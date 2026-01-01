Data Governance: Was es ist und warum Sie es brauchen

Ein Data Governance-Programm basiert auf Prinzipien und Frameworks, wird aber durch spezifische operative Komponenten umgesetzt. Diese Komponenten machen Governance in den Systemen sichtbar, die täglich genutzt werden: Kataloge, Tags, Lineage-Diagramme, Zugriffsrichtlinien, Qualitätsprüfungen, Stewardship-Workflows und Audit-Logs.

Metadatenmanagement

Metadaten liefern den Kontext, der Personen und Systemen erklärt, was ein Daten-Asset ist, woher es stammt und wie es verwendet werden sollte. Sie können Tabellennamen, Spaltentypen, Owner, Geschäftsdefinitionen, Vertraulichkeitskennzeichnungen, Aktualitätsziele, Datenherkunftspfade, Nutzungsmuster oder Kostenprofile beschreiben.

Die meisten Data Governance-Programme stützen sich auf drei Arten von Metadaten:

Business-Metadaten umfassen Definitionen, Owners, Domänen, Glossarbegriffe und Zertifizierungsstatus – sie helfen Teams zu verstehen, ob ein Daten-Asset relevant und für die Nutzung freigegeben ist.

umfassen Definitionen, Owners, Domänen, Glossarbegriffe und Zertifizierungsstatus – sie helfen Teams zu verstehen, ob ein Daten-Asset relevant und für die Nutzung freigegeben ist. Technische Metadaten umfassen Schemata, Datentypen, Transformationen, Abhängigkeiten und Datenherkunft (Data Lineage) – sie helfen Engineers und Architekt:innen zu verstehen, wie Daten fließen und sich verändern.

umfassen Schemata, Datentypen, Transformationen, Abhängigkeiten und Datenherkunft (Data Lineage) – sie helfen Engineers und Architekt:innen zu verstehen, wie Daten fließen und sich verändern. Operative Metadaten umfassen Aktualität, Nutzung, Kosten, Qualitätsergebnisse und Zugriffsmuster – sie helfen Teams zu überwachen, ob Daten aktuell und vertrauenswürdig sind und angemessen genutzt werden.

Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Data Governance und technischer Governance →

Datenklassifizierung (Data Classification)

Bei der Datenklassifizierung werden Daten anhand ihrer Sensitivität, ihrer Domäne, gesetzlicher Vorschriften (einschließlich der Datensouveränität) oder ihrer zulässigen Nutzung Labels versehen. Beispielsweise kann ein Datenfeld als PII, geschützte Gesundheitsdaten, Zahlungskartendaten, vertrauliche Finanzdaten oder genehmigte Trainingsdaten getaggt werden. Diese Labels steuern dann Zugriffsüberprüfungen, Maskierungsrichtlinien, Aufbewahrungsregeln, Freigabegenehmigungen und Einschränkungen für die KI-Nutzung.

Die Klassifizierung ist besonders wichtig, da sensible Daten selten isoliert an einem einzigen Ort liegen. E-Mail-Adressen, Kunden-IDs, Diagnosecodes, Geodatenfelder und Transaktionsdetails fließen oft über Pipelines, Dashboards und Anwendungstabellen. Ein Data Governance-Programm muss diese Felder identifizieren, bevor es sie konsequent schützen kann.

Datenkatalog

Ein Datenkatalog ist das durchsuchbare Inventar, das Governance erst praktisch nutzbar macht. Er bietet Analyst:innen, Engineers, Stewards und Geschäftsanwender:innen einen zentralen Ort, um Daten-Assets zu finden, Definitionen zu lesen, die Datenherkunft zu überprüfen, Eigentümer:innen zu ermitteln, Qualitätssignale zu prüfen und Zugriff anzufordern.

Moderne Kataloge zeigen zertifizierte Datenprodukte an, fügen Richtlinienkontext hinzu, zeigen, ob eine Tabelle aktuell genug für die Nutzung ist, und helfen Teams, die Duplizierung ähnlicher Datasets zu vermeiden. Ein guter Katalog beantwortet praktische Fragen, bevor jemand eine Abfrage schreibt: Was bedeutet diese Tabelle? Wer ist dafür verantwortlich? Ist sie genehmigt? Welche nachgelagerten Assets hängen von ihr ab? Enthält sie sensible Daten?

Datenherkunft (Data Lineage)

Die Datenherkunft verfolgt Daten von der Quelle bis zur Nutzung. Sie zeigt, wie sich ein Datenfeld, eine Tabelle oder eine Metrik durch Ingestion, Transformation, Modellierung, Reporting, Sharing und KI-Workflows bewegt. Die Datenherkunft kann auf Tabellenebene ansetzen, um aufzuzeigen, wie Tabellen von anderen Tabellen oder Quellen abhängen; auf Feldebene, um zu veranschaulichen, wie bestimmte Datenfelder transformiert oder wiederverwendet werden; oder systemübergreifend, um darzustellen, wie Daten über Tools, Clouds oder Plattformen hinweg fließen.

