Im Kern lehrt Computer Vision Maschinen, das zu verstehen, was sie sehen. Sie kombiniert Informatik, Mathematik und maschinelles Lernen, um aus digitalen Bildern und Videos Bedeutung zu gewinnen. Ziel ist es nicht nur, visuelle Bilder zu erfassen, sondern sie zu interpretieren, indem man erkennt, was sich in einem Bild befindet, seinen Kontext versteht und anhand dieser Informationen handelt.

Das Feld ruht auf verschiedenen grundlegenden Fähigkeiten. Mit Bilderkennung können Systeme kategorisieren, was sie sehen – beispielsweise eine Katze von einem Hund oder einen Fußgänger von einem Verkehrszeichen unterscheiden. Die Objekterkennung geht noch weiter: Sie ortet diese Elemente innerhalb eines Bildes und verfolgt sie im Laufe der Zeit. Die Musteranalyse verbindet alles miteinander und hilft Algorithmen, wiederkehrende Formen, Bewegungen oder Texturen zu erkennen, die umfassendere Einblicke liefern.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Bildverarbeitung, bei der es darum geht, visuelle Daten zu verbessern oder zu komprimieren, sucht Computer Vision nach Verständnis. Sie unterscheidet sich auch von anderen KI-Branchen, wie z. B. der Verarbeitung natürlicher Sprache oder Entscheidungssystemen, da sie sich darauf konzentriert, wie Maschinen die Welt anhand von Pixeln statt durch Wörter oder Zahlen interpretieren.