Deep Learning ist kein einzelner Modelltyp. Verschiedene Architekturen sind darauf ausgelegt, unterschiedliche Arten von Strukturen in Daten zu verarbeiten: Pixel in einem Bild, Token in einem Satz, Ereignisse in einer Sequenz, Knoten in einem Graphen oder Signale über mehrere Modalitäten hinweg. Die Wahl des richtigen Modells beginnt in der Regel mit der Art des Problems, der Art der verfügbaren Daten und der Art der Ausgabe, die das System erzeugen muss.

Typ Ideales Einsatzgebiet Beispiele Feedforward Neural Networks Grundlegende Vorhersage und Klassifizierung von strukturierten Daten Multilayer-Perzeptronen (MLPs) Convolutional Neural Networks Bilder, Videos und räumliche Muster ResNet, VGG, EfficientNet Recurrent Neural Networks Sequenzen und Zeitreihendaten RNN, LSTM, GRU Transformer Sprach-, Bild-, Audio- und multimodale Aufgaben GPT, BERT, T5, Vision Transformer Autoencoder Datenkompression, Rauschreduzierung und Anomalieerkennung Variational Autoencoder (VAEs), Denoising Autoencoder Generative Adversarial Networks Generierung von realistischen Bildern, Audio und Daten GAN, StyleGAN, CycleGAN Diffusionsmodelle Hochwertige Bild-, Audio- und Videogenerierung DDPM, Modelle auf Basis von Stable Diffusion Graph-neuronale Netze Repräsentation von Daten als Knoten und Kanten (Graphenstrukturen) Soziale Netzwerke, Moleküle, Empfehlungsgraphen Deep Reinforcement Learning (DRL-Modelle) Erlernen von Aktionen durch Belohnungen DQN, Systeme im AlphaGo-Stil Multimodale Modelle Kombination von Text, Bild, Audio und Video Vision-Language-Modelle, Bildbeschreibungs-Systeme

Feedforward Neural Networks

Bei Feedforward-Netzen fließt der Datenstrom in eine Richtung: von der Eingabeschicht über die verborgenen Schichten direkt zur Ausgabeschicht. Sie werden häufig für strukturierte Vorhersage- und Klassifizierungsaufgaben verwendet, bei denen die Eingabemerkmale bereits klar definiert sind, wie etwa bei der Vorhersage von Abwanderung, der Risikoklassifizierung oder dem Lead-Scoring.

Convolutional Neural Networks

Convolutional Neural Networks, oft als CNNs bezeichnet, sind darauf ausgelegt, räumliche Muster zu erkennen. Sie werden häufig für Bilder und Videos verwendet, da sie lokale Muster wie Kanten, Texturen und Formen erlernen und diese Signale dann zu übergeordneten Repräsentationen kombinieren können.

Recurrent Neural Networks

Rekurrente neuronale Netze verarbeiten Sequenzen, indem sie Informationen aus früheren Schritten in spätere Schritte übertragen. Long Short-Term Memory-Netzwerke und Gated Recurrent Units wurden häufig für Sprach- und Zeitreihenaufgaben verwendet, da sie Reihenfolge und zeitliche Abhängigkeit modellieren können, obwohl Transformer sie in vielen Sprach- und multimodalen Systemen ersetzt haben.

Transformer

Transformer verwenden Aufmerksamkeitsmechanismen, um Beziehungen über eine Sequenz hinweg zu modellieren. Anstatt Token streng nacheinander zu verarbeiten, lernen sie, welche Teile der Eingabe sich gegenseitig beeinflussen sollten. Diese Architektur bildet die Grundlage für viele moderne Sprachmodelle, Vision-Language-Modelle und andere Foundation Models.

Autoencoder

Autoencoder lernen komprimierte Darstellungen von Eingabedaten und rekonstruieren dann die ursprüngliche Eingabe aus dieser komprimierten Form. Sie können nützlich sein, um die Dimensionalität zu reduzieren, Rauschen zu entfernen und Anomalien zu erkennen, da Rekonstruktionsfehler Datenpunkte aufdecken können, die von normalen Mustern abweichen.

Generative Adversarial Networks

Generative Adversarial Networks (GANs) nutzen zwei Netzwerke: einen Generator, der synthetische Ausgaben erzeugt, und einen Diskriminator, der bewertet, ob diese Ausgaben realen Daten ähneln. GANs werden bereits für die Bildgenerierung, Style-Transfer und synthetische Datengenerierung eingesetzt, obwohl sie sich nur schwer zuverlässig trainieren lassen.

Diffusionsmodelle

Diffusionsmodelle generieren Ergebnisse, indem sie lernen, wie sich ein Verrauschungsprozess umkehren lässt. Sie werden häufig mit der Erzeugung hochwertiger Bilder in Verbindung gebracht und auch für Audio-, Video- und andere generative Aufgaben eingesetzt. In Unternehmensumgebungen hängt ihr Wert vom Anwendungsfall, den Datenrechten, den Latenzanforderungen und den Kontrollen der Content Governance ab.

Graph-neuronale Netze

Graph-neuronale Netze modellieren Daten als Knoten und Kanten. Sie sind nützlich, wenn Beziehungen zwischen Entitäten genauso wichtig sind wie die Entitäten selbst, wie z. B. Kunden und Produkte in einem Empfehlungsgraph, Konten und Transaktionen in einem Betrugsnetzwerk oder Moleküle und Bindungen in der Arzneimittelforschung.

Deep Reinforcement Learning (DRL-Modelle)

Deep Reinforcement Learning kombiniert neuronale Netze mit belohnungsbasiertem Lernen. Anstatt nur aus beschrifteten Beispielen zu lernen, lernt ein:e Agent:in, indem er Aktionen ausführt, Belohnungen oder Strafen erhält und sein Verhalten im Laufe der Zeit anpasst. Diese Modelle werden in Robotik, Spielen, Optimierung und einigen autonomen Entscheidungssystemen eingesetzt.

Multimodale Modelle

Multimodale Modelle verarbeiten mehrere Datentypen, wie z. B. Text und Bilder, Audio und Video oder strukturierte Datensätze und unstrukturierte Dokumente. Ein multimodales Kundensupportmodell kann beispielsweise ein Produktbild, ein Supportticket, eine Kaufhistorie und einen Text zur Fehlerbehebung zusammen analysieren, anstatt jede Eingabe als separates System zu behandeln.