis 3 definieren den Anwendungsbereich, normative Verweisungen sowie Begriffe und Definitionen; die Abschnitte 4 bis 10 spezifizieren die Anforderungen an das Managementsystem, die eine Organisation implementieren und aufrechterhalten muss.

Abschnitte 1–3: Anwendungsbereich, Verweisungen und Definitionen

Die einleitenden Abschnitte legen fest, was der Standard abdeckt, welche Verweisungen gelten und wie Schlüsselbegriffe definiert sind. Für KI-Governance-Programme ist dieses gemeinsame Vokabular wichtig, da Geschäfts-, Rechts-, Data Science-, Entwicklungs- und Sicherheitsteams dieselben Wörter oft unterschiedlich verwenden. Der Standard bietet diesen Teams einen gemeinsamen Bezugspunkt für das AIMS.

Abschnitt 4: Kontext der Organisation

Abschnitt 4 verlangt von der Organisation, die internen und externen Faktoren zu verstehen, die sich auf ihr KI-Managementsystem auswirken. Dazu gehören die Bedürfnisse der Stakeholder, rechtliche und regulatorische Erwartungen, KI-Anwendungsfälle, organisatorische Grenzen und der Anwendungsbereich des AIMS.

In der Praxis muss ein Unternehmen wissen, welche KI-Systeme unter das AIMS fallen, welche Teams für sie verantwortlich sind, auf welche Datenquellen sie sich stützen und welche externen Parteien von ihren Ausgaben betroffen sind.

Abschnitt 5: Führung

Abschnitt 5 befasst sich mit dem Engagement der Führungsebene, der KI-Richtlinie, Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen. Er verlangt von Führungskräften, die KI-Governance zu einem Teil des Managementsystems der Organisation zu machen, anstatt zu einem Nebenprozess, der nur in der Verantwortung technischer Teams liegt.

Das bedeutet in der Regel, verantwortliche Eigentümer zu benennen, eine KI-Richtlinie zu genehmigen, Verantwortlichkeiten zwischen Geschäfts- und Technikteams abzustimmen und sicherzustellen, dass Personen mit Governance-Verpflichtungen die Befugnis haben, diese auszuführen.

Abschnitt 6: Planen

Abschnitt 6 behandelt die Planung, einschließlich KI-Risikobewertung, KI-Risikobehandlung und KI-Zielen. Unternehmen müssen Risiken und Chancen identifizieren, entscheiden, wie sie diese angehen, und messbare Ziele für das AIMS definieren.

Eine Risikobewertung könnte Datenqualität, Modell-Performance, Erklärbarkeit, menschliche Aufsicht, Sicherheit, Datenschutz, algorithmic Bias, operative Resilienz oder nachgelagerte Auswirkungen untersuchen. Der Risikobehandlungsplan verknüpft diese Risiken dann mit Kontrollen, Verantwortlichen und Nachweisen.

Abschnitt 7: Support

Abschnitt 7 konzentriert sich auf die Ressourcen, die für den Betrieb des AIMS erforderlich sind: Kompetenz, Bewusstsein, Kommunikation und dokumentierte Information. Eine Richtlinie reicht nicht aus, wenn Modellverantwortliche nicht wissen, wann sie eine Folgenabschätzung durchführen müssen, Prüfer erforderliche Nachweise nicht finden können oder Geschäftsanwender die akzeptable KI-Nutzung nicht verstehen.

In diesem Abschnitt definieren Organisationen Schulungen, Dokumentationspraktiken, Kommunikationskanäle und die Aufzeichnungen, die die Governance-Aktivität belegen.

Abschnitt 8: Betrieb

Abschnitt 8 befasst sich mit der betrieblichen Planung und Steuerung von KI-Systemen. Hier werden Lebenszyklusprozesse konkret: Anforderungen, Designentscheidungen, Datenaufbereitung, Verifizierung und Validierung, Bereitstellungskontrollen, Betrieb, Überwachung und Außerbetriebnahme.

Beispielsweise benötigt eine Organisation möglicherweise einen dokumentierten Prozess für die Genehmigung eines Modells vor der Produktion, die Änderung seiner Dateneingaben, die Ausweitung seiner Nutzung auf eine neue Zielgruppe oder seine Außerbetriebnahme, wenn es die Richtlinien- oder Performance-Erwartungen nicht mehr erfüllt.

Abschnitt 9: Performance-Bewertung

Abschnitt 9 fordert Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung, internes Audit und Managementbewertung. Die Organisation muss wissen, ob das AIMS funktioniert und ob die Governance-Kontrollen weiterhin zu den KI-Systemen der Organisation passen.

Dies kann Kontrolltests, Auditfeststellungen, Ergebnisse der Modellüberwachung, Vorfalltrends, den Status der Risikobehandlung und Aufzeichnungen der Managementbewertung umfassen.

Abschnitt 10: Verbesserung

Abschnitt 10 behandelt Nichtkonformität, Korrekturmaßnahmen und fortlaufende Verbesserung. Wenn eine Auditfeststellung, ein Vorfall, ein Überwachungsproblem oder ein Prozessfehler auftritt, muss die Organisation strukturiert reagieren.

Diese Reaktion umfasst typischerweise die Untersuchung des Problems, die Behebung des unmittelbaren Problems, die Bekämpfung der Grundursachen und die Aktualisierung des AIMS, damit derselbe Fehler weniger wahrscheinlich erneut auftritt.