KI-Compliance erklärt: Regulierungen und deren praktische Umsetzung

Unternehmen stehen typischerweise vor einem vielschichtigen regulatorischen Umfeld: umfassende KI-Gesetze, Datenschutzrichtlinien, branchenspezifische Aufsichtsvorgaben, Produktsicherheitsanforderungen, Arbeitsgesetze, Verbraucherschutzvorschriften und interne Risikorichtlinien.

EU AI Act

Der EU AI Act gilt weithin als eines der umfassendsten KI-spezifischen regulatorischen Frameworks, die derzeit in Kraft sind. Er nutzt eine nach Risiko abgestufte Struktur, die zwischen verbotenen KI-Praktiken, Hochrisiko-KI-Systemen, Systemen mit begrenztem Risiko, Allzweck-KI-Modellen und Anwendungen mit geringerem Risiko unterscheidet. Das Gesetz hat auch extraterritoriale Reichweite, was bedeutet, dass es für Anbieter und Betreiber außerhalb der EU gelten kann, wenn KI-Systeme oder deren Ergebnisse auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht oder dort verwendet werden.

Das Gesetz wird phasenweise angewendet: Verbote und Anforderungen an die KI-Kompetenz gelten ab Februar 2025, Pflichten für General-Purpose-KI ab August 2025 und eine breitere Einführung erstreckt sich bis zum 2. August 2027.

Bei Hochrisiko-KI-Systemen kann die Compliance Risikomanagement, Data Governance, technische Dokumentation, Protokollierung, Transparenz, menschliche Aufsicht, Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit und in einigen Fällen eine Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle erfordern.

Unternehmen, die Hochrisiko-KI-Systeme entwickeln oder bereitstellen, benötigen in der Regel eine technische Dokumentation, die zeigt, wie das System entworfen, getestet und dokumentiert wurde. Unternehmen, die diese Systeme nutzen, benötigen in der Regel Nachweise darüber, wie das System bereitgestellt wird, wer seine Ergebnisse überprüft, wie es überwacht wird und wie Probleme eskaliert werden.

Parallel zum EU AI Act verhandelt die EU die KI-Haftungsrichtlinie (AI Liability Directive), die zivilrechtliche Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit KI-Systemen regeln soll. Unternehmen sollten diese Entwicklung im Blick behalten, da sie die Haftungsfragen rund um fehlerhafte oder schädliche KI-Ausgaben erheblich beeinflussen wird.

DSGVO

Die DSGVO gilt bereits für viele KI-Systeme, die personenbezogene Daten verarbeiten, auch wenn diese Systeme nicht durch ein eigenständiges KI-Gesetz reguliert werden. Artikel 22 befasst sich mit bestimmten Rechten im Zusammenhang mit automatisierter Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, wenn Entscheidungen rechtliche oder ähnlich erhebliche Auswirkungen haben. Artikel 35 schreibt eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) vor, wenn die Verarbeitung voraussichtlich zu einem hohen Risiko für Einzelpersonen führt, was groß angelegtes Profiling, die Verarbeitung sensibler Daten oder neuartige Technologien umfassen kann.

In der Praxis steht die DSGVO-Compliance oft neben der KI-spezifischen Compliance. Eine Bank, die KI für Kreditentscheidungen einsetzt, muss den Anwendungsfall möglicherweise gemäß den Hochrisikobestimmungen des EU AI Acts bewerten und gleichzeitig eine DSFA durchführen, die Rechtsgrundlage dokumentieren, Zugriffskontrollen durchsetzen und nachweisen, dass personenbezogene Daten gemäß den Anforderungen an Zweckbindung, Datenminimierung und Aufbewahrung behandelt wurden.

Regulierungen auf Bundes- und Bundesstaatsebene in den USA

In den USA die KI-Compliance-Landschaft bleibt ein komplexer Flickenteppich aus verschiedenen Gesetzen und Vorschriften. Auf Bundesebene hat sich die Politik seit der Executive Order von 2023 zu sicherer und vertrauenswürdiger KI gewandelt. Im Januar 2025 hob die Executive Order 14179, „Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence“, bestimmte frühere KI-Richtlinien auf und wies die Regierung an, Maßnahmen zu überprüfen und zu überarbeiten, die im Widerspruch zu ihren KI-politischen Zielen standen.

