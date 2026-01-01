State Street beschleunigt Investmenteinblicke durch Entwicklung KI-gestützter Alpha Data Platform auf Snowflake

State Street, ein Unternehmen, das seit 1792 im Bankwesen verwurzelt ist, steht seit Langem an der Spitze des Fortschritts im Finanzbereich. Von der Betreuung des ersten amerikanischen Investmentfonds bis hin zur Einführung der ersten Buchhaltungsplattform für verschiedene Währungen – der Fokus der in Boston ansässigen Bank lag stets auf neuen Technologien, um bessere Ergebnisse für die institutionellen Anleger in aller Welt zu erzielen.

Als Verwalter von 10 % des weltweiten Vermögens weiß State Street besser als die meisten anderen, wie viele Daten Investmentfirmen erzeugen – und wie häufig sich diese in Datensilos befinden. Auch nicht skalierbare Datenarchitekturen machen es Unternehmen schwer, historische Daten kostengünstig zu speichern, auf Echtzeitdaten zuzugreifen und Zeitreihendaten zu analysieren.

Das Ziel von State Street ist es, den Umfang und die Tiefe der im Rahmen der Anlageprozesse generierten Daten zu erfassen, um seine Kund:innen umfassend zu unterstützen. Dazu wurde State Street Alpha entwickelt – ein weiteres Novum, ganz in der Tradition dieses innovativen Unternehmens. Diese Front-to-Back-Plattform für das Asset Management unterstützt Manager:innen bei der Entscheidungsfindung, indem sie Daten und Analytik aus dem gesamten Investitionslebenszyklus zusammenführt.

Mit dem Wunsch nach einer modernen, Cloud-nativen Datengrundlage, die Performance-Probleme beseitigt und das Infrastrukturmanagement optimiert, wandte sich State Street an Snowflake für die Unterstützung der Alpha Data Platform.