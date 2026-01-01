Algorithmic Bias erklärt: Kategorien, Erkennung und Techniken zur Risikominderung

Algorithmic Bias kann an fast jedem Punkt im KI-Lebenszyklus auftreten, von der Datenerfassung bis zur Modellbereitstellung. Organisationen müssen nicht nur erkennen können, ob ein Modell einen Bias enthält, sondern auch, aus welcher Quelle dieser stammt und über welche Kontrollmechanismen er sich effektiv steuern lässt.

Historical Bias (Historische Verzerrung)

Ein Historical Bias tritt auf, wenn die zugrundeliegenden Trainingsdaten historische Diskriminierung oder Ungleichbehandlungen widerspiegeln. Ein Kreditmodell, das auf historischen Daten zu Hypothekenfreigaben trainiert wurde, lernt möglicherweise Muster, die durch Redlining, Wohlstandsgefälle oder frühere Vergabepraktiken geprägt sind. Selbst wenn geschützte Attribute entfernt werden, können verwandte Variablen wie Wohngegend, Einkommensstabilität oder Bonitätshistorie das Muster aufrechterhalten.

Dies ist deshalb so kritisch, weil eine „präzise“ historische Vorhersage keineswegs automatisch eine faire Grundlage für zukünftige Entscheidungsprozesse darstellt. Ein Modell kann die Vergangenheit originalgetreu erlernen und dennoch Ergebnisse liefern, die ein Unternehmen nicht wiederholen sollte.

Representation Bias (Repräsentationsbias)

Ein Representation Bias entsteht, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen in den historischen Trainingsdaten systematisch unterrepräsentiert sind. Wenn ein Modell weniger Beispiele einer Untergruppe sieht, hat es in der Regel weniger Informationen, um die für diese Untergruppe geltenden Muster zu erlernen.

Gesichtsanalyse-Systeme sind ein bekanntes Beispiel dafür. In der Studie „Gender Shades“ wiesen die Forscherinnen Joy Buolamwini und Timnit Gebru nach, dass kommerzielle Systeme zur Geschlechterklassifizierung bei hellhäutigen Männern eine drastisch höhere Genauigkeit erzielten als bei dunkelhäutigen Frauen — mit den weitaus höchsten Fehlklassifizierungsraten bei Frauen mit dunklerem Hautton.

Diese Genauigkeitslücken können besonders schädlich werden, wenn Gesichtserkennung in der Strafverfolgung eingesetzt wird: In Detroit wurde Porcha Woodruff, eine Schwarze Frau, die im achten Monat schwanger war, verhaftet, nachdem eine Gesichtserkennungs-Technologie sie bei Ermittlungen zu einem Carjacking als möglichen Treffer ausgab; der Fall wurde später fallengelassen.

Measurement Bias (Messverzerrung)

Measurement Bias entsteht, wenn ein Feature oder Label das Zielkonzept nicht wirklich misst. Verhaftungsraten messen beispielsweise nicht die Kriminalitätsraten. Sie spiegeln auch Polizeimuster, Meldepraktiken und Prioritäten bei der Strafverfolgung wider. Gesundheitsausgaben messen nicht den gesundheitlichen Bedarf. Sie spiegeln den Zugang zur Versorgung, den Versicherungsschutz, die Zahlungsfähigkeit und das Verhalten bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen wider.

Diese Unterscheidung stand im Mittelpunkt einer Science-Studie aus dem Jahr 2019 von Ziad Obermeyer und Co-Autoren, die einen rassistischen Bias in einem weit verbreiteten Gesundheitsrisiko-Algorithmus feststellte, da das Modell die Gesundheitskosten als Proxy für den gesundheitlichen Bedarf verwendete. Obwohl sie denselben Risk Score aufwiesen, waren Schwarze Patient:innen häufig deutlich kränker als weiße Patient:innen — bedingt durch den ungleichen Zugang zum Gesundheitssystem war historisch schlichtweg weniger Geld in ihre medizinische Versorgung geflossen.