Dieser Wandel auf Bundesebene hat den Compliance-Druck jedoch nicht verringert. Stattdessen müssen Unternehmen weiterhin die Vorgaben von Bundesbehörden, Durchsetzungsmaßnahmen und Anforderungen auf Bundesstaatsebene bewältigen. Das NIST AI Risk Management Framework bleibt ein weit verbreitetes, freiwilliges Framework für das Management von KI-Risiken, und die Aufsichtsbehörden der einzelnen Sektoren wenden weiterhin bestehende Befugnisse auf KI-gestützte Systeme an.

Auf bundesstaatlicher und kommunaler Ebene sind mehrere Vorschriften zu wichtigen Referenzpunkten geworden:

Colorado AI Act / ADMT: Der Colorado AI Act von 2024 wurde aufgehoben und durch SB26-189 ersetzt, das am 14. Mai 2026 unterzeichnet wurde. Das neue Gesetz beschränkt das Framework auf Technologie zur automatisierten Entscheidungsfindung (Automated Decision-Making Technology, ADMT), die zur wesentlichen Beeinflussung folgenschwerer Entscheidungen eingesetzt wird, während es gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Algorithmic Bias durch Verpflichtungen zu Transparenz, Benachrichtigung, Korrektur, Einspruch und menschlicher Überprüfung adressiert. Die betroffenen Compliance-Pflichten treten voraussichtlich am 1. Januar 2027 in Kraft. Weitere Details zur praktischen Umsetzung werden im Rahmen der anstehenden Verordnungen des Generalstaatsanwalts von Colorado erwartet.

Der Colorado AI Act von 2024 wurde aufgehoben und durch SB26-189 ersetzt, das am 14. Mai 2026 unterzeichnet wurde. Das neue Gesetz beschränkt das Framework auf Technologie zur automatisierten Entscheidungsfindung (Automated Decision-Making Technology, ADMT), die zur wesentlichen Beeinflussung folgenschwerer Entscheidungen eingesetzt wird, während es gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Algorithmic Bias durch Verpflichtungen zu Transparenz, Benachrichtigung, Korrektur, Einspruch und menschlicher Überprüfung adressiert. Die betroffenen Compliance-Pflichten treten voraussichtlich am 1. Januar 2027 in Kraft. Weitere Details zur praktischen Umsetzung werden im Rahmen der anstehenden Verordnungen des Generalstaatsanwalts von Colorado erwartet. NYC Local Law 144: New York City reguliert automatisierte Tools für Beschäftigungsentscheidungen, einschließlich Anforderungen an Bias-Audits und Benachrichtigungen für abgedeckte Beschäftigungszwecke.

New York City reguliert automatisierte Tools für Beschäftigungsentscheidungen, einschließlich Anforderungen an Bias-Audits und Benachrichtigungen für abgedeckte Beschäftigungszwecke. Kalifornische Vorschriften zur automatisierten Entscheidungsfindung: Kalifornien hat die CCPA-Vorschriften zu Technologie zur automatisierten Entscheidungsfindung, Risikobewertungen und Cybersicherheits-Audits finalisiert. Die Vorschriften treten am 1. Januar 2026 in Kraft, wobei für einige Anforderungen gestaffelte Compliance-Fristen gelten.

Branchenspezifische KI-Vorschriften

KI-Compliance hängt auch stark vom Branchenkontext ab. In regulierten Sektoren werden KI-Systeme oft eher durch bestehende Aufsichts-Frameworks als durch reine KI-Gesetze überprüft.

