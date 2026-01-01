Viele Debatten zur KI-Ethik bauen auf Prinzipien auf, die weit vor der Entstehung moderner KI liegen — insbesondere auf den bioethischen Grundsätzen zur Evaluierung medizinischer Entscheidungen, Forschungspraktiken und institutioneller Verpflichtungen. Das viel zitierte Framework von Luciano Floridi und Josh Cowls nennt fünf Kernprinzipien für KI in der Gesellschaft: Fürsorge, Schadensvermeidung, Autonomie, Gerechtigkeit und Erklärbarkeit. Die ersten vier Prinzipien stammen aus der Bioethik, während die Erklärbarkeit hinzugefügt wurde, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, KI-Systeme zu verstehen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen.

Autonomie

Autonomie bedeutet, die menschliche Selbstbestimmung zu respektieren. Bei KI-Systemen kann dies bedeuten, dass Personen angemessen informiert werden, eine Opt-out-Möglichkeit erhalten, eine Überprüfung durch Menschen (Human-in-the-Loop) bei folgenschweren Entscheidungen erforderlich ist oder verhindert wird, dass Automatisierung die verfügbaren Optionen einer Person ohne Erklärung einschränkt.

Ein Einstellungsmodell kann beispielsweise Bewerber:innen basierend auf historischen Performance-Signalen einordnen, aber Autonomie erfordert mehr als nur ein technisch genaues Ranking. Ein:e Bewerber:in sollte nicht auf eine Punktzahl reduziert werden, ohne die Möglichkeit zu haben, fehlerhafte Daten zu korrigieren, eine erneute Prüfung zu beantragen oder zu verstehen, warum das System die eigenen Chancen beeinflusst hat.

Fürsorge

Fürsorge bedeutet, dass KI-Systeme einen Nutzen schaffen sollten. Dieser Nutzen kann sich beispielsweise durch einen besseren Zugang, schnelleren Service, höhere Produktivität, optimierte Erkennungsmuster oder konsistentere Entscheidungen äußern. Ein Modell, das medizinischem Personal hilft, Versorgungslücken zu erkennen, Kundenanfragen an das richtige Team weiterleitet oder die Nutzung öffentlicher Dienste erleichtert, kann fürsorglichen Zielen dienen, wenn der Nutzen real, messbar und auf die betroffenen Personen verteilt ist.

n der Praxis muss das Prinzip der Fürsorge jedoch immer auch unbeabsichtigte Folgen im Blick behalten: Teams können bewerten, ob das System die Ergebnisse im Vergleich zu dem Prozess, den es ersetzt oder ergänzt, verbessert. Ein System kann jedoch die Gesamteffizienz steigern, während sich das Risiko auf eine kleinere Personengruppe konzentriert. Daher muss die Fürsorge gegen die anderen Prinzipien abgewogen werden.

Schadensvermeidung

Schadensvermeidung wird oft mit dem Grundsatz „Erstens nicht schaden“ zusammengefasst. Im Kontext von KI können Schäden physischer, finanzieller, psychologischer oder gesellschaftlicher Natur sein oder den Ruf schädigen. Solche Schäden können durch eine unsichere Empfehlung, ein diskriminierendes Scoring, ein offengelegtes Dataset, ein unzuverlässiges Modell in einem Hochrisiko-Workflow oder einen Chatbot entstehen, der außerhalb seines eigentlichen Anwendungsbereichs fälschlicherweise überzeugend wirkende Anweisungen erteilt.

Schadensvermeidung erfordert, dass Teams vorhersehbare Risiken vor der Bereitstellung identifizieren und auf Schäden überwachen, die im produktiven Betrieb auftreten. Dazu gehören Modellausfälle, Missbrauch, übermäßiges Vertrauen, Sicherheitsverletzungen und nachgelagerte Effekte, die in einem Test-Dataset möglicherweise nicht auftreten.