KI-Risikomanagement erklärt

KI-Risikokategorien helfen dabei, die Quelle eines Risikos von dem Symptom zu trennen, das es hervorruft. Die folgenden Kategorien bieten Teams eine Möglichkeit, diese Risiken der richtigen Kontrolle, der verantwortlichen Person und dem entsprechenden Überprüfungsprozess zuzuordnen.

Technische und Performance-Risiken

Zu den technischen Risiken gehören Genauigkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit, Halluzination, Model Drift und Systemverfügbarkeit. Bei generativer KI ist der sichtbarste Fehler vielleicht eine halluzinierte Antwort, aber die zugrunde liegende Ursache könnte ein schwacher Retrieval-Kontext, eine mangelhafte Datenherkunft, fehlende Guardrails oder ein Workflow sein, der eine KI-generierte Antwort ohne Überprüfung an Kund:innen sendet. Das Risikomanagement hängt davon ab, ob das Unternehmen das System auf seinen vorgesehenen Verwendungszweck testen, akzeptable Performance-Schwellenwerte definieren und erkennen kann, wenn die Ausgaben diese Schwellenwerte nicht mehr erfüllen.

Datenrisiken

Zu den Datenrisiken gehören Data Poisoning, Datenlecks, fehlende Einwilligungen, Probleme mit der Datenherkunft, Qualitätsprobleme und Bias in den Trainingsdaten. Ein Modell, das mit schlecht dokumentierten Daten trainiert oder fundiert wurde, kann Fehler übernehmen, die später schwer nachzuverfolgen sind. Bei KI-Systemen, die auf Unternehmensdaten angewiesen sind, werden Lineage, Klassifizierung, Access History und Datenqualitätskontrollen eher Teil des Risikomanagements als der Hintergrund-Governance.

Sicherheitsrisiken

Zu den KI-Sicherheitsrisiken gehören Prompt Injection, Model Inversion, Membership Inference, Modelldiebstahl, Datenexfiltration und Adversarial Manipulation. KI-Sicherheitsrisiken sind mit hohen Einsätzen verbunden, da KI-Systeme oft zwischen Nutzer:innen und sensiblen Daten, Tools oder Workflows stehen. Ein kompromittierter Prompt oder ein manipulierter Kontext kann nicht nur die Antwort beeinflussen, die ein Modell generiert, sondern auch die Aktion, die eine KI-gestützte Anwendung auszuführen versucht.

Ethik- und Fairness-Risiken

Fairness-Risiken, betrachtet durch die Brille der KI-Ethik, könnten diskriminierende Ergebnisse, Verletzungen der Würde, mangelnde Transparenz und das Versagen menschlicher Aufsicht umfassen. Diese Risiken treten häufig an dem Punkt auf, an dem technische Systeme auf Menschen treffen: bei einem Einstellungsscreening, einer Kreditentscheidung, einer Gesundheitsempfehlung oder einem Produktivitätstool für Mitarbeiter:innen. Ein effektives Management von Fairness-Risiken erfordert Klarheit über die betroffenen Personengruppen, den beabsichtigten Verwendungszweck, Überprüfungsrechte und Eskalationspfade.

Rechtliche und regulatorische Risiken

Zu den rechtlichen und regulatorischen Risiken gehören die Nichteinhaltung KI-spezifischer Gesetze, Datenschutzverletzungen, Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums und unzureichende Dokumentation. Der EU AI Act verlangt beispielsweise von Anbietern von Hochrisiko-KI-Systemen die Einrichtung, Implementierung, Dokumentation und Aufrechterhaltung eines Risikomanagementsystems und beschreibt dieses System als einen kontinuierlichen, iterativen Prozess über den gesamten Lebenszyklus des KI-Systems hinweg. KI-Compliance ist eine Schlüsselkomponente des Risikomanagements.

Operationelle Risiken

Zu den operationellen Risiken gehören Vendor Lock-in, Kostenüberschreitungen, unklare Verantwortlichkeiten, schwache Reaktionen auf Vorfälle und nicht verwaltete Abhängigkeiten. Ein Team stellt möglicherweise eine nützliche KI-Anwendung bereit, hat aber Schwierigkeiten beim Betrieb, wenn niemand für das Monitoring, die Ausnahmebehandlung, Modell-Updates, Zugriffsüberprüfungen oder Entscheidungen zur Außerbetriebnahme verantwortlich ist.

Reputationsrisiken

Zu den Reputationsrisiken gehören öffentliche Misserfolge, negative Reaktionen von Nutzer:innen und die genaue Prüfung durch Aufsichtsbehörden. Diese Risiken sind oft Folgeerscheinungen anderer Fehler, wie z. B. verzerrte Ausgaben, unsichere Inhalte, offengelegte Daten, unerklärte Entscheidungen oder eine sichtbare Lücke zwischen dem, was ein Unternehmen versprochen hat, und dem, was sein KI-System tatsächlich getan hat.

Gesellschaftliche Risiken

Zu den gesellschaftlichen Risiken gehören die Verdrängung von Arbeitsplätzen, demokratische Schäden, Machtkonzentration und umfassendere systemische Auswirkungen. Nicht jedes Unternehmen wird diese Risiken auf die gleiche Weise bewerten, aber ausgereifte KI-Risikomanagement-Programme berücksichtigen, ob die Auswirkungen eines Systems über die unmittelbaren Nutzer:innen und direkten Geschäftsergebnisse hinausgehen.