Im Bankwesen prägen Leitlinien zum Modell-Risikomanagement seit langem, wie Unternehmen Modelle validieren, Annahmen dokumentieren und die Governance aufrechterhalten. Die Modellrisiko-Leitlinien der Federal Reserve betonen Entwicklung, Implementierung, Nutzung, Validierung, Kontrollen, Compliance sowie die Aufsicht durch den Vorstand und die Geschäftsführung; im Jahr 2026 gaben die Bundesbankbehörden zudem überarbeitete Leitlinien zum Modell-Risikomanagement heraus, die einen risikobasierten Ansatz in den Vordergrund stellen.

prägen Leitlinien zum Modell-Risikomanagement seit langem, wie Unternehmen Modelle validieren, Annahmen dokumentieren und die Governance aufrechterhalten. Die Modellrisiko-Leitlinien der Federal Reserve betonen Entwicklung, Implementierung, Nutzung, Validierung, Kontrollen, Compliance sowie die Aufsicht durch den Vorstand und die Geschäftsführung; im Jahr 2026 gaben die Bundesbankbehörden zudem überarbeitete Leitlinien zum Modell-Risikomanagement heraus, die einen risikobasierten Ansatz in den Vordergrund stellen. Im Gesundheitswesen kann HIPAA gelten, wenn KI-Systeme geschützte Gesundheitsinformationen verarbeiten, während die Aufsicht der FDA greifen kann, wenn KI Teil von Software als Medizinprodukt (Software as a Medical Device, SaMD) oder eines KI-gestützten Medizinprodukts ist. Die FDA führt eine Liste von KI-gestützten Medizinprodukten, die für die Vermarktung in den USA zugelassen sind, was die wachsende Rolle von KI bei regulierten Medizinprodukten widerspiegelt.

kann HIPAA gelten, wenn KI-Systeme geschützte Gesundheitsinformationen verarbeiten, während die Aufsicht der FDA greifen kann, wenn KI Teil von Software als Medizinprodukt (Software as a Medical Device, SaMD) oder eines KI-gestützten Medizinprodukts ist. Die FDA führt eine Liste von KI-gestützten Medizinprodukten, die für die Vermarktung in den USA zugelassen sind, was die wachsende Rolle von KI bei regulierten Medizinprodukten widerspiegelt. Im Versicherungswesen legt das Modell-Bulletin der National Association of Insurance Commissioners Erwartungen daran fest, wie Versicherer KI-Systeme verwalten, und beschreibt die Informationen, die Aufsichtsbehörden bei einer Untersuchung oder Prüfung anfordern können.

legt das Modell-Bulletin der National Association of Insurance Commissioners Erwartungen daran fest, wie Versicherer KI-Systeme verwalten, und beschreibt die Informationen, die Aufsichtsbehörden bei einer Untersuchung oder Prüfung anfordern können. Bei Finanzdienstleistungen und der Offenlegung börsennotierter Unternehmen hat die SEC signalisiert, dass Aussagen zu KI korrekt und belegbar sein müssen. Im Jahr 2024 klagte die SEC zwei Anlageberater wegen falscher und irreführender Aussagen über ihre Nutzung von KI an – eine Erinnerung daran, dass KI-Compliance auch Marketing, Offenlegung und kundenbezogene Aussagen umfasst.

Internationale KI-Leitlinien

Außerhalb der EU und der USA müssen Unternehmen möglicherweise auch den prinzipienbasierten Ansatz der KI-Regulierung in Großbritannien, Chinas Maßnahmen für generative KI und Singapurs Model AI Governance Framework berücksichtigen. Viele dieser Systeme unterscheiden sich in Bezug auf Rechtskraft, Geltungsbereich und Reife der Durchsetzung, aber sie tendieren dazu, sich bei wiederkehrenden Erwartungen anzunähern: Risikoklassifizierung, Verantwortlichkeit, Transparenz, menschliche Aufsicht, Data Governance, Überwachung und Dokumentation.

Auch nicht bindende Instrumente sind von Bedeutung, da sie oft zur Referenzsprache für Gesetze, Standards und Beschaffungsanforderungen werden. Die OECD-KI-Prinzipien fördern die KI-Sicherheit durch vertrauenswürdige KI, die Menschenrechte und demokratische Werte respektiert, während die Empfehlung der UNESCO zur Ethik der KI für alle 194 UNESCO-Mitgliedsstaaten gilt und Menschenrechte, Fairness, Transparenz und menschliche Aufsicht betont.