Wenn ein reguliertes Datenfeld in einen Bericht, ein Modell oder ein externes Datenprodukt einfließt, hilft die Datenherkunft dabei aufzuzeigen, woher sie stammt, wie sie sich verändert hat und was betroffen sein könnte, wenn sich die Quelle ändert.

Richtlinienmanagement

Im Richtlinienmanagement werden Data Governance-Regeln in durchsetzbare Kontrollen transformiert. Es umfasst Zugriffsrichtlinien, Maskierungsrichtlinien, Einschränkungen auf Zeilenebene, Aufbewahrungsregeln, Data-Sharing-Regeln, Richtlinien zur zulässigen Nutzung und Ausnahme-Workflows.

Eine Richtlinie sollte festlegen, wer unter welchen Bedingungen, zu welchem Zweck und mit welchem Überprüfungsprozess auf welche Daten zugreifen kann. Ein effektives Richtlinienmanagement schließt auch Ausnahmen ein: Einige Nutzer:innen benötigen möglicherweise temporären Zugriff für ein Audit, eine Datenmigration oder die Reaktion auf Vorfälle. Die Governance sollte erfassen, wer die Ausnahme genehmigt hat, warum sie gewährt wurde und wann sie abläuft.

Datenqualität

Datenqualität bestimmt, ob Daten genau, vollständig, konsistent, aktuell, eindeutig und valide genug für ihren vorgesehenen Verwendungszweck sind. Eine Produkttabelle, die für interne Experimente verwendet wird, kann andere Qualitätsanforderungen haben als eine Umsatztabelle für die Finanzberichterstattung oder eine Schadensfalltabelle für Analysen im Gesundheitswesen.

Eine Tabelle kann eine:n Eigentümer:in, eine Glossardefinition und eine Zugriffsrichtlinie haben, aber wenn ihre Datensätze veraltet oder unvollständig sind, können sich die Nutzer:innen nicht darauf verlassen. Moderne Programme verlagern die Qualität durch Datenverträge, Pipeline-Tests und kontinuierliches Monitoring in eine frühere Phase des Lebenszyklus.

Datenschutz und Sicherheit

Der Datenschutz regelt, wie personenbezogene und sensible Daten erfasst, genutzt, aufbewahrt, geteilt und gelöscht werden. Datensicherheit regelt, wie Daten vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch oder Offenlegung geschützt werden. Beide hängen von Klassifizierung, Eigentümerschaft, Richtlinien und Überprüfbarkeit ab, weshalb sie in der Regel innerhalb desselben Governance-Frameworks verwaltet werden.

Datenschutzkontrollen können das Einwilligungsmanagement, Workflows für Betroffenenanfragen, Aufbewahrungsregeln, Tokenisierung und Datenmaskierung umfassen. Sicherheitskontrollen können rollenbasierte Zugriffskontrolle, Row Access Policies, Verschlüsselung, Monitoring und Verfahren zur Reaktion auf Vorfälle umfassen. Die Data Governance verbindet diese Kontrollen mit Daten-Assets. Sie zeigt auf, welche Tabellen sensible Daten enthalten, wer darauf zugreifen kann, welche Richtlinien gelten und ob die Nutzung später überprüft werden kann.

Data Sharing und Collaboration

Kontrollierte Daten müssen die sichere Wiederverwendung über Domänen, Partner und externe Ökosysteme hinweg unterstützen und nicht nur den Zugriff innerhalb einer einzelnen Umgebung kontrollieren.

Data Mesh ordnet ein klares Domänen-Ownership zu und wahrt gleichzeitig föderierte Governance-Standards.

Datenprodukte bündeln Daten mit einer Eigentümerschaft, Definition, einem Qualitätsziel und einem Lebenszyklus.

Datenverträge definieren die Erwartungen zwischen Produzenten und Konsumenten, einschließlich Schema, Aktualität und Qualität.

Data Clean Rooms ermöglichen es Parteien, an kontrollierten Daten zusammenzuarbeiten, ohne die zugrunde liegenden Rohdatensätze offenzulegen.

Jedes geteilte Daten-Asset ist mit Annahmen verbunden: wem es gehört, was es bedeutet, ob es aktuell ist, welche Richtlinien gelten und ob die Empfängerseite es für den vorgesehenen Zweck nutzen darf. Governance hilft dabei, diese Annahmen explizit festzulegen und durchsetzbar zu machen.