Aggregation Bias (Aggregationsbias)

Aggregation Bias tritt auf, wenn ein Modell auf heterogene Populationen angewendet wird, obwohl verschiedene Untergruppen unterschiedliche zugrunde liegende Muster aufweisen. So liefert ein standardisiertes klinisches Modell mitunter mangelhafte Ergebnisse, wenn kritische Biomarker, das Baseline-Risiko oder das klinische Krankheitsbild stark zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, Altersklassen oder medizinischen Versorgungsumgebungen variieren.

Das Ziel ist keineswegs, dass für jede Teilgruppe ein separates Modell entwickelt werden muss. Vielmehr müssen Unternehmen testen, ob das gemeinsame Modell zu der Population passt, für die es eingesetzt wird. Ohne die Evaluierung von Untergruppen kann das Modell im Durchschnitt akzeptabel erscheinen, während es bei den Personen versagt, die in der Gesamtheit am wenigsten repräsentiert sind.

Evaluation Bias (Evaluierungsbias)

Ein Evaluation Bias entsteht, wenn die genutzten Benchmarks oder Testdaten nicht der tatsächlichen Population in der Produktivumgebung entsprechen. Ein Modell, das mit der Patientenpopulation eines Krankenhauses, dem Bewerberpool eines Arbeitgebers oder den Finanzdaten einer Region trainiert und getestet wurde, kann starke Validierungsergebnisse zeigen und sich dann bei der Bereitstellung an einem anderen Ort anders verhalten.

Aus diesem Grund muss die Modellevaluierung zwingend kontext- und deployment-spezifische Datenschnitte berücksichtigen. Ein Betrugsmodell, das beispielsweise für eine Produktlinie trainiert wurde, sollte nicht nur nach globaler Präzision und Recall beurteilt werden, wenn es über Regionen, Kundensegmente und Transaktionskanäle mit unterschiedlichen Verhaltensmustern hinweg eingesetzt wird.

Deployment Bias

Ein Deployment Bias tritt ein, wenn ein Modell in einem operativen Kontext oder Umfeld eingesetzt wird, für den es ursprünglich gar nicht konzipiert oder optimiert wurde. Ein klinischer Risikowert, der zur Optimierung der Ressourcenallokation in einem bestimmten Krankenhaus entwickelt wurde, funktioniert in einem anderen Krankenhaus mit anderen Patientendemografien, Abrechnungsmodalitäten oder Behandlungspfaden möglicherweise nicht auf die gleiche Weise.

Der Model Output kann für den ursprünglichen Kontext technisch absolut korrekt sein, in einer neuen Umgebung jedoch zu völlig irreführenden Ergebnissen führen. Deshalb müssen Deployment-Entscheidungen lückenlos dokumentiert werden: beabsichtigte Nutzung, ausgeschlossene Nutzungen, Trainings- und Validierungspopulation, bekannte Einschränkungen und erforderliche menschliche Überprüfung.

Feedback-Loop Bias

Ein Feedback-Loop Bias entsteht, wenn die generierten Outputs eines Modells nachfolgend die Datenbasis verzerren, die zum Training oder zur Aktualisierung zukünftiger Modellversionen herangezogen wird. Predictive Policing ist das klassische Beispiel: Wenn ein Modell mehr Polizei in ein Viertel schickt, werden dort möglicherweise mehr Vorfälle registriert, was die Annahme des Modells verstärkt, dass es sich um ein Hochrisikogebiet handelt.

Dasselbe verzerrende Muster lässt sich ebenso in der Betrugsprävention, bei Kreditprüfungen, im Recruiting-Prozess oder im Gesundheitswesen beobachten. Ein Modell, das weniger Bewerber:innen, Kund:innen oder Patient:innen in einen Prozess leitet, kann die zukünftig verfügbaren Daten über diese Gruppen reduzieren, wodurch die nächste Version des Systems für sie noch unzuverlässiger wird.