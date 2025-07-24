Generative KI: Architektur, Modelle und Anwendungen

Generative KI (GenAI) ist ein sich schnell entwickelnder Bereich der künstlichen Intelligenz, mit dessen Hilfe Maschinen Inhalte generieren können, darunter Texte, Bilder, Videos und synthetische Daten. Im Gegensatz zur herkömmlichen KI, die sich auf Mustererkennung und Prognosen konzentriert, lernt GenAI aus riesigen Datasets und erzeugt neue Ergebnisse. Die Anwendungen reichen von personalisiertem Marketing und verbesserter Suche bis hin zu fortschrittlichem Produktdesign und der Erstellung von Inhalten.

Für die Entwicklung und effektive Bereitstellung von GenAI ist eine robuste Architektur erforderlich, die eine nahtlose Datenverarbeitung, Modelltraining, Feedback-Integration, Bereitstellung und Überwachung unterstützt. Darüber hinaus spielen verschiedene Arten von KI-Modellen, wie Large Language Models (LLMs), Generative Adversarial Networks (GANs) und Variational Autoencoders (VAEs), eine entscheidende Rolle für die Fähigkeiten von GenAI.