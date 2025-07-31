Large Language Models (LLMs) sind fortschrittliche KI-Systeme, die die Besonderheiten der menschlichen Sprache verstehen und intelligente, kreative Antworten auf Anfragen generieren. Erfolgreiche LLMs werden mit riesigen Datasets trainiert, deren Größe üblicherweise im Petabyte-Bereich liegt. Diese Trainingsdaten stammen aus Büchern, Artikeln, Websites und anderen textbasierten Quellen.

Dank Deep-Learning-Techniken sind diese Modelle hervorragend darin, Texte zu verstehen und Inhalte zu generieren, die denen von Menschen ähneln. Large Language Models bilden die Grundlage für viele moderne Anwendungen, darunter Tools zur Erstellung von Inhalten, Sprachübersetzungs-Apps, Chatbots für den Kundenservice, Finanzanalysen, wissenschaftliche Forschung und fortschrittliche Internet-Suchwerkzeuge.