Feature Engineering: Die Entscheidungen, die die Qualität von ML-Modellen prägen

Das Feature Engineering stützt sich auf eine Vielzahl von Techniken. Einige bereiten Rohdaten für die Modellierung vor. Andere konstruieren neue Signale aus bestehenden Feldern. Die richtige Kombination hängt vom Datentyp, der Modellfamilie und der Entscheidung ab, die das Modell unterstützen soll.

Imputation und Umgang mit Ausreißern

Fehlende Werte erfordern eine Interpretation, bevor sie behandelt werden können. Ein leeres Feld kann darauf hinweisen, dass ein Wert unbekannt, optional, zurückgehalten, zum Zeitpunkt der Erfassung nicht verfügbar oder schlichtweg nicht vorhanden war. Die Imputation füllt Lücken mithilfe von Methoden wie Mittelwert, Median, Modus, konstanten Werten oder modellbasierten Schätzungen. In vielen Fällen fügen Teams auch einen binären Indikator für das Fehlen von Werten hinzu, sodass das Modell lernen kann, ob das Fehlen eines Wertes an sich informativ ist – was oft der Fall ist.

Auch Ausreißer erfordern Urteilsvermögen. Eine ungewöhnlich große Transaktion könnte Betrug, ein legitimer Unternehmenskauf oder ein Dateneingabefehler sein. Teams können Werte bei einem bestimmten Schwellenwert kappen, eine Transformation zur Reduzierung der Schiefe anwenden, eindeutig fehlerhafte Datensätze entfernen oder Extremwerte beibehalten, wenn sie ein aussagekräftiges Verhalten widerspiegeln, das vom Modell erkannt werden soll. Die Behandlung von Ausreißern ist eine Repräsentationsentscheidung, da sie die Version der Realität definiert, mit der das Modell trainiert wird.

Skalierung und Normalisierung

Die Skalierung passt den Bereich numerischer Features an, sodass Größenunterschiede keine künstlichen Unterschiede im Modellverhalten erzeugen. Die Min-Max-Skalierung bildet Werte auf ein festes Intervall ab. Die Z-Score-Standardisierung drückt Werte relativ zum Mittelwert und zur Standardabweichung der Verteilung aus. Die robuste Skalierung verwendet den Median und den Interquartilsabstand, was gegenüber Ausreißern weniger anfällig ist als mittelwertbasierte Methoden.

Die Empfindlichkeit gegenüber der Skalierung variiert je nach Modelltyp. Lineare Modelle, neuronale Netze und distanzbasierte Algorithmen sind stärker von unskalierten Features betroffen. Baumbasierte Modelle sind im Allgemeinen weniger empfindlich, obwohl Teams die Vorverarbeitung standardisieren können, wenn dasselbe Feature-Set mehrere nachgelagerte Modelle oder Systeme speist.

Codierung kategorialer Variablen

Die meisten ML-Modelle erfordern, dass kategoriale Werte numerisch ausgedrückt werden. One-Hot-Encoding erstellt eine binäre Indikatorspalte für jede Kategorie – unkompliziert, wenn die Kardinalität niedrig ist. Ordinales Encoding bewahrt eine sinnvolle Reihenfolge, wie z. B. niedrig, mittel und hoch. Label-Encoding weist Kategorien ganzzahlige IDs zu, kann aber unbeabsichtigt eine Reihenfolge implizieren, wo keine existiert.

Felder mit hoher Kardinalität wie Händlerkennungen, Produkt-SKUs oder geografische Codes erfordern mehr Sorgfalt. Eine Kategorie mit Tausenden von Ausprägungen macht One-Hot-Encoding unpraktisch. Target-Encoding und Mean-Encoding können helfen, indem sie Kategorie-Labels durch Statistiken ersetzen, die aus dem Vorhersageziel abgeleitet werden. Diese Ansätze erfordern jedoch eine strenge Validierung, um Data Leakage aus dem Holdout-Set zu verhindern.

Transformation, Binning und Diskretisierung

Transformationen passen die Verteilung eines Features oder seine Beziehung zum Ziel an. Eine Log-Transformation kann den Einfluss von Long-Tail-Werten wie Umsatz, Sitzungsdauer oder Kontostand reduzieren. Box-Cox und verwandte Transformationen können numerische Features besser für Modelle geeignet machen, die Verteilungsannahmen treffen, obwohl Box-Cox selbst streng positive Werte erfordert.

Binning gruppiert kontinuierliche Werte in diskrete Intervalle. Ein Modell könnte Altersgruppen anstelle des genauen Alters, Zugehörigkeitsintervalle anstelle der genauen Tage seit der Anmeldung oder Ausgabenstufen anstelle von Transaktionsbeträgen erhalten. Binning kann einige Muster leichter erlernbar und in regulierten Kontexten leichter erklärbar machen. Wenn Domänen-Schwellenwerte bereits eine Rolle spielen – regulatorische Grenzwerte, Produktstufengrenzen, klinische Bereiche –, erzeugen Bins, die an diesen Schwellenwerten ausgerichtet sind, oft aussagekräftigere Features als rohe numerische Werte.

Feature-Erstellung

Bei der Feature-Erstellung hat Domänenwissen die direkteste Auswirkung. Ein Händler, der die Nachfrage prognostiziert, benötigt möglicherweise Features für die jüngste Verkaufsgeschwindigkeit, den Lagerbestand, das Timing von Werbeaktionen und die Nähe zu lokalen Ereignissen. Ein Sicherheitsmodell benötigt möglicherweise die Rate fehlgeschlagener Anmeldungen, Scores für die Neuheit von Geräten, Indikatoren für unmögliche Reisen und Verhaltensabweichungen von der eigenen Baseline des Kontos. Ein Customer-Health-Modell benötigt möglicherweise Trends beim Produkt-Engagement, Muster bei Support-Interaktionen und Änderungen des Vertragsstatus.

Feature-Crossing kombiniert Felder, um Interaktionen zu erfassen: Produktkategorie nach Region, Kundensegment nach Kanal, Gerätetyp nach Tageszeit. Polynomielle Features helfen einigen Modellfamilien, nichtlineare Beziehungen darzustellen. Temporale Features extrahieren Struktur aus Zeitstempeln: Tageszeit, Wochentag, verstrichene Zeit seit dem letzten Ereignis, gleitende Durchschnitte, verzögerte Werte und zyklische Codierungen für sich wiederholende Muster.

Dimensionalitätsreduktion

Wenn ein Dataset breit, verrauscht oder stark korreliert ist, können Methoden zur Dimensionalitätsreduktion den Feature-Raum verdichten und gleichzeitig nützliche Informationen erhalten. Die Hauptkomponentenanalyse projiziert korrelierte numerische Features auf eine kleinere Menge von Komponenten. Autoencoder und ähnliche Methoden können kompakte Repräsentationen aus komplexeren Eingaben lernen.

Der Kompromiss ist die Interpretierbarkeit. Eine reduzierte Repräsentation kann die Modelleffizienz und manchmal die Performance verbessern, aber die resultierenden Komponenten entsprechen möglicherweise nichts, was für Domänenexpert:innen nachvollziehbar ist. Bei Use Cases mit hohem Risiko oder in regulierten Bereichen hat dieser Verlust an Transparenz reale Konsequenzen, und Teams müssen den Nutzen gegen das abwägen, was aufgegeben